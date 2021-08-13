В Запорожье парочки устроили оргию в клубе за бутылку водки (18+)

Отдыхающие молодые люди изо всех сил пытались показать сексуальный танец. В одной из пар девушка сняла верхнее бельё, но за второй парочкой ей не угнаться. Молодые люди устроили настоящий половой акт с элементами оральных ласк. Надо ли говорить, что молодые люди были пьяны и им, видимо, позарез нужна была эта бутылка водки.