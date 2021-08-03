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В Техасе "задержали" бесцеремонного аллигатора

В Техасе "задержали" бесцеремонного аллигатора (3 фото + 1 видео)

Автор:
03 августа 2021 16:30
Сообщество : Животные
Метки: аллигаторы   дикая природа   дикие животные   истории   крокодил   крокодилы   рептилии   фото   
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Иногда аллигаторы тоже хотят расслабиться и повеселиться - и видя бассейн возле чьего-то дома, решают в нем искупаться. Техасская полиция на этой неделе поделилась роликом со спасением аллигатора, который оказался в частном бассейне. Гость очень не хотел уходить!

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Метки: аллигаторы   дикая природа   дикие животные   истории   крокодил   крокодилы   рептилии   фото   
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Garpia121 56 минут назад
Совсем еще ребенок. Крякает даже по детски.
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Zlaja ptica Полчаса назад
Из-за этой ящурки вызывать полицию?

Или по закону самим нельзя?
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