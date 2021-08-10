«Ёкарный бабай»: в Краснодаре появилась аллея с персонажами ругательного фольклора

На аллее по улице 40-летия Победы в Краснодаре появились скульптуры персонажей, которых часто вспоминают всуе при неожиданных и экстренных ситуациях, но которых никто и никогда не видел. «Ёкарный бабай», «Ядрена вошь», «Бляха муха», «Ёшкин кот» и еще 10 ругательных выражений получили свое физическое воплощение. Вот только обрадовало это немногих.