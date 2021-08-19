В США родились "инопланетные" аллигаторы-альбиносы

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Сколько же удивительного в природе нашей планеты. Недавно в зоопарке Флориды у пары аллигаторов-альбиносов случилось прибавление. Из яиц вылупились два маленьких крокодильчика, и они тоже оказались альбиносами. Эти уникальные малыши напоминают инопланетных существ!
Зоопарк Wild Florida в американском штате Флорида объявил радостные новости - у пары аллигаторов-альбиносов появились два малыша, которые тоже оказались альбиносами. Это удивительная редкость, ведь аллигаторов-альбиносов немного на планете. Еще в апреле самка отложила 18 яиц, но после нескольких месяцев инкубации, ухода и мониторинга, вылупились два яйца.
Это уже второй раз за два года, когда аллигаторы-альбиносы в парке откладывают яйца. Сами малыши появились на свет здоровыми. Этот редкий внешний вид связан с лейцизмом - мутацией, вызывающей частичную потерю пигментации наружного покрова у животных. Из-за определенных генетических процессов, организм этих животных не способен вырабатывать пигмент.
В мире насчитывается примерно 100 аллигаторов-альбиносов, и только 12 находятся в неволе. Так как альбиносы очень уязвимы в дикой природе, им лучше находиться под опекой человека. Кроме того, в среднем аллигаторы могут жить от 35 до 50 лет, но под опекой человека гораздо дольше - от 65 до 75 лет.
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