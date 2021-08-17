В США аллигатор напал на сотрудницу центра рептилий

И произошло это на глазах у детей. Хотя нападение и выглядит ужасно, говорят, девушка сможет владеть рукой как прежде.
В американском штате Юта во время празднования дня рождения ребенка в одном из центров рептилий аллигатор напал на сотрудницу.
Девушка вытянула руку, скомандовав, чтобы хищник слез с платформы обратно в бассейн, но он вместо этого схватил ее за руку и затащил в бассейн. Работница центра среагировала профессионально - не кричала и контролировала действия, чтобы рептилия не нанесла больший вред.
К счастью, через несколько секунд на крики прибежал второй сотрудник. Он запрыгнул в бассейн и обездвижил аллигатора, чтобы тот не "открутил" пострадавшей руку. Благодаря профессиональным действиям обоих через несколько минут конечность девушки удалось вызволить из челюстей аллигатора.
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Пострадавшую девушку доставили в больницу. К сожалению, о характере травмы не сообщается. Но она, скорее всего, не из легких. Тем не менее медики обещают, что куратор центра рептилий через некоторое время полностью восстановится.
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В итоге недопонимание между живородящими и яйцекладущими. Бывает.
- Что он сказал?
- Он сказал, что вы охотник на крокодилов.
- О! Я обязательно ему скажу. Охотиться на крокодилов незаконно, потому я их ловлю руками.
Мужик молоток.
Да и вообще, что они хотели? Этто не домашний питомец
У профессионалов ошибки исправимые.