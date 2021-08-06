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Эх, прокачу... Тот самый пост об Uber'е

Эх, прокачу... Тот самый пост об Uber'е (15 фото)

Автор:
06 августа 2021 12:46
Сообщество : Юмор
Метки: Uber   Юмор   водители   прикол   такси   
1576
15

В течение последних трёх месяцев я собирал приколы про Убер. Но из-за недостатка мемов и шуточек, он откладывался. И свершилось главное... АнтиЯндекс теперь тоже на Фишках.

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Метки: Uber   Юмор   водители   прикол   такси   
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Олег Полчаса назад
ну так...
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22k
Сибиряк Полчаса назад
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Никифоридис

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