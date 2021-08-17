Позитивные новости о России 17.08.2021

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Некоторые новости о России за последние дни.
В Екатеринбурге появился новый детский сад
В Академическом микрорайоне Екатеринбурга открыт новый детский сад № 43. Здание внешне очень напоминает средневековый замок.
Площадь детсада — почти 5 тысяч квадратных метров. Он рассчитан на 300 детей — 12 групп по 25 детей, в том числе две ясельные — для детей до трех лет. Для каждой группы предусмотрена своя прогулочная площадка.
Площадь детсада — почти 5 тысяч квадратных метров. Он рассчитан на 300 детей — 12 групп по 25 детей, в том числе две ясельные — для детей до трех лет. Для каждой группы предусмотрена своя прогулочная площадка.
Новое предприятие по переработке мяса птицы начало работу в Кабардино-Балкарии
В сельском поселении Чегем Второй запущено предприятие по переработке и упаковке мяса птицы производственной мощностью до 10 тысяч тонн в год. Установленное высокотехнологичное оборудование позволяет производить более 100 наименований продукции, которая уже сегодня поставляется в соседние регионы.
По данным министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарии, в регионе в 2020 году было произведено 119,6 тысячи тонн мяса скота и птицы (106,7% к уровню 2019 года). Основной прирост производства мяса был обеспечен за счет птицы, на долю которой приходится 48% от общего производства мяса.
По данным министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарии, в регионе в 2020 году было произведено 119,6 тысячи тонн мяса скота и птицы (106,7% к уровню 2019 года). Основной прирост производства мяса был обеспечен за счет птицы, на долю которой приходится 48% от общего производства мяса.
Станкостроительный завод «Саста» поставил партию трубонарезных станков в Эквадор и Австралию
Для предприятия нефтедобывающей отрасли Эквадора ENGIPETROL S.A. были изготовлены и отгружены 2 трубонарезных станка с ЧПУ модели СА983С10Ф3 с расстоянием между центрами 1 метр.
ТМХ изготовил новую партию пассажирских вагонов для туристических маршрутов
Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») исполнил контракт со Свердловской пригородной компанией на поставку шести пассажирских вагонов с креслами для сидения.
Вагоны предназначены для межрегиональных перевозок и изготовлены в трех модификациях. Стандартная планировка рассчитана на 60 посадочных мест. Эргономичные кресла имеют функцию регулировки угла наклона спинки, подлокотники, откидные столики, опоры для ног. Вагоны оснащены системами кондиционирования воздуха, информационными табло, аппаратами с питьевой водой, витринами, экологически чистыми туалетными комплексами. В салонах вагонов размещены мониторы для трансляции познавательных программ, фильмов и другой информации.
Вагоны предназначены для межрегиональных перевозок и изготовлены в трех модификациях. Стандартная планировка рассчитана на 60 посадочных мест. Эргономичные кресла имеют функцию регулировки угла наклона спинки, подлокотники, откидные столики, опоры для ног. Вагоны оснащены системами кондиционирования воздуха, информационными табло, аппаратами с питьевой водой, витринами, экологически чистыми туалетными комплексами. В салонах вагонов размещены мониторы для трансляции познавательных программ, фильмов и другой информации.
В Нижегородской области введена в эксплуатацию линия по глубокой заморозке овощей и ягод
В Краснобаковском районе Нижегородской области на базе агрокомплекса «Ветлуга» введена в эксплуатацию новая линия по глубокой заморозке овощей и ягод. Инвестпроект был реализован при господдержке.
«Глубокая заморозка сельскохозяйственной продукции — очень перспективное направление развития АПК. В замороженном состоянии продукция может долго храниться, оставаясь такой же полезной, не теряя при этом своих вкусовых качеств и товарного вида. В целом сегодняшняя ситуация на рынке для сельхозпроизводителей благополучная, данная продукция востребована, в том числе для экспорта за границу», — отметили на открытии линии.
Инвестиции в создание линии по глубокой заморозке продукции в агрокомплексе «Ветлуга» составили порядка 140 млн рублей. На предприятии было создано около 30 новых рабочих мест.
«Глубокая заморозка сельскохозяйственной продукции — очень перспективное направление развития АПК. В замороженном состоянии продукция может долго храниться, оставаясь такой же полезной, не теряя при этом своих вкусовых качеств и товарного вида. В целом сегодняшняя ситуация на рынке для сельхозпроизводителей благополучная, данная продукция востребована, в том числе для экспорта за границу», — отметили на открытии линии.
Инвестиции в создание линии по глубокой заморозке продукции в агрокомплексе «Ветлуга» составили порядка 140 млн рублей. На предприятии было создано около 30 новых рабочих мест.
«Полимех» запустил линию по переработке ПЭТ-бутылок в Казахстане
Компания «Полимех» (г. Москва) запустила линию по переработке использованных бутылок из полиэтилентерефталата (ПЭТФ) производительностью 500 кг/ч в Атырауской области Казахстана, а также линию по изготовлению полимер-песчаных изделий.
В состав линии входит оборудование для предварительной обработки ПЭТ-бутылок, несколько стадий моек (в том числе и в горячая стадия), сушка и сепарация, что позволяет получать чистый и качественный ПЭТ-флекс.
Оборудование отделяет этикетку, которая поступает в линию для изготовления полимер-песчаной продукции, где на выходе получают готовую продукцию, такую как плитка с надписью «DANGER ОПАСНО», изделие «Колодец заземления» и крышку колодца заземления.
В состав линии входит оборудование для предварительной обработки ПЭТ-бутылок, несколько стадий моек (в том числе и в горячая стадия), сушка и сепарация, что позволяет получать чистый и качественный ПЭТ-флекс.
Оборудование отделяет этикетку, которая поступает в линию для изготовления полимер-песчаной продукции, где на выходе получают готовую продукцию, такую как плитка с надписью «DANGER ОПАСНО», изделие «Колодец заземления» и крышку колодца заземления.
Производство полуфабрикатов из индейки запустили на Ставрополье
В Изобильненском округе Ставропольского края наладили переработку мяса индейки.
Новое перерабатывающее производство запустила компания «Агро-Плюс» в дополнение к уже имеющимся у нее мощностям по производству индейки — инкубатору и комбикормового заводу. Таким образом, компания наладила на Ставрополье полный производственный цикл.
На новом предприятии будут перерабатывать 2,5 тысячи тонн продукции, а после запуска дополнительных мощностей — втрое больше. Размер инвестиций составил 500 млн рублей.⠀
Новое перерабатывающее производство запустила компания «Агро-Плюс» в дополнение к уже имеющимся у нее мощностям по производству индейки — инкубатору и комбикормового заводу. Таким образом, компания наладила на Ставрополье полный производственный цикл.
На новом предприятии будут перерабатывать 2,5 тысячи тонн продукции, а после запуска дополнительных мощностей — втрое больше. Размер инвестиций составил 500 млн рублей.⠀
В Самарской области запустили производство пазлов, экспортируемых в 101 страну мира
16 августа в индустриальном парке «Преображенка» дан старт работе массового производства по созданию пазлов ООО «ВЭЛТ». Инновационное высокотехнологичное экспортно-ориентированное производство, созданное в 2014 году, выпускает более 90 наименований инновационных развивающих пазлов под брендом Unidragon, декоративные карты из дерева и акрила, сувенирные изделия, товары для хобби, сувенирные деревянные коробки.
Новое предприятие способно выпускать до 35% общемирового рынка деревянных пазлов и декоративных карт и производить до 250 000 единиц различной продукции в месяц. На данный момент здесь работает 180 человек. Всего планируется создать до 450 новых рабочих мест.
Новое предприятие способно выпускать до 35% общемирового рынка деревянных пазлов и декоративных карт и производить до 250 000 единиц различной продукции в месяц. На данный момент здесь работает 180 человек. Всего планируется создать до 450 новых рабочих мест.
В селе Бельтирском в Хакасии открыли новый детский сад
В селе Бельтирском прошло открытие детского сада «Колокольчик». Двухэтажное здание было построено по нацпроекту «Демография».
Учреждение может принять 120 детей по шесть групп, из них 60 детей пойдут в три ясельные. В помещении отдельные спальные и игровые комнаты для дошколят. Также в здании расположены медицинский и логопедический кабинеты, кабинет психолога, актовый и спортивные залы, сенсорная комната и прачечная.⠀
Учреждение может принять 120 детей по шесть групп, из них 60 детей пойдут в три ясельные. В помещении отдельные спальные и игровые комнаты для дошколят. Также в здании расположены медицинский и логопедический кабинеты, кабинет психолога, актовый и спортивные залы, сенсорная комната и прачечная.⠀
В Белгороде открыли второе здание самого большого в городе детского сада
В Белгороде открыли второе здание самого большого детского сада «Антошка». Теперь это самое крупное дошкольное учреждение в областном центре.
Первый корпус заработал в 2020 году. С открытием второго здания, площадью более 10 тысяч кв.м, детский сад смогут одновременно посещать 900 детей. В «Антошке» есть развивающий центр, бассейн и сенсорная комната, актовый и музыкальный залы. По всему периметру установлена система видеонаблюдения, а на входе в детский сад — пульт охраны и турникеты. По словам чиновника мэрии города, новый сад «верх совершенства в части строительства и технического обеспечения».
Первый корпус заработал в 2020 году. С открытием второго здания, площадью более 10 тысяч кв.м, детский сад смогут одновременно посещать 900 детей. В «Антошке» есть развивающий центр, бассейн и сенсорная комната, актовый и музыкальный залы. По всему периметру установлена система видеонаблюдения, а на входе в детский сад — пульт охраны и турникеты. По словам чиновника мэрии города, новый сад «верх совершенства в части строительства и технического обеспечения».
В Москве собраны и переданы в адрес ГУП «Мосгортранс» первые 60 электробусов КАМАЗ
Новая сборочная площадка «КАМАЗа» в Москве передала ГУПу «Мосгортранс» уже 60 электробусов. Первый транспорт, собранный на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе (СВАРЗ), вышел на пассажирские маршруты столицы в начале июля.
В общей сложности по последнему контракту «КАМАЗа» с «Мосгортрансом» производитель обязался поставить в течение этого года 350 электробусов, из которых 200 уже переданы: 60 со СВАРЗа и 140 — с завода «НЕФАЗ». Вкупе с электробусами, закупленными Москвой по первым трем контрактам, к началу следующего года по дорогам столицы должны курсировать уже 750 таких машин.
Запущенная в апреле, московская сборочная площадка «КАМАЗа» на сегодняшний день является самым экологичным производством подобной техники в стране.
В общей сложности по последнему контракту «КАМАЗа» с «Мосгортрансом» производитель обязался поставить в течение этого года 350 электробусов, из которых 200 уже переданы: 60 со СВАРЗа и 140 — с завода «НЕФАЗ». Вкупе с электробусами, закупленными Москвой по первым трем контрактам, к началу следующего года по дорогам столицы должны курсировать уже 750 таких машин.
Запущенная в апреле, московская сборочная площадка «КАМАЗа» на сегодняшний день является самым экологичным производством подобной техники в стране.
В Тольятти стартовало предсерийное производство «Лада Гранта» повышенной грузоподъемности
Проект «Ларгус Карелия», известный автомобильному сообществу по агрегатному тюнингу «Лада Ларгус», созданию автодомов на базе моделей «Лада» и экстремальным автопробегам, анонсировал новинку — пикап «Лада Гранта», имеющий всё необходимое для размещения на платформе жилого модуля, бортовой платформы, изотермического фургона.
Экспорт российского меда увеличился на 60%
Согласно данным ФТС, по итогам первого полугодия Россия отправила за рубеж 1,5 тыс. т натурального меда, что на 60% больше уровня аналогичного периода прошлого года (938 т). В стоимостном выражении экспорт составил $2,3 млн — на 29% выше показателя января-июня 2020-го, оценил подведомственный Минсельхозу центр «Агроэкспорт».
Крупнейшими покупателями российского меда за отчетный период стали Белоруссия ($470 тыс.), Польша ($330 тыс.), Китай ($273 тыс.), Казахстан ($245 тыс.) и Украина ($158 тыс.). Кроме того, впервые мед был отправлен во Вьетнам ($105 тыс.). В 2020 году Россия поставила на внешние рынки 2,3 тыс. т натурального меда (+18% по сравнению с показателем 2019-го)
Крупнейшими покупателями российского меда за отчетный период стали Белоруссия ($470 тыс.), Польша ($330 тыс.), Китай ($273 тыс.), Казахстан ($245 тыс.) и Украина ($158 тыс.). Кроме того, впервые мед был отправлен во Вьетнам ($105 тыс.). В 2020 году Россия поставила на внешние рынки 2,3 тыс. т натурального меда (+18% по сравнению с показателем 2019-го)
Космический мониторинг для цифрового развития регионов России
Передовые геоинформационные решения для информационно-аналитического сопровождения контрольно-надзорной деятельности субъектов РФ представило АО «ТЕРРА ТЕХ», дочерняя компания холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») на всероссийском форуме «Цифровая Эволюция».
Цифровые геосервисы, объединяющие данные космического мониторинга и аналитические инструменты на базе технологий искусственного интеллекта, предназначены для автоматизации контроля и управления территориями, природными ресурсами, активами и объектами инфраструктуры как составной части цифровой трансформации системы госуправления в целом. На «круглом столе» по геотехнологиям, организованном при поддержке РКС и «ТЕРРА ТЕХ», представители федеральных и региональных органов государственной власти, руководители и эксперты отраслевых предприятий обсудили опыт применения результатов аэрокосмической деятельности и геоинформационных технологий.
Цифровые геосервисы, объединяющие данные космического мониторинга и аналитические инструменты на базе технологий искусственного интеллекта, предназначены для автоматизации контроля и управления территориями, природными ресурсами, активами и объектами инфраструктуры как составной части цифровой трансформации системы госуправления в целом. На «круглом столе» по геотехнологиям, организованном при поддержке РКС и «ТЕРРА ТЕХ», представители федеральных и региональных органов государственной власти, руководители и эксперты отраслевых предприятий обсудили опыт применения результатов аэрокосмической деятельности и геоинформационных технологий.
В Дагестане открыли крупнейшую в регионе фабрику по производству гофротары
Крупнейшее в Дагестане предприятие по производству экологически чистого гофрокартона и гофротары для разных отраслей промышленности открыли в дагестанском Каспийске, фабрика будет производить около 50 млн квадратных метров продукции в год, сообщил генеральный директор ООО «Экотар» Руслан Мурсалов.
В настоящее время фабрика позволяет обеспечить производство лотков для овощей, фруктов, винограда, пиццы, 4-клапанные коробки, многослойный гофрокартон, лотки для выпечки и др.
Общий объем инвестиций составил 330 млн рублей. Полная загрузка мощностей фабрики даст возможность трудоустроить не менее 90 человек при работе в несколько смен.
В настоящее время фабрика позволяет обеспечить производство лотков для овощей, фруктов, винограда, пиццы, 4-клапанные коробки, многослойный гофрокартон, лотки для выпечки и др.
Общий объем инвестиций составил 330 млн рублей. Полная загрузка мощностей фабрики даст возможность трудоустроить не менее 90 человек при работе в несколько смен.
В Сочи ввели в эксплуатацию новый общеобразовательный комплекс почти на 1,5 тыс. мест
Новый комплекс находится на территории центра для одаренных детей «Сириус». В мае 2019 года планы по созданию лицея на 1100 мест, где будут реализовать уникальные образовательные программы. К строительным работам приступили в августе того же года. 28 января 2021 года объект ввели в эксплуатацию.
— Это масштабный, важный не только для нашего региона, но и для всей страны проект. В новом общеобразовательном центре на конкурсной основе смогут учиться талантливые ребята со всей страны и, конечно, из Краснодарского края. Мы постарались создать для них максимально комфортные условия. На одной территории построили большую современную школу из шести блоков, бассейн, — отметил Глава Краснодарского края. — Кроме того, здесь же разместили детский сад на 360 мест с ясельными группами.
— Это масштабный, важный не только для нашего региона, но и для всей страны проект. В новом общеобразовательном центре на конкурсной основе смогут учиться талантливые ребята со всей страны и, конечно, из Краснодарского края. Мы постарались создать для них максимально комфортные условия. На одной территории построили большую современную школу из шести блоков, бассейн, — отметил Глава Краснодарского края. — Кроме того, здесь же разместили детский сад на 360 мест с ясельными группами.
В Петербурге открыта новая поликлиника
В Приморском районе открылась новая поликлиника № 125\.
Поликлиника рассчитана на 600 посещений в смену, она сможет обслуживать до 60 тысяч человек. Сейчас к ней уже прикреплено 20 тысяч взрослых жителей микрорайона Коломяги.
Учреждение соответствует всем современным стандартам, оснащено необходимым оборудованием, работает в «бережливом» формате. В поликлинике есть отделение, отвечающее за вакцинацию и углубленную диспансеризацию, в том числе людей, переболевших ковидом. Возможность привиться здесь будет у 250 человек в смену.
Поликлиника рассчитана на 600 посещений в смену, она сможет обслуживать до 60 тысяч человек. Сейчас к ней уже прикреплено 20 тысяч взрослых жителей микрорайона Коломяги.
Учреждение соответствует всем современным стандартам, оснащено необходимым оборудованием, работает в «бережливом» формате. В поликлинике есть отделение, отвечающее за вакцинацию и углубленную диспансеризацию, в том числе людей, переболевших ковидом. Возможность привиться здесь будет у 250 человек в смену.
Посевные площади в Пензенской области в 2021 году выросли более чем на 50 тыс. га
Посевные площади Пензенской области составили более 1,5 млн га в 2021 году, что на 51 тыс. га больше, чем годом ранее.
«В текущем году посевная площадь у нас оставляет 1 млн 504 га при общей площади пашни в регионе 2,2 млн га, это больше уровня прошлого года на 51 тыс. га. Мы за последние годы практически ежегодно вводили в оборот по 30-35 тыс. га», — сообщил Глава Пензенской области.
Он добавил, что доля погибших посевов в регионе не превышает 2%. Сейчас зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 536 тыс. га, при средней урожайности 24,7 центнера с га.
«Мы примерно идём в темпе прошлого года. По показателю урожайности зерновых и зернобобовых культур Пензенская область идёт на первом месте в Приволжском федеральном округе», — добавил он.
«В текущем году посевная площадь у нас оставляет 1 млн 504 га при общей площади пашни в регионе 2,2 млн га, это больше уровня прошлого года на 51 тыс. га. Мы за последние годы практически ежегодно вводили в оборот по 30-35 тыс. га», — сообщил Глава Пензенской области.
Он добавил, что доля погибших посевов в регионе не превышает 2%. Сейчас зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 536 тыс. га, при средней урожайности 24,7 центнера с га.
«Мы примерно идём в темпе прошлого года. По показателю урожайности зерновых и зернобобовых культур Пензенская область идёт на первом месте в Приволжском федеральном округе», — добавил он.
В Иркутской области начали выращивать лён и сою
В Прибайкалье начали выращивать редкие для региона культуры. Лён и сою посеяли в пяти районах Иркутской области. Результаты уже приятно удивили аграриев.
Этот лён для Иркутской области — первопроходец. До прошлого года его в регионе не выращивали. По словам аграриев, собрать такой урожай совсем непросто. При влажной погоде липкая солома забивает косы и ножи комбайна. Однако в Заларинском районе решили рискнуть — в 2020-м засеяли почти 170 гектаров. И не прогадали — в конце лета удалось собрать 11 центнеров с гектара. При средней в стране урожайности от пяти до десяти центнеров. Сибирякам помогли собственные разработки.
Этот лён для Иркутской области — первопроходец. До прошлого года его в регионе не выращивали. По словам аграриев, собрать такой урожай совсем непросто. При влажной погоде липкая солома забивает косы и ножи комбайна. Однако в Заларинском районе решили рискнуть — в 2020-м засеяли почти 170 гектаров. И не прогадали — в конце лета удалось собрать 11 центнеров с гектара. При средней в стране урожайности от пяти до десяти центнеров. Сибирякам помогли собственные разработки.
Барнаульский завод мехпрессов запустил линии производства стальных колёсных дисков
Барнаульский завод мехпрессов запустил линии производства стальных колёсных дисков для сельхозтехники всех трёх размеров, что предусматривал инвестпроект предприятия (первая линия была установлена в январе). В первых числах августа на заводе стали изготавливать самые крупные по диаметру изделия.
Инвестиции в проект составили на сегодняшний день 349 млн рублей. Общая стоимость инвестпроекта 650 млн рублей.
Мощность производства стальных колесных дисков — 80 тыс. штук в год. Этот объём даст возможность закрыть потребность рынка России на 95%. Новое производство позволит заместить продукцию зарубежных поставщиков аналогичной продукции из Европы и Китая.
Основные потребители — Петербургский тракторный завод и «Ростсельмаш».
Инвестиции в проект составили на сегодняшний день 349 млн рублей. Общая стоимость инвестпроекта 650 млн рублей.
Мощность производства стальных колесных дисков — 80 тыс. штук в год. Этот объём даст возможность закрыть потребность рынка России на 95%. Новое производство позволит заместить продукцию зарубежных поставщиков аналогичной продукции из Европы и Китая.
Основные потребители — Петербургский тракторный завод и «Ростсельмаш».
Сборная России завоевала пять медалей на Международной олимпиаде по экономике
Подведены итоги IV Международной олимпиады по экономике. Российские школьники завоевали пять медалей.
Золото на счету Софьи Пироговой из Москвы. Серебро завоевали столичные школьники Михаил Грязнов, Максим Филиппов и Маргарита Шевцова, а также Борис Иванчиков из Челябинской области.
Соревнование проходило дистанционно с 26 июля по 1 августа 2021 года. Организатором в этом году выступала Латвия. Участниками соревнования стали команды из 44 стран мира.
Олимпиада проводится для школьников 16-18 лет. Задания охватывают три темы: экономика, финансовая грамотность, бизнес.Международная олимпиада по экономике по инициативе ВШЭ впервые была проведена в 2018 году в Москве, став единственным подобным мероприятием в мире.
Золото на счету Софьи Пироговой из Москвы. Серебро завоевали столичные школьники Михаил Грязнов, Максим Филиппов и Маргарита Шевцова, а также Борис Иванчиков из Челябинской области.
Соревнование проходило дистанционно с 26 июля по 1 августа 2021 года. Организатором в этом году выступала Латвия. Участниками соревнования стали команды из 44 стран мира.
Олимпиада проводится для школьников 16-18 лет. Задания охватывают три темы: экономика, финансовая грамотность, бизнес.Международная олимпиада по экономике по инициативе ВШЭ впервые была проведена в 2018 году в Москве, став единственным подобным мероприятием в мире.
Новый спортивный комплекс с ледовой ареной открылся в Кузбассе
В Рудничном районе Кемерова открыт новый спортивный комплекс «Сосновый».В день здесь смогут заниматься более 800 человек. На ледовой площадке будут проходить тренировочные занятия детских секций по хоккею с шайбой и фигурному катанию, на достойной базе с хорошей экипировкой будем растить будущих чемпионов. В строительство объекта вложено 458 млн рублей из консолидированного бюджета
Станок ИЖ 250ИТВМ от концерна «Калашников» получил статус российского изделия
Такое заключение Минпромторг выдает для товаров, которые сделаны в России (на основании постановления Правительства РФ от 17.07.2015 №719) и состоят по большей части из российских комплектующих. Станок ИЖ 250ИТВМ включен в перечень Минпромторга 04.08.2021 № 65741/05.
Статус российского изделия позволит станку участвовать в программах господдержки, получать преимущества при госзакупках. Станки серии 250ИТВМ — это «рабочие лошадки» на приборо- и машиностроительных производствах, в учебных центрах. Они просты и удобны в работе, соответствуют классу точности В (по ГОСТ 8-82).
Статус российского изделия позволит станку участвовать в программах господдержки, получать преимущества при госзакупках. Станки серии 250ИТВМ — это «рабочие лошадки» на приборо- и машиностроительных производствах, в учебных центрах. Они просты и удобны в работе, соответствуют классу точности В (по ГОСТ 8-82).
Развитие Северного морского пути 2014-2020
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Новости партнёров
Много их было - Урал, Кот, Воронихин - и все с пеной у рта доказывали, что это не проплаченные простыни, а личные инициативы.
И у всех они резко начинались и в одночасье заканчивались.
Заказуха? Ну нет конечно.
Причем во всех "новостях" смешались в кучу люди, кони - и новости и старье и не совсем позитивные, если присмотреться.
И дело не в новостях, как таковых - не люблю, когда так явно меня держат за идиота.
То ли плакать , то ли смеяться ((
Это достижение для банановой республики. А если мы себя считаем одной из передовых стран в мире писать про то что построили 1 детский сад в селе - это позориться.
МЫ, ВСЕ ФИШКЯНЕ, БУДЕМ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ПУТИНА, ЗА ЕДИНУЮ РОССИЮ !
Типичное явление для конца лета, начала осени.
Как 3-е сентября