FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 4832 поста • 1211 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
В Запорожье парочки устроили оргию в клубе за бутылку водки (18+)

В Запорожье парочки устроили оргию в клубе за бутылку водки (18+)

Автор:
13 августа 2021 11:43
Сообщество : Истории
Метки: 18+   Запорожье   вилео   клуб   конкурс   оргия   пьяные   фото   
3541
2
1

В посёлке городского типа Кирилловка (Запорожская область) в местном клубе устроили конкурс на самый сексуальный танец. Призом была бутылка водки. Парочки на танцполе устроили настоящую оргию, чтобы получить заветный приз.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: 18+   Запорожье   вилео   клуб   конкурс   оргия   пьяные   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
37
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
37  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
27
RUSSfan 2 часа назад
На Казантипе и не такое было!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
4k
Дарвин и аморальная премия 6 минут назад
Рассказал эту историю бабкам возле подьезда,они сказали,что пусть лучше е@бутся,чем своей марихуаной обдалбливаются
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
котегRUS 42 минуты назад
цэ эуропейцы, им можно..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
klop 52 минуты назад
Про "Коррозия металла" я смотрю забыли.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Будьте крепенькими и здоровенькими! Час назад
Выдающегося и смешного (личное мнение) здесь абсолютно не вижу, скорей всего присутствует ощущение гадкого (не о сексе речь и даже не о культуре, - об полном отсутствии мозга). Давно не удивляюсь современной нравственной "экзотике" вседозволенности. Интересней (пока), что будет завтра и наступит ли оно? Впрочем, не уверен, что дождусь его ...возможно и к лучшему...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Ser 2 часа назад
хм..реально -"в мире животных"
На идиотизм или верочка в божка - идола или подобные поступки ума то НЕ требуют.
Это не что создавать, строить! Мозг не требуется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
3k
aleksander 2 часа назад
Хохлы, чё с них взять.
В России за бутылку водки убивают, а там, сука, танцульки устраивают. Загнивающие педики
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
SerGProS 2 часа назад
Я в такие места давно не хожу и другим не советую. А что там творится, так кого это колышет?Это же не с прямой трансляцией по всем центральным каналам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
pilgrimnl 2 часа назад
вот и наступило светлое будущее =)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
цэ ивропа, им можно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
2
Andrey Свирепый Бамбр 2 часа назад
вы видимо плохо в географии разбираетесь ! Европа это скорее Львов,Черновцы ,а тут все таки ближе к России !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Михалыч 2 часа назад
Ну вы поняли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Serg2001 2 часа назад
Это же студенты. Им просто потрахаться негде... ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
*Сергей* 2 часа назад
Автор, вы еще не видели что творится на некоторых свадьбах и корпоративах когда тамада хороший
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Батончик с маком 2 часа назад
Ладно бы за коньяк...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Fat Lynx 2 часа назад
Каков поп, таков приход...
Настоящие европейцы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
КОСТЯН 2 часа назад
Что такого? Это ночной клуб а не корпоратив в детском саду на глазах у детишек.
В клубе "ХангриДак" и не такое бывало)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
albedo 2 часа назад
Да уж - прикольно.
Животные они и в одежде остаются животными
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
172
cucumber 2 часа назад
Срочно к Малахову, или кто там у них в(на) Украине
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
ScorpionDS 2 часа назад
Ну вот, никогда такого не было и вот опять ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Erorist 2 часа назад
Счас на ОнлиФанс уйдут или на рунетки и будут деньги грести... чего бесплатно то показывать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитрий 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Есть такая работа - мусор разгребать Есть такая работа - мусор разгребать 30 фото-финалистов конкурса The Bird Photographer Of The Year 30 фото-финалистов конкурса The Bird Photographer Of The Year Killing Kittens, один из самых популярных закрытых клубов Лондона, выпустил приложение для секса Killing Kittens, один из самых популярных закрытых клубов Лондона, выпустил приложение для секса 17-летняя Ирина Алферова на конкурсе красоты 17-летняя Ирина Алферова на конкурсе красоты Отражение Мексики: 32 ярких фото претенденток конкурса красоты Отражение Мексики: 32 ярких фото претенденток конкурса красоты Модный бренд решил привлечь к себе внимание оргией Модный бренд решил привлечь к себе внимание оргией
HomMiss

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

121812



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20 самых странных почему и как, которые вы и не догадаетесь спросить
5
313
20 самых странных почему и как, которые вы и не догадаетесь спросить
30 человек, которые воссоздали фотографии из своего прошлого и сделали это на отлично
0
51
30 человек, которые воссоздали фотографии из своего прошлого и сделали это на отлично
﻿
Набирающие популярность в сообществах
RDS GP 4 Этап
0
0
RDS GP 4 Этап
Little Big сняли клип про усатых женщин с победительницей «Евровидения-2018»
1
22
Little Big сняли клип про усатых женщин с победительницей «Евровидения-2018»
Есть такая работа - мусор разгребать
Есть такая работа - мусор разгребать
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#ynews#СССР#Украина#фотографии#приколы#аварии#комментарии
#история#Юмор#кино#подборка#прикол#автомобили#автомир#сша#дети#позитив
#интересно#Россия#животные#картинки#новости#дтп#фильм#страна#интернет#авто аварии

На что жалуетесь?

Вернуться