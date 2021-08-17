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Позитивные новости о России 17.08.2021

Позитивные новости о России 17.08.2021 (23 фото + 1 видео)

Автор:
17 августа 2021 20:04
Метки: Россия   новости   факты   
489
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1
Некоторые новости о России за последние дни.

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Метки: Россия   новости   факты   
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20  комментариев
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Fisher1979 5 часов назад
Чем-то напомнил этот пост времена СССР, не хватает лишь лозунга да здраствует КПСС.
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18k
иванов дмитрий 2 часа назад
Хорошая новость в том , что мы продали ДВА СТАНКА В ЭКВАДОР. !
То ли плакать , то ли смеяться ((
Это достижение для банановой республики. А если мы себя считаем одной из передовых стран в мире писать про то что построили 1 детский сад в селе - это позориться.
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3k
Alexbux1 3 часа назад
Дааа скоро выборы "воронихина " вот достали из нафталина ...
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−74
Николай Красножопов 5 часов назад
ОТЛИЧНЫЕ НОВОСТИ !
МЫ, ВСЕ ФИШКЯНЕ, БУДЕМ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ПУТИНА, ЗА ЕДИНУЮ РОССИЮ !
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81k
Taras Kozalupko 5 часов назад
Перед выборами бабки пошли на "воронихиных"

Типичное явление для конца лета, начала осени.
Как 3-е сентября
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18k
Татьяна Юсова 5 часов назад
Лично меня больше всего порадовала новость - "Производство полуфабрикатов из индейки запустили на Ставрополье". Уже лет 15, как полностью заменила свинину и говядину в своем рационе на индейку, но она не всегда есть в продаже в ближайшей к дому "пятерочке". Надеюсь, что теперь будет всегда.
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5k
Ruk 5 часов назад
Про СМП не так то и радужно, он необходим для северного завоза, как транзит не интересен, непредсказуем и дорог, путь из Китая ( а не Японии, как на картинке) конечно длиннее, но оплата прохода Суэцкого канала несоизмерима с оплатой ледового обслуживания ледоколами и сложностью пути, так же нужны более дорогие корабли "ледового класса"
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 5 часов назад
А где новые заводы по производству вакцин. А то вроде как чуть ли не каждую неделю новую изобретают - а разливать то где.
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19k
Ego sum qui sum 5 часов назад
доярки намолотили сверх плана и жить стало веселее
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7k
Перст Указующий 6 часов назад
пазлы - это круто. на одном было написано - от трех лет, я справился за один.
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