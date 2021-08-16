Назови свою страну, не называя ее

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"Скажи, из какой ты страны, но не называй ее" - в такую игру любят играть обитатели социальных сетей. Сегодня - очередная попытка пользователей соцсети Reddit рассказать о своих странах тонкими намеками. Интересно, сколько загадок вы сможете отгадать?
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"Мы изоблрели самую известную и разнообразную игру для детей. Впрочем, взрослым это тоже нравится"
"Нет, мы не руссские. Нет, мы не используем русский алфавит. Это мы изобрели его, а они используют"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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"Нет, мы не руссские. Нет, мы не используем русский алфавит. Это мы изобрели его, а они используют"
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"Каждый год мы производим кучу бессюжетных ужастиков"
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По вот этим моментам не понял, если кому не трудно вкратце поясните.
т.к. про русских аж 3 контена и 4 намёка, а к слову и примеру, вот с какого хрена, рассказывая про СВОЮ страну, я буду кого-то там приплетать третьего?
"Слышишь, Томас, жми на тормоз..."
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3. Шпроты
4.Тормоза
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