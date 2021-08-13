В Запорожье парочки устроили оргию в клубе за бутылку водки (18+)

В посёлке городского типа Кирилловка (Запорожская область) в местном клубе устроили конкурс на самый сексуальный танец. Призом была бутылка водки. Парочки на танцполе устроили настоящую оргию, чтобы получить заветный приз.
Отдыхающие молодые люди изо всех сил пытались показать сексуальный танец. В одной из пар девушка сняла верхнее бельё, но за второй парочкой ей не угнаться. Молодые люди устроили настоящий половой акт с элементами оральных ласк. Надо ли говорить, что молодые люди были пьяны и им, видимо, позарез нужна была эта бутылка водки.
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Ролик разошёлся по соцсетям и Telehram-каналам. В самом клубе ничего зазорного в таких конкурсах не видят. В Instagram-аккаунте клуба появилось сообщение: “Пока нас обсуждают, мы делаем настоящий незабываемый вечер. Неудобно рассказать, но приятно вспомнить”.
По данному факту решается вопрос о внесении материалов в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, уточняет Golos.ua.
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На идиотизм или верочка в божка - идола или подобные поступки ума то НЕ требуют.
Это не что создавать, строить! Мозг не требуется.
В России за бутылку водки убивают, а там, сука, танцульки устраивают. Загнивающие педики
Настоящие европейцы
В клубе "ХангриДак" и не такое бывало)
Животные они и в одежде остаются животными