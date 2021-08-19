Почему в СССР было круто работать в такси

Основным автомобилем такси в 1960 – 1990 гг. были “Волги” ГАЗ-21 и ГАЗ-24 (на фото): просторные, комфортабельные, выносливые и ремонтопригодные

Преимущества работы в такси

Во-первых, водитель такси целый день чувствовал себя вольной птицей: сам искал клиентов, сам договаривался с ним, сам определял маршрут. Впрочем, на некоторых машинах использовались рации системы "Лен", подобные тем, которые ставили на машинах "Скорой помощи". Клиент мог, позвонив на стационарный телефон диспетчеру, заказать машину на дом или в нужное место.

Во-вторых, государство (в лице начальника автоколонны в АТП) очень приблизительно могла контролировать его бухгалтерию: кого подвез, куда и за сколько – проверить было очень трудно. Да никто и не пытался, главное, чтобы сданная после смены касса соответствовала плану.

В-третьих, все знали, что доход Советского таксиста в действительности зависит только от самого себя – а это уже напоминает какое-то свободное предпринимательство.