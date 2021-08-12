Семь удивительных фактов о животных

Когда мужчина предлагает даме руку и сердце, он, конечно же, не имеет в виду, что отпилит ради возлюбленной одну руку и вырвет из груди своё сердце. А вот когда осьминог-аргонавт предлагает самке щупальце, он буквально отдаёт ей одно щупальце, а точнее щупальце-половой член - гектокотиль.





Самки у аргонавтов, как это часто бывает в животном мире, больше самцов. Если средний самец в длину достигает не более 2 см, то самка в два десятка раз больше. Аргонавтами этих осьминогов прозвали потому, что самки из особого вещества, выделяемого двумя щупальцами, делают себе хрупкую раковину - прикрывшись раковиной, они плывут, будто бы под белым парусом. В этом “парусе” самка и откладывает множество яиц. Туда же стремится, словно самонаводящаяся торпеда, гектокотиль самца. А ещё под парусом могут некоторое время жить, присосавшись к самке, особенно маленькие представители мужчин-аргонавтов. Гектокотиль самцам даётся один на всю жизнь и запустить его надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитую коротенькую осьминожью жизнь.



