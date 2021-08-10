«Ёкарный бабай»: в Краснодаре появилась аллея с персонажами ругательного фольклора

Местные жители недовольны, а администрация города открещивается от "арт-объектов".
На аллее по улице 40-летия Победы в Краснодаре появились скульптуры персонажей, которых часто вспоминают всуе при неожиданных и экстренных ситуациях, но которых никто и никогда не видел. «Ёкарный бабай», «Ядрена вошь», «Бляха муха», «Ёшкин кот» и еще 10 ругательных выражений получили свое физическое воплощение. Вот только обрадовало это немногих.
Самое странное, что скульптуры были установлены еще три месяца назад и никто на них не обращал внимания, пока на днях к ним не приделали таблички с названиями.
Многие местные жители тут же назвали арт-объекты "странными" и "ублюдочными". Но самое смешное, что эти скульптуры, как и многое другое в южных регионах, установлены самовольно. Во всяком случае, в мэрии города заявили, что это «чья-то самопальная самодеятельность».
«Честно говоря, искусство так себе. Кроме табличек ничего профессионального не вижу (про ошибки бамбаРбия и Ядрена я молчу). Такое впечатление, что скульптуры лепил какой-то 10-летний сынок, какого-то возможно именитого дизайнера. Но задумка прикольная», - написал один жителей в краснодарском паблике.
Источник:
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Уж еслм возмущаться, то отсутствием тротуаров, асфальта, газонов и прочего благоустройства в районе, а то в дождь по колено грязи
Если одобрено - наградить
там что не поделка, губы сами шепчут "грёбаный икибастус!" и "ядрёна кочерышка!".. а тут кроме как "мда..." ничего и хочется произнести...