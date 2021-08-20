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Смешные комментарии из социальных сетей

Смешные комментарии из социальных сетей (34 фото)

Автор:
20 августа 2021 09:23
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы   
2669
34
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Смешные и не очень картинки и комментарии с просторов интернета

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Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы   
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85  комментариев
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10k
Kucher 3 часа назад
Комментарий к фото
А чего страну то угадывать? Я думаю, что это ЛЮБАЯ страна, где на зону передают посылки.
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81
Дмитрий Быков 2 минуты назад
Комментарий к фото
Сначала накачать, потом зашить, потом разрезать вдоль, потом заклеить, потом чтоб с носом одно целое, потом забить лопатой и закопать. Мода она такая.
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35k
Лесли 🥰 3 минуты назад
Комментарий к фото
Пффф.. ваще пофиг))) 1,2,4 не пользуюсь, а ноготь всегда можно подпилить и доходить до коррекции. А 3 картинка, ой ну подумаешь петелька оторвалась) У меня есть джинсы на которых задний карман порванный и порван он не специально, типа рванных джинсов, а потому что мне лень зашить, да и типа модно. Хотя вопросы никто не задает из-за такой моды)))
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81
Дмитрий Быков 5 минут назад
Комментарий к фото
Кажется это Блууд, выбился все таки в люди. Чертяга.
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81
Дмитрий Быков 6 минут назад
Комментарий к фото
Разбила семью старого дядечки. Теперь сына в детский дом, отца выгонят бомжевать, а мать сопьется. Зачем ты так.
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35k
Лесли 🥰 9 минут назад
Комментарий к фото
Ну как бы 21:39 не ночь еще, поэтому идите нафиг)))))
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35k
Лесли 🥰 12 минут назад
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Как не нужен? А наполнять ее интересно кто будет??))))
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18k
Юрий 19 минут назад
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81
Дмитрий Быков Юрий 10 минут назад
Комментарий к фото
Колбасы этому товарищу.
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