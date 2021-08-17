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Василий Васильевич и Ирина Всеволодовна

Василий Васильевич и Ирина Всеволодовна (1 фото)

Автор:
17 августа 2021 16:19
Сообщество : Истории
Метки: ЖЗЛ   Меркурьевжизнь артисты   артисты   
1531
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Народный артист СССР Василий Васильевич Меркурьев был большим человеком в буквальном смысле. Крупный, фактурный, с запоминающимися чертами лица. С ним невозможно было вести себя запанибратски – похлопать по плечу, сморозить пошлую шутку или запросто предложить сто грамм. Но Меркурьев становился совсем иным, когда рядом появлялась его любимая жена Иришечка.

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Метки: ЖЗЛ   Меркурьевжизнь артисты   артисты   
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22k
Ваня 9 часов назад
аплодисменты великому актеру!!!
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17k
Егор 8 часов назад
Евгений Петрович Меркурьев - племянник Василия Васильевича, один из усыновленных детей его брата Петра. Родился 2 января 1936 года - погиб 27 марта 2007 года на Ладожском озере Ленинградской области (темная история с подледной рыбалкой). Советский и российский актер театра и кино. Народный артист Российской Федерации (2004). Лауреат Государственной премии Российской Федерации (1999).
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14k
seller-k 9 часов назад
Большой артист!
Не помешало бы, как говорится, визуальных эффектов
, благо они в свободном доступе есть. Хоть тут: https://shevkunenko.ru/admin/merkuryev/poisk.htmhttps://shevkunenko.ru/admin/merkuryev/poisk.htm
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