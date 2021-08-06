Эх, прокачу... Тот самый пост об Uber'е

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В течение последних трёх месяцев я собирал приколы про Убер. Но из-за недостатка мемов и шуточек, он откладывался. И свершилось главное... АнтиЯндекс теперь тоже на Фишках.
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