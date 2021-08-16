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Спортивные приколы

Спортивные приколы (38 фото)

Автор:
16 августа 2021 18:55
Метки: интересно   спорт   фото   
1890
38

Подборка смешных и занимательных фотографий о спорте т про спорт

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Метки: интересно   спорт   фото   
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5k
Свирепый Бамбр 8 часов назад
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a_komolow 6 часов назад
Сполт -это жизнь!


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Свирепый Бамбр 8 часов назад
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28k
Игорь 9 часов назад
Эти фото не про спорт и о спорте - это шоу. Спорт не характеризуют дебильные кадры, когда люди напрягаются изо всех сил.
Фото о спорте должны показывать борьбу за победу и горечь поражения.
А тут какие-то папарацци-извращенцы наснимали стоп-кадров того чего можно наснимать и в обычной жизни.
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