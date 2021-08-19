Почему в СССР было круто работать в такси

Водители такси в Союзе были особой кастой, что-то вроде династий гондольеров в Венеции. В чем причина такого явления?
При том, что профессия водителя не была в СССР особенно престижной, водители такси стоят особняком – слишком уж их труд отличался от типичной для социалистического устройства модели занятости. Сегодня можно сказать, что в их работе было слишком много элементов рыночной экономики. Смотрите сами.
Основным автомобилем такси в 1960 – 1990 гг. были “Волги” ГАЗ-21 и ГАЗ-24 (на фото): просторные, комфортабельные, выносливые и ремонтопригодные
Преимущества работы в такси
Во-первых, водитель такси целый день чувствовал себя вольной птицей: сам искал клиентов, сам договаривался с ним, сам определял маршрут. Впрочем, на некоторых машинах использовались рации системы "Лен", подобные тем, которые ставили на машинах "Скорой помощи". Клиент мог, позвонив на стационарный телефон диспетчеру, заказать машину на дом или в нужное место.
Во-вторых, государство (в лице начальника автоколонны в АТП) очень приблизительно могла контролировать его бухгалтерию: кого подвез, куда и за сколько – проверить было очень трудно. Да никто и не пытался, главное, чтобы сданная после смены касса соответствовала плану.
В-третьих, все знали, что доход Советского таксиста в действительности зависит только от самого себя – а это уже напоминает какое-то свободное предпринимательство.
Большинство населения пользовалось такси только при большой необходимости: для поездки на вокзал/с вокзала, в театр, на праздник к друзьям и тому подобное
Еще одной причиной, по которой водители шли в такси, являлась возможность каждый день управлять самым комфортабельным отечественным автомобилем – “Волгой”. Недаром у нас до сих пор живое выражение: “он ездит, как таксист” – то есть, на грани фола, быстро, вызывающе и беспощадно к автомобилю. Это объяснялось не только шумахерским упорством некоторых водителей, но и тем, что машина была не своя, а “казенная”. Правда, это в основном касалось больших городов, где в таксопарках регулярно выдавали новые машины.
Кстати, по нормам того времени “Волга” ГАЗ-24 служила в такси всего два года. А потом ее списывали-и кто-то из счастливчиков-водителей мог выкупить ее по остаточной цене.
Хитрости советского таксиста
Заработать дополнительные рубли советский таксист мог благодаря некоторым особым приемам. Которые были, мягко говоря, не очень законными:
Для работы в такси выпускалась специальная версия “Волги” (на фото) и “Москвича”: со счетчиком и сиденьями из кожзама. Некоторые машины комплектовались рациями системы "Лен"
- Хитрости со счетчиком. Не выключать счетчик после предыдущего клиента. В этом случае, когда поездка закончится, на шкале будет счет за двух пассажиров, и последнему из них придется заплатить за двоих. Если, конечно, подстава не будет разоблачена.
- Водка. В определенные периоды советской истории водку в гастрономах продавали только днем, и ночью ее можно было купить только у таксистов. Поэтому граждане, которым “не хватило”, бежали не к ночному гастроному, а к стоянке такси. Понятно, что наценка была как минимум двойная, но это была доплата за риск, ведь это является спекуляцией, а это уголовно наказуемо.
- На подсадку. Шустрый таксист, взяв пассажира в популярном направлении, пытался подсадить в салон еще попутчиков. Чтобы взять деньги за поездку также и с них. Таким образом, водитель нарушал два правила перевозки разом: во-первых, разрешение на подсадку попутчика должен был дать первый пассажир, а во-вторых, поездку они должны были оплачивать вместе, а не каждый отдельно.
- Не поеду! В подходящей обстановке водитель мог наотрез отказаться ехать по указанному клиентом адресу. Клиент, как правило, не имея другой возможности, начинал уговаривать водителя, и тот соглашался, только уже по двойному тарифу.
Такси ждали клиентов на специальных парковках у вокзалов, аэропортов и в центре города. Вызвать машину к дому можно было по телефону через
Наконец, лишние деньги таксисту нередко перепадали от пассажиров, настроенных по-гусарский: “Шеф, два счетчика!”
Это было довольно таки частое явление, поскольку таксометр в советское время считался атрибутом красивой жизни и просто провоцировал некоторых граждан на подобный кураж.
Таксисты тоже плачут
Справедливости ради надо сказать, что несмотря на многочисленные внешние преимущества, работать в такси стремились не все, даже опытные, водители. Такая работа требовала определенного состояния души и коммерческих способностей, чем в ту пору мог похвастаться далеко не каждый гражданин.
Обслуживание и ремонт в государственных таксопарках (а других тогда и не было) было поставлено на научную основу
Кроме того, таксисту приходилось решать немало организационных вопросов и брать на себя много накладных расходов. Так, поскольку в таксопарках все понимали объем доходов водителей, с них пытались взять деньги все, кто только мог. Слесари на ремонтной участка, кладовщик на складе запчастей, девушки на мойке, начальник колонны во время выделения комплекта резины и новой машины... Все эти проблемы, конечно, решались, но не всем водителям такая специфика работы нравилось.
Собственно, у каждого времени свои особенности, и водительской профессии это тоже касается. Возможно, подробности работы водителей наших сегодняшних сервисов такси через полвека тоже будут казаться кому-то очень странными…
Источник:
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Помнится ехал я на такси в районе 80-х из небольшого города в тульской области в деревеньку. Когда выехали из города, таксист со словами "всё, советская власть кончилась" выключил счётчик О стоимости поездки мы конечно же договорились заранее. Торговаться тогда было не выгодно, такси было очень мало, тусовались они в основном на вокзалах или около больших гостиниц. Поймать такси на улице было удачей...
Ещё автор забыл добавить, работа таксистом была довольно опасной, особенно в ночное время, нередко таксистов убивали с целью грабежа... к концу смены у таксиста скапливалась немаленькая сумма.
В автоколонне обязательно были опытные водители, которые были костяком таксопарка. К примеру, в дедовским парке почти все его ровесники были или бывшими офицерами-фронтовиками, уволенными из армии после хрущевского погрома, или бывшими подпольщиками, как мой дед. Таксисты в городе были глазами и ушами органов правопорядка. Был специальный оперативник КГБ, курировавший таксопарк, милиция регулярно проводила беседы с водителями, распространяя в из среде информацию о преступниках в розыске, пропавших людях и т п.
Воровать в такси в те годы было не принято. Чаще ходили на грани закона, чтобы затем сообщить куда следует о факте странного поведения клиента и сдать левую кассу в качестве улики.
Дед ушел на пенсию ещё до начала 80-х, и что там было дальше, сказать уже не могу. Очевидно, что с уходом старой фронтовой гвардии из такси, ситуация там стала меняться в худшую сторону...