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Не ешьте это немедленно: о проблемах худеющих

Не ешьте это немедленно: о проблемах худеющих (13 фото)

Автор:
12 августа 2021 08:13
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   диета   подборка   похудение   прикол   снижение веса   
1908
13

Хорошо людям без денег. Ведь если нет денег, то нет еды. Нет еды? Нет лишнего веса.

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Метки: Юмор   диета   подборка   похудение   прикол   снижение веса   
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1  комментарий
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Добрый Алабай 48 минут назад
- Девчонки, я похудела на три размера!
- Какая ты молодец, тварь.
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