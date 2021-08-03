В Техасе "задержали" бесцеремонного аллигатора

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Иногда аллигаторы тоже хотят расслабиться и повеселиться - и видя бассейн возле чьего-то дома, решают в нем искупаться. Техасская полиция на этой неделе поделилась роликом со спасением аллигатора, который оказался в частном бассейне. Гость очень не хотел уходить!
Департамент полиции Техаса поделился кадрами с камеры наблюдения, на которых команда достает из бассейна частного дома небольшого аллигатора. По шутливому описанию полиции в Фейсбуке, "он ворвался в частный бассейн в обнаженном виде и без позволения владельцев дома". По их словам, подозреваемый пробрался на территорию дома, увидел бассейн, и решил искупаться.
Заметив интересного гостя в бассейне, семья сразу вызвала спасателей. Приехала пара полицейских, которые и разобрались с крокодильчиком. Сначала тот очень сопротивлялся, не желая покидать полюбившийся ему бассейн, но в итоге полицейские вытащили его, и "задержали".
Ни полицейские, ни аллигатор не пострадали. После инцидента его выпустили в ближайшей дикой местности, и он отправился по своим делам. Кстати, такие случаи в Техасе - не редкость, поэтому местных жителей просят всегда следить за округой и незваными гостями на своей территории.
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