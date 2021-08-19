В США родились "инопланетные" аллигаторы-альбиносы

В мире насчитывается примерно 100 аллигаторов-альбиносов, и только 12 находятся в неволе. Так как альбиносы очень уязвимы в дикой природе, им лучше находиться под опекой человека. Кроме того, в среднем аллигаторы могут жить от 35 до 50 лет, но под опекой человека гораздо дольше - от 65 до 75 лет.