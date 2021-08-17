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В США аллигатор напал на сотрудницу центра рептилий

В США аллигатор напал на сотрудницу центра рептилий (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 августа 2021 13:50
Сообщество : Животные
Метки: аллигатор   видео   нападение   сотрудница   сша   юта   
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И произошло это на глазах у детей. Хотя нападение и выглядит ужасно, говорят, девушка сможет владеть рукой как прежде.

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Метки: аллигатор   видео   нападение   сотрудница   сша   юта   
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20  комментариев
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5k
Bartello 2 часа назад
А мужик красава, хорошо зелёного скрутил, теперь ему зуб крокодилий полагается и кличка Данди.
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7k
КОСТЯН 2 минуты назад
Думаю она больше не будет совать конечности крокодилу в пасть
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797
閃光 2 минуты назад
Как-то глупо получилось - это ж не собачка (тысячелетия сосуществует с человеком) что бы команды слушать. Рептилия, что с неё взять.
В итоге недопонимание между живородящими и яйцекладущими. Бывает.
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246
Мурчелло Полчаса назад
Если бы мне кто то махал рукой и приказывал,мне бы тоже не понравилось.Так что Гену полностью поддерживаю.
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1k
fraxinus Час назад
А был бы у них кот...
Ссылка www.youtube.com
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358
Сигизмунд Лазаревич Час назад
уволить всех! почему стекло грязное?
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91
Вадим В. Новоженов Час назад
Хоть и американцы, но Браво им! Девку жалко - наверняка связки плеча Гена порвал, это больно, долго восстанавливаться((. Надо их сшивать - шрамы останутся, а для девушки это трагедия.
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246
Мурчелло Вадим В. Новоженов Полчаса назад
Браво за то что американцы?Еще один жопализ.
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91
Вадим В. Новоженов Мурчелло Минуту назад
У тебя дислексия (выборочное понимание написанного) или ты просто таким уродился, гений?
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3k
Горожанин Час назад
Мужик смелый вообще.
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25k
Григорий 2 часа назад
- Скажите вашему сыну, что врать нехорошо.
- Что он сказал?
- Он сказал, что вы охотник на крокодилов.
- О! Я обязательно ему скажу. Охотиться на крокодилов незаконно, потому я их ловлю руками.
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
Один придурок в Австралии тоже всё крокодилам хвосты крутил. Не крутит больше.
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Малым повезло,крутое день рождение получилось
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1k
fraxinus 2 часа назад
Превращение крокодила в сумочки
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9k
Majul 2 часа назад
Сама рукой к нему в пасть залезла.
Мужик молоток.
Да и вообще, что они хотели? Этто не домашний питомец
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3k
Андрина 2 часа назад
Профессионалы.Никто не паниковал,все делали четко.
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