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Мультфильмы Диснея, в основе которых лежат совсем не детские истории

Мультфильмы Диснея, в основе которых лежат совсем не детские истории (11 фото)

Автор:
16 августа 2021 18:22
Сообщество : Факты
Метки: дисней   интересное   мультфильмы   сказки   сша   факты   
4247
11
Разумеется, во всех сказках для детей, красивые и благонравные героини выходят замуж исключительно за прекрасных принцев или спасенных ими чудовищ, которые вовсе не чудовища.
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Метки: дисней   интересное   мультфильмы   сказки   сша   факты   
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15  комментариев
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25k
Лаврентий Павлович 9 часов назад
А про русскую принцессу аффтар забыл....
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143k
Павел Час назад
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−1
Шатый Сергей 5 часов назад
Зачем сатира, кентавром обозвал?
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25k
Вован 6 часов назад
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9k
Valiko 6 часов назад
Андерсен норм - адекватные сказки, в том числе и трагические, что не позволяет психике приобрести розовую зефирную нежность, часто замешанную на идиотии.
Читал братьев Гримм, натурально ох#евая. Тут еще мягко описали. Там такая дичь кровожадная творится - фильм "пила" отдыхает.
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1k
Fara Zolkin 7 часов назад
А можно оставить мультики без легенд?добрые и приятные к просмотру.
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683
Oort 7 часов назад
Любые сказки изначально были фантастическими рассказами для взрослых.
Я помню русскую народную сказку, как по ночам к избе приходил медведь с окровавленной культёй и просил крестьянина отдать лапу, которую тот отрубил и варит её.
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1k
꠸ꪀᥴꪮᧁꪀ꠸ꪻꪮ 8 часов назад
Про русалочку забыл. Там тоже печальный конец в оригинале. И тоже немного дичь.
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4k
Дарвин и аморальная премия 8 часов назад
Херня все эти принцессы, после свадьбы все они в ведьм превращаются
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10k
Кот 9 часов назад
Ссылка coub.com
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