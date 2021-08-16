Мультфильмы Диснея, в основе которых лежат совсем не детские истории

Легенда: принц может и был красавчиком, но совершенно лишенным моральных принципов. Когда он видит спящую девушку, то решает гнусно воспользоваться ситуацией. Потом он, конечно же, уезжает в королевство, а через девять месяцев принцесса во сне рожает близнецов. Один из малышей, когда искал материнскую грудь, по ошибке стал сосать ее палец, игла от веретена выпала и принцесса проснулась. Естественно она тут же поехала в королевство, чтобы потребовать у принца объяснений. Принц на тот момент уже женат был и разгневанная жена потребовала у повара приготовить из близнецов мясной пирог. Ну хоть кто-то должен был остаться адекватным в этом сатанарии и это оказался повар, который приготовил пирог с ягненком.

Принц обо всем узнал, злую женушку приказал сжечь и женился на Авроре. Никаких разводов, очень удобно.