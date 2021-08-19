FISHKINET
Антивакцинщики: теории и аргументы Антивакцинщики: теории и аргументы 27 любопытных инструментов с особым назначением 27 любопытных инструментов с особым назначением 35 комиксов с забавным и неожиданным финалом 35 комиксов с забавным и неожиданным финалом Дамочка на BMW выбрала не самый подходящий момент для выезда Дамочка на BMW выбрала не самый подходящий момент для выезда Меркантильные барышни, у которых мозговыносящие запросы и требования к мужчинам Меркантильные барышни, у которых мозговыносящие запросы и... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Не ычите: о картавых и шепелявых замолвите Не ычите: о картавых и шепелявых замолвите Во что играли и о каких компах мечтали 20 лет назад Во что играли и о каких компах мечтали 20 лет назад "Ух ты, говорящая рыба" "Ух ты, говорящая рыба" В челябинском ТРК охранник ударил девушку по лицу В челябинском ТРК охранник ударил девушку по лицу Человеческая лень беспредельна и безгранична Человеческая лень беспредельна и безгранична Спасение гигантской морской черепахи на пляже в Австралии Спасение гигантской морской черепахи на пляже в Австралии Гифки Гифки Полиция депортировала на родину почти 50 участвовавших в массовой драке мигрантов Полиция депортировала на родину почти 50 участвовавших в массовой... Польская спортсменка продала олимпийскую медаль, чтобы помочь больному ребенку Польская спортсменка продала олимпийскую медаль, чтобы помочь... 21 пример ужасного ремонта и дизайна 21 пример ужасного ремонта и дизайна Странные и смешные: 20+ фото енотов, которые надолго зарядят позитивом Странные и смешные: 20+ фото енотов, которые надолго зарядят позитивом Работодатель взял шаурмиста в заложники из-за большого штрафа Работодатель взял шаурмиста в заложники из-за большого штрафа Гифки дня Гифки дня
Почему в СССР было круто работать в такси

Почему в СССР было круто работать в такси (6 фото)

Автор:
19 августа 2021 22:05
Метки: СССР   интересно   такси   факты   
544
6

Водители такси в Союзе были особой кастой, что-то вроде династий гондольеров в Венеции. В чем причина такого явления?

×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: СССР   интересно   такси   факты   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
10
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Владислав Грецов 3 часа назад
наличка которую трудно было контролировать...а народ ездил...отсюда хороший доход у водил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
322
Вася Полчаса назад
Фильм Горожане от 1975 года про такси по сути.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Serg2001 Час назад
А еще таксисты знали город как свои пять пальцев... Со всеми закоулками, переулками и т.д., потому как навигаторов и в помине не было. «Професьон де фуа»..)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
поручик Ржевский 2 часа назад
Чё-то вспомнилось...
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Юрьевич 2 часа назад
В 80-х счётчик включали для виду, плату за поездку оговаривали до посадки и она была конечно же выше чем насчитывал счётчик. Ну а счётчик включали для гаишников. Всё было очень просто - в такси на лобовом стекле была установлена зелёная лампочка, когда счётчик включался - лампочка автоматически выключалась. Гаишник, видя такси с пассажиром и горящей зелёной лампочкой, тормозил такси и имел таксиста...
Помнится ехал я на такси в районе 80-х из небольшого города в тульской области в деревеньку. Когда выехали из города, таксист со словами "всё, советская власть кончилась" выключил счётчик
О стоимости поездки мы конечно же договорились заранее. Торговаться тогда было не выгодно, такси было очень мало, тусовались они в основном на вокзалах или около больших гостиниц. Поймать такси на улице было удачей...
Ещё автор забыл добавить, работа таксистом была довольно опасной, особенно в ночное время, нередко таксистов убивали с целью грабежа... к концу смены у таксиста скапливалась немаленькая сумма.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Горожанин 2 часа назад
Такси - это детский сад. В институтах, заводах и прочих госучреждниях из касс по негласным приказам руководства под прикрытием разных филькиных грамот без всяких сидений за рулём и прочей формальной работой уводили и получали на руки несметное количество бюджетных денег. Жрали. И дождались в итоге.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Bill 2 часа назад
Забыли еще одну хитрость советского таксиста: таксисты очень часто были перекупщиками краденого.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
azuver 3 часа назад
Да,помню как покупал водку в 90х у таксистов по 10 рублей за пузырь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Maks Es 3 часа назад
Мой дед проработал в такси последние 15 лет перед пенсией. Кого угодно туда не брали, по меньшей мере до начала 1980-х.
В автоколонне обязательно были опытные водители, которые были костяком таксопарка. К примеру, в дедовским парке почти все его ровесники были или бывшими офицерами-фронтовиками, уволенными из армии после хрущевского погрома, или бывшими подпольщиками, как мой дед. Таксисты в городе были глазами и ушами органов правопорядка. Был специальный оперативник КГБ, курировавший таксопарк, милиция регулярно проводила беседы с водителями, распространяя в из среде информацию о преступниках в розыске, пропавших людях и т п.
Воровать в такси в те годы было не принято. Чаще ходили на грани закона, чтобы затем сообщить куда следует о факте странного поведения клиента и сдать левую кассу в качестве улики.
Дед ушел на пенсию ещё до начала 80-х, и что там было дальше, сказать уже не могу. Очевидно, что с уходом старой фронтовой гвардии из такси, ситуация там стала меняться в худшую сторону...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Антивакцинщики: теории и аргументы Антивакцинщики: теории и аргументы Для чего в СССР холодильники делали со встроенным замком Для чего в СССР холодильники делали со встроенным замком В чем секрет притягательности советских дач? В чем секрет притягательности советских дач? Как в СССР создавали леса в форме слов Как в СССР создавали леса в форме слов «Акватлон»: зачем в СССР боролись под водой? «Акватлон»: зачем в СССР боролись под водой? Как в СССР строили идеальные города-коммуны Как в СССР строили идеальные города-коммуны
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3839140



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира
0
44
Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира
Мы все ещё делаем это. И правильно делаем? Так ли плохи советские привычки?
3
387
Мы все ещё делаем это. И правильно делаем? Так ли плохи советские привычки?
﻿
Антивакцинщики: теории и аргументы
Антивакцинщики: теории и аргументы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#фото#история#дтп#прикол#фильм#интересное#автомобили#автомир#картинки#природа
#интересно#факты#СССР#аварии#новости#авто аварии#люди#мир#сша#в мире
#Юмор#кино#подборка#животные#Россия#Москва#фотографии#афганистан#ynews#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться