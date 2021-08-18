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Картина, снятая Кэмероном в 1990-м году, стала одной из самых кассовых лент за всю историю кинематографа. Вторая часть Терминатора стала на редкость удачным продолжением. Часто продолжение бывает "слабее" оригинальной истории, но это не тот случай.
Вы правильно ответили на 0 вопросов из 8, осталось 8 вопросов.
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я бы не ответил
Алгоритмы Скайнет подсчитали все верные ответы. Вы смогли ответить верно 8 раз. Вы бы не допустили войну машин и людей.
С улыбкой ошибся…