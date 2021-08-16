Мультфильмы Диснея, в основе которых лежат совсем не детские истории

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Разумеется, во всех сказках для детей, красивые и благонравные героини выходят замуж исключительно за прекрасных принцев или спасенных ими чудовищ, которые вовсе не чудовища.
Но в сюжетах-то реальных легенд все было не так уж радужно. Если покопаться в легендах и народных сказка, там творится совершеннейший кошмар и кровавые реки. Сказки братьев Гримм, например, в первой редакции ни одна мама в здравом уме ребенку на ночь не прочитает.
"Белоснежка и семь гномов"
Мультфильм: злая королева-мачеха старается избавиться от прекрасной принцессы-падчерицы. Белоснежка, чудом избежав смерти, оказывается в домике семерых гномов. Она целыми днями поет, наводит порядок и готовит вкуснейшие ужины. Мачеха все равно узнает, где спряталась ненавистная падчерица и прикинувшись старушкой, угощает Белоснежку отравленным яблоком. По традиции девушка засыпает, но объявляется прекрасный принц, целует спящую и та просыпается. Принц, Белоснежка, гномы - все счастливы, а злая королева-мачеха погибает.
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Легенда: колдунья трижды пытается Белоснежку извести. Первые две попытки - пояс, который должен был задушить принцессу и отравленный гребень - не помогли в коварном замысле. Сочное яблоко ее соблазнило (нет ли тут отсылки к Библии?). А вот проснулась девушка вовсе не от любовного поцелуя, а от того, что во время похоронной процессии лягнула лошадь принца. И злая королева погибает не так уж быстро и легко. На колдунью надевают раскаленные железные башмаки и заставляют плясать. Королева умирает в страшных муках.
"Рапунцель"
Мультфильм: волосы принцессы обладают волшебным свойством - они дарят вечную молодость. Злая колдунья этим воспользовалась - похитила девочку из замка, усадила ее в высокой башне и растила там, в одиночестве. Рапунцель думала, что это ее родная мама и подчинялась каждому слову. Но всегда хотела вырваться и увидеть мир. И вот, такой шанс ей выдался, когда в башню проник симпатичный вор, вместе с которым она отправилась в путешествие. В итоге, несмотря на преследование колдуньи, Рапунцель находит настоящих родителей, жертвует волосами, чтобы спасти любимого и остается с ним жить в родном замке. Ура.
Легенда: ведьма оказалась невероятно злобной особой. Прознав, что в ее отсутствие к принцессе приходит принц, поднимаясь по ее длинным волосам (которые, к слову, не обладали магическими свойствами), колдунья решила разлучить пару. Волосы падчерицы она остригла, выгнала ее в лес, а принца ослепила. Он бродил по лесу, пока не набрел на избушку, в которой жила Рапунцель, к тому моменту родившая аж троих детей. Девушка расплакалась и ее целебные слезы вернули принцу зрение. Семья вернулась в королевство.
"Спящая красавица"
Мультфильм: обиженная ведьма Малефисента накладывает заклятие на новорождённую принцессу Аврору. Как только она достигнет 16-летия она погибнет, уколовшись о веретено. Три добрых колдуньи похищают принцессу из замка, чтобы спасти ее и вырастить вдали от мстительной Малефисенты. Аврора вырастает, встречает принца и накануне дня рождения все ж таки находит веретено, уколовшись о которое засыпает вечным сном. Принц побеждает злобную колдунью, будит красавицу поцелуем и все счастливы.
Легенда: принц может и был красавчиком, но совершенно лишенным моральных принципов. Когда он видит спящую девушку, то решает гнусно воспользоваться ситуацией. Потом он, конечно же, уезжает в королевство, а через девять месяцев принцесса во сне рожает близнецов. Один из малышей, когда искал материнскую грудь, по ошибке стал сосать ее палец, игла от веретена выпала и принцесса проснулась. Естественно она тут же поехала в королевство, чтобы потребовать у принца объяснений. Принц на тот момент уже женат был и разгневанная жена потребовала у повара приготовить из близнецов мясной пирог. Ну хоть кто-то должен был остаться адекватным в этом сатанарии и это оказался повар, который приготовил пирог с ягненком.
Принц обо всем узнал, злую женушку приказал сжечь и женился на Авроре. Никаких разводов, очень удобно.
Принц обо всем узнал, злую женушку приказал сжечь и женился на Авроре. Никаких разводов, очень удобно.
"Геркулес"
Мультфильм: сын Зевса должен был совершить 12 подвигов, чтобы стать настоящим богом и подняться на Олимп. У него есть помощники в виде красавицы Мегеры, коня Пегаса и кентавра Фила, а мешает ему бог подземного царства Аид со своими помощниками Паникой и Болью. Но Геркулес, конечно же, всех побеждает и ради любимой Мегеры отказывается от Олимпа.
Легенда: не такой уж добрый юноша был этот Геркулес. К примеру, он полностью истребил племя амазонок, вместе с королевой их Ипполитой. Судьба его первой жены вообще сложилась довольно-таки трагически - в безумном припадке, который на Геркулеса наслали враги, он убивает и ее, и троих своих сыновей. Второй женой Геракла стала крайне ревнивая Деянира, которая исстрадавшись от ревности (возможно не без повода) отравила мужнину одежду кровью кентавра, которая намертво прилипла к его телу, причиняя просто невыносимые страдания. От боли Геракл бросился в костер, а безутешная Деянира - на меч.
"Золушка"
Мультфильм: бедная девушка, над которой издевается мачеха и две сводные сестры. А Золушка мечтает попасть на бал. Вовремя появившаяся фея-крестная организует Золушке и туфельки, и платье, и карету. Золушка, чтобы успеть до полуночи, сбегает с бала, теряет туфельку и принц объезжает все королевство, в поисках той, в которую он влюбился без памяти на балу. Ну и конечно же он ее находит, а дальше свадьба, счастье, а судьба злобных мачехи и сестер Золушки неизвестна.
Легенда: никакой феи-крестной в реальности не было. К девушке прилетала ее покойная мать, в виде белой птицы. Когда придворные приходят с туфелькой в дом, то мачеха, потерявшая себя от желания выдать дочерей замуж за принца, начинает творить дичь. Старшей она отрубает палец, а младшей часть пятки. Обман открывают голуби, которые выдали их, а еще потом и глаза выклевали несчастным. Золушка таки выходит за принца замуж, а слепые мачеха и дочери умирают в нищете.
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Метки: дисней интересное мультфильмы сказки сша факты
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Читал братьев Гримм, натурально ох#евая. Тут еще мягко описали. Там такая дичь кровожадная творится - фильм "пила" отдыхает.
Я помню русскую народную сказку, как по ночам к избе приходил медведь с окровавленной культёй и просил крестьянина отдать лапу, которую тот отрубил и варит её.
а меня в детстве потрясла до глубины души карельская сказка с душевным названием "Голубая важенка".
Там злая мачеха обтесывала своей дочери голову, обстрогала ногу и палец, чтобы на нее налезли все обороненные на балу вещи ее падчерицы (сказка примерно как "Золушка", только кошмарнее).
Кровища, колдовство, мать, обращенная в березу, и прочее веселье.