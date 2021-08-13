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Алкопост на вечер этой пятницы

Алкопост на вечер этой пятницы (30 фото)

Автор:
13 августа 2021 21:59
Метки: Юмор   прикол   пятница   
898
30
Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя.

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Метки: Юмор   прикол   пятница   
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5k
Свирепый Бамбр 4 часа назад

Возьму микрокредит, другой
И вечно буду я бухой!
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Taras Kozalupko 2 часа назад
Безалкогольное пиво неотвратимо приводит к гомосексуализм!
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20k
Андрей Иванов 3 часа назад
Её?
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20k
Андрей Иванов 3 часа назад
Зачем вам негр то? Вы на плантации работаете или рэп-студии?
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20k
Андрей Иванов 4 часа назад
Делов то. Посветить фонариком в ухо
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5k
Свирепый Бамбр 4 часа назад
Это с какой тусы девочек-нищебродок?
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