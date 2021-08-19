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В США родились "инопланетные" аллигаторы-альбиносы

В США родились "инопланетные" аллигаторы-альбиносы (6 фото + 1 видео)

Автор:
19 августа 2021 08:32
Сообщество : Животные
Метки: аллигатор   аллигаторы   альбиносы   дикая природа   животные   крокодилы   природа   фото   
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Сколько же удивительного в природе нашей планеты. Недавно в зоопарке Флориды у пары аллигаторов-альбиносов случилось прибавление. Из яиц вылупились два маленьких крокодильчика, и они тоже оказались альбиносами. Эти уникальные малыши напоминают инопланетных существ!

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Метки: аллигатор   аллигаторы   альбиносы   дикая природа   животные   крокодилы   природа   фото   
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