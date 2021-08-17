Позитивные новости о России 17.08.2021

Новый комплекс находится на территории центра для одаренных детей «Сириус». В мае 2019 года планы по созданию лицея на 1100 мест, где будут реализовать уникальные образовательные программы. К строительным работам приступили в августе того же года. 28 января 2021 года объект ввели в эксплуатацию.



— Это масштабный, важный не только для нашего региона, но и для всей страны проект. В новом общеобразовательном центре на конкурсной основе смогут учиться талантливые ребята со всей страны и, конечно, из Краснодарского края. Мы постарались создать для них максимально комфортные условия. На одной территории построили большую современную школу из шести блоков, бассейн, — отметил Глава Краснодарского края. — Кроме того, здесь же разместили детский сад на 360 мест с ясельными группами.