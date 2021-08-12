FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4012 постов • 959 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты 
Семь удивительных фактов о животных

Семь удивительных фактов о животных (8 фото)

Автор:
12 августа 2021 23:42
Сообщество : Факты
Метки: дельфины   животные   звери   птицы   сурикаты   удоды   факты   фрегат   
612
8

Почему дельфины спят с открытым глазом, каким необычным способом удоды защищают потомство, как прожорливая крыса стала основательницей Национального архива Великобритании и кое-что из мира животных.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: дельфины   животные   звери   птицы   сурикаты   удоды   факты   фрегат   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Непривитые на удаленку, привитые на лекции: как теперь будут учиться студенты Непривитые на удаленку, привитые на лекции: как теперь будут учиться студенты Мужчина смастерил необычную кормушку для сорок, куда те приносят мусор Мужчина смастерил необычную кормушку для сорок, куда те приносят мусор Выжившие: 5 исчезающих животных, которые выиграли битву с вымиранием Выжившие: 5 исчезающих животных, которые выиграли битву с вымиранием 25 невероятных портретов красавиц-птиц 25 невероятных портретов красавиц-птиц О львах – неприхотливых, но очень опасных царях природы О львах – неприхотливых, но очень опасных царях природы В Ирландии исчез дельфин, который дружил с местными жителями 37 лет В Ирландии исчез дельфин, который дружил с местными жителями 37 лет
Михаил Мосягин

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

197792



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
22 по-настоящему крупных штуковины
3
83
22 по-настоящему крупных штуковины
50 крутых вещей, найденных на свалке
1
87
50 крутых вещей, найденных на свалке
﻿
Непривитые на удаленку, привитые на лекции: как теперь будут учиться студенты
Непривитые на удаленку, привитые на лекции: как теперь будут учиться студенты
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#ynews#дтп#картинки#прикол#приколы#Украина#автомир#позитив
#интересно#Юмор#кино#аварии#СССР#интересное#сша#автомобили#познавательно#природа
#факты#Россия#люди#животные#авто аварии#новости#подборка#фотографии#фильм#страна

На что жалуетесь?

Вернуться