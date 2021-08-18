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Специально для тех, кто смотрел дважды: тест по фильму "Терминатор 2"

Специально для тех, кто смотрел дважды: тест по фильму "Терминатор 2"

Автор:
18 августа 2021 12:50
Сообщество : Кино
Метки: Терминатор 2   Тесты   тест   тесты по фантастическим фильмам   тесты по фильмам Джеймса Кэмерона   тесты по фильмам девяностых   
7320
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Картина, снятая Кэмероном в 1990-м году, стала одной из самых кассовых лент за всю историю кинематографа. Вторая часть Терминатора стала на редкость удачным продолжением. Часто продолжение бывает "слабее" оригинальной истории, но это не тот случай.
Роберт Патрик сыграл этого терминатора...
Роберт Патрик сыграл этого терминатора...
T-101
T-800
T-1000
T-X

Источник:

Как звали инженера в фильме, который работал над революционным микропроцессором?
Как звали инженера в фильме, который работал над революционным микропроцессором?
Майлз Дайсон
Майкл Дайсон
Мегнус Дайсон

Источник:

Чью улыбку терминатор пытался скопировать?
Чью улыбку терминатор пытался скопировать?
Джона
Парня, разговаривавшего по телефону
Кассиршу
Каким образом Сара решила изменить будущее?
Каким образом Сара решила изменить будущее?
Она решила убить инженера, разрабатывающего революционный чип
Она решила обесточить Западное побережье США
Решила убить командующего армии США

Источник:

В какой компании разработают чип, который станет основой Скайнета?
В какой компании разработают чип, который станет основой Скайнета?
Микрософт
Кибердайн системс
Кибердайн технолоджи
Аугуро Системс

Источник:

Каким образом во втором фильме избавились от терминаторов?
Каким образом во втором фильме избавились от терминаторов?
Растворили в кислоте
Расплавили на сталелитейном заводе
Вернули обратно в будущее
Кто научил юного Джона взламывать коды безопасности?
Кто научил юного Джона взламывать коды безопасности?
Сара Коннор
Терминатор
Его друг, с которым они в одной из первых сцен развлекались в торговом центре
Какой последний приказ отдал Джон терминатору, который его защищал
Какой последний приказ отдал Джон терминатору, который его защищал
Попрощаться
Не уходить
Уничтожить другого терминатора

Вы правильно ответили на 0 вопросов из 8, осталось 8 вопросов.

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Метки: Терминатор 2   Тесты   тест   тесты по фантастическим фильмам   тесты по фильмам Джеймса Кэмерона   тесты по фильмам девяностых   
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13k
Booka1a 3 часа назад
для тех, кто смотрел дважды? да большинство его раз по десять минимум видело)
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7k
Алексей 43 минуты назад
Ну, это тест для первоклассника.. Все вопросы очень лёгкие)
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3k
Leo 53 минуты назад
Ну как тут на все вопросы не ответить?!
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4k
Arts Sitnikov 54 минуты назад
Из-за того, что с 1991 года посмотрел этот фильм п.и.з.д.илион раз (на той неделе крайний просмотр был)))) 8 из 8))
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10k
Lexx 58 минут назад
вот если б были вопросы:
калибр дробовика Т-800
год выпуска мотоцикла Т-800
номер машины Т-1000
полные имена приемных родителей Джона
марка растворителя в шприце Сары
и т.п.
я бы не ответил
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480
Flam Час назад
Слишком просто - 8 из 8ми. Я этот фильм в каких переводах и версиях не смотрел. А вот первый раз навсегда запомнил - 1996 год, канал "РиоТВ6". Даже помню какую кнопку нажимал Майлз для выключения компа)))
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11k
Марсианин Час назад
Алгоритмы Скайнет подсчитали все верные ответы. Вы смогли ответить верно 8 раз. Вы бы не допустили войну машин и людей.
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32k
Aleksandr Час назад
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5k
Игорь Михайлов Час назад
Специально для тех, кто смотрел дважды: тест по фильму "Терминатор 2"Посмотреть
Специально для тех, кто смотрел дважды: тест по фильму "Терминатор 2"
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11k
net Час назад
Я конечно его дофига раз смотрел, но тут скорее важнее как давно пересматривал, потому что фиг знает как там разработчика звали и компанию изготовителя чипов))
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4k
Wadim Час назад
Непревзойдённо!
Алгоритмы Скайнет подсчитали все верные ответы. Вы смогли ответить верно 8 раз. Вы бы не допустили войну машин и людей.
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4k
Wadim 2 часа назад
Дважды? В день дважды? Я его примерно...даже не помню сколько десятков раз смотрел)
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8k
*Сергей* 2 часа назад
7
С улыбкой ошибся…
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307
Андрей Галыгин *Сергей* Час назад
я такая же х..я))
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83k
Феофан 2 часа назад
Очень постой тест.
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7k
Андрей 2 часа назад
Слишком простенько для тех, кто смотрел его по 20-30-40 раз, и с тех пор запомнил каждую мелочь. Можно было дать больше вопросов, можно было дать вопросы из расширенной версии, которая вышла в 1993 году и дольше оригинала на 17 минут. Короче, автор слабоват.
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3k
portroy 2 часа назад
на той неделе детям показывал, так что 8 из 8...
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−47
Ви 2 часа назад
8 из 8, по советским фильмам у меня 3 из 8 или 10, терминатора с детсва любил посмотреть, короче крутое кино - шедевр.
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2k
Ivan 2 часа назад
Только с улыбкой не попал. Точно, не Джона, а вот у кого он ее срисовал-не помню, и не угадал в 50/50. :)
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22k
Ваня 3 часа назад
- ты мне тут не айлбибекай!.. (с) квн
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27k
Рекламщик 3 часа назад
Алгоритмы Скайнет подсчитали все верные ответы. Вы смогли ответить верно 8 раз. Вы бы не допустили войну машин и людей.

Алгоритмы Скайнет подсчитали все верные ответы. Вы смогли ответить верно 8 раз. Вы бы не допустили войну машин и людей.Посмотреть
Алгоритмы Скайнет подсчитали все верные ответы. Вы смогли ответить верно 8 раз. Вы бы не допустили войну машин и людей.
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31k
Григорий 3 часа назад
Если учесть, что смотрел я раз 35, меня ночью спроси что-то типа "как звали пса Джона у приёмных родителей", я не просыпаясь отвечу)
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67
TrampMedved Ivan 2 часа назад
Настоящая кличка - Макс, терминатор же назвал Вулфи (Волчок) в разных переводах по разному, если мне не изменяет склероз ))
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