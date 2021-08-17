В США аллигатор напал на сотрудницу центра рептилий

В американском штате Юта во время празднования дня рождения ребенка в одном из центров рептилий аллигатор напал на сотрудницу.





Девушка вытянула руку, скомандовав, чтобы хищник слез с платформы обратно в бассейн, но он вместо этого схватил ее за руку и затащил в бассейн. Работница центра среагировала профессионально - не кричала и контролировала действия, чтобы рептилия не нанесла больший вред.





К счастью, через несколько секунд на крики прибежал второй сотрудник. Он запрыгнул в бассейн и обездвижил аллигатора, чтобы тот не "открутил" пострадавшей руку. Благодаря профессиональным действиям обоих через несколько минут конечность девушки удалось вызволить из челюстей аллигатора.