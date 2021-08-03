В Техасе "задержали" бесцеремонного аллигатора

Ни полицейские, ни аллигатор не пострадали. После инцидента его выпустили в ближайшей дикой местности, и он отправился по своим делам. Кстати, такие случаи в Техасе - не редкость, поэтому местных жителей просят всегда следить за округой и незваными гостями на своей территории.