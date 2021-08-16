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Назови свою страну, не называя ее

Назови свою страну, не называя ее (32 фото)

Автор:
16 августа 2021 18:08
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Reddit   загадки   комментарии   намеки   описания   отгадайка   соцсети   шутки   
4539
32
"Скажи, из какой ты страны, но не называй ее" - в такую игру любят играть обитатели социальных сетей. Сегодня - очередная попытка пользователей соцсети Reddit рассказать о своих странах тонкими намеками. Интересно, сколько загадок вы сможете отгадать?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   загадки   комментарии   намеки   описания   отгадайка   соцсети   шутки   
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45  комментариев
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5k
Sanar 10 часов назад
"Борат испортил нашу международную репутацию"
"Нет, мы не руссские. Нет, мы не используем русский алфавит. Это мы изобрели его, а они используют"
"Наши люди развязали две мировых войны, но мы сумели свалить вину на соседей"
"Каждый год мы производим кучу бессюжетных ужастиков"
-------------------------------------------------------------------------------------------
По вот этим моментам не понял, если кому не трудно вкратце поясните.
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9k
Александр 3 часа назад
КГ/АМ
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4k
Тоха 4 часа назад
Удачный набор для срача любого масштаба ))
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4k
Тоха 4 часа назад
все картиники нарисовали свидомые, кроме может пары вначале
т.к. про русских аж 3 контена и 4 намёка, а к слову и примеру, вот с какого хрена, рассказывая про СВОЮ страну, я буду кого-то там приплетать третьего?
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95
Михайло Потапыч 6 часов назад
Дураки. Дороги.
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7k
Serjio 7 часов назад
Нууу, у меня совсем просто

"Слышишь, Томас, жми на тормоз..."
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36k
Олег 7 часов назад
Продолжать можно без конца
1. Балалайка Чебурашка
2. Горилка, идиоты
3. Шпроты
4.Тормоза
5. Тюбетейка и дыня
6. ой-вэй
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270
Владимир Г. Олег 7 часов назад
7. Черное море, копать.
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153
Triton Владимир Г. 6 часов назад
арбузы-баржа-трезубец из говна и палок))))
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60
Foma Kiniaev Олег Час назад
там рядом, где тюбетейка и дыня. извиняться теперь ещё
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29k
ACU900 7 часов назад
Кто не привезет с олимпиады медаль, пойдет картошку копать. Что за страна? :)))
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11k
Bill 8 часов назад
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45k
doker 9 часов назад
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28k
Антон 9 часов назад
Ну как минимум дважды встретил Казахстан
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11k
Taximaxi 9 часов назад
Карри разве так выглядит? И самолёты вроде как японские зеро. Что автор хотел сказать-непонятно.
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60
Foma Kiniaev 10 часов назад
"Мыв из страныльд"
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60
Foma Kiniaev Alexander 6 часов назад
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56k
Андрей 10 часов назад
Интересно, что это за страна так о себе говорит?
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