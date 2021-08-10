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«Ёкарный бабай»: в Краснодаре появилась аллея с персонажами ругательного фольклора

«Ёкарный бабай»: в Краснодаре появилась аллея с персонажами ругательного фольклора (9 фото)

Автор:
10 августа 2021 18:28
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Скульптуры   аллея   краснодар   персонажи   фольклор   фото   
1705
9

Местные жители недовольны, а администрация города открещивается от "арт-объектов".

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Метки: Скульптуры   аллея   краснодар   персонажи   фольклор   фото   
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14  комментариев
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13k
Паша Эмильевич 2 часа назад
Вот Ёшка... А рядом её кот...
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42
Критерий Коши 4 минуты назад
Етижи-пассатижи ещё забыли
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3k
Честер 8 минут назад
Очередной 3.14здец
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22k
Сибиряк 9 минут назад
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811
Алексей Час назад
А конь в пальто и ядрëн батон где??
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−40
Zlaja ptica Час назад
Ну если это не за счёт бюджета, то и хрен с ними. А вообще это не аллея а просто пустырь, оставшийся между стройками жилых и торговых комплексов. К тому же рядом сейчас идёт ремонт дороги, всё перерыто. Так что "краснодарцы" могли узнать об этой самодеятельности только из интернета, ну и жители соседних домов.

Уж еслм возмущаться, то отсутствием тротуаров, асфальта, газонов и прочего благоустройства в районе, а то в дождь по колено грязи
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114
Сергей Час назад
Ну да, самовольно
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3k
aleksander 2 часа назад
Если это не одобрено партией и лично Путиным - автора расстрелять!
Если одобрено - наградить
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1k
Евгений Домрачев 2 часа назад
в детскому саду дети лучше лепят из пластилина...
там что не поделка, губы сами шепчут "грёбаный икибастус!" и "ядрёна кочерышка!".. а тут кроме как "мда..." ничего и хочется произнести...
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1k
a_komolow 2 часа назад
Задумка интересная, исполнение хромает!
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18k
Валентина Разумова 2 часа назад
Про художественную ценность малых архитектурных форм умолчу, а вот что касается грамотности подписей к ним -посетую...
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