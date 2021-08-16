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Фото о спорте должны показывать борьбу за победу и горечь поражения.
А тут какие-то папарацци-извращенцы наснимали стоп-кадров того чего можно наснимать и в обычной жизни.