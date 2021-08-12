Семь удивительных фактов о животных

Почему дельфины спят с открытым глазом, каким необычным способом удоды защищают потомство, как прожорливая крыса стала основательницей Национального архива Великобритании и кое-что из мира животных.
Англичанин Генри Коул (1808-1882) сделал много полезного для своей родины. Ему принадлежит идея массовой печати поздравительных открыток, он открыл Музей Виктории и Альберта и самые престижные художественные школы в Англии. А ещё он основал Национальный архив Великобритании. В этом деле ему помогла самая обыкновенная крыса. Коул был давним критиком Архивной комиссии и требовал кардинально изменить условия хранения в архивах. Сколько Коул не бил тревогу, а дело с мёртвой точки сдвинуть не удавалось. И вот однажды в хранилище среди важных исторических документов он нашёл мёртвую крысу. Коул изучил мертвеца, провёл вскрытие и выяснил, что животное умерло, обожравшись манускриптами. Коул выступил с гневной речью перед архивным начальством и в качестве решающего аргумента потряс у них перед носом трупиком канцелярской крысы, совсем как Колин Пауэлл в XXI веке будет трясти пробиркой. Крыса с бумажками в животе впечатлила начальство, и в скором времени был создан Национальный архив Великобритании. Засушенная крыса-соосновательница, известная теперь как крыса Генри Коула, до сих пор хранится в архиве.
У разных птиц разные защитные механизмы. Кто-то благодаря причудливому оперению может стать незаметным для хищника, кто-то благодаря пышному хвосту пытается казаться громадиной, кто-то способен пением изображать звуки хищников. Удобнее всех устроился удод, он отпугивает врагов ленью и вонючими испражнениями. Удод не чистит гнездо, поэтому он сам и его маленькие удодики сидят в гнезде по уши в дерьме, как в старину в Турции сидели воры. Более того, когда удод высиживает яйца, его испражнения становятся особенно вонючими, так что ни один природный враг этой красивой птицы не рискнёт съесть такого вонючку. А ещё удод может, как скунс, выпускать вонючую струю в нос хищнику.
Когда мужчина предлагает даме руку и сердце, он, конечно же, не имеет в виду, что отпилит ради возлюбленной одну руку и вырвет из груди своё сердце. А вот когда осьминог-аргонавт предлагает самке щупальце, он буквально отдаёт ей одно щупальце, а точнее щупальце-половой член - гектокотиль.
Самки у аргонавтов, как это часто бывает в животном мире, больше самцов. Если средний самец в длину достигает не более 2 см, то самка в два десятка раз больше. Аргонавтами этих осьминогов прозвали потому, что самки из особого вещества, выделяемого двумя щупальцами, делают себе хрупкую раковину - прикрывшись раковиной, они плывут, будто бы под белым парусом. В этом “парусе” самка и откладывает множество яиц. Туда же стремится, словно самонаводящаяся торпеда, гектокотиль самца. А ещё под парусом могут некоторое время жить, присосавшись к самке, особенно маленькие представители мужчин-аргонавтов. Гектокотиль самцам даётся один на всю жизнь и запустить его надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитую коротенькую осьминожью жизнь.
Не все живые существа имеют возможность спать, как спит человек, полностью отключив мозг и закрыв глаза. Например, полушария мозга дельфина во время сна отключаются по очереди. Если первым спит левое полушарие, то правый глаз закрыт, левый наблюдает за происходящим. Когда спит правое полушарие, а левое бодрствует, то дозорным выставляется правый глаз. Полностью расслабиться дельфин не может, потому что ему надо дышать. Дельфины дышат воздухом, им периодически надо всплывать на поверхность, чтобы вздохнуть через ноздрю-дыхало. Если мозг дельфина полностью отключится, дельфин задохнётся. Такой дельфиний сон называется однополушарным медленноволновым. По очереди спят полушария кашалотов, нарвалов, белух, косаток, морских львов, а также некоторых птиц, например, чёрных дроздов, уток.
Пять лет назад учёные выяснили, что птицы фрегаты могут спать, как попеременно отключая полушария мозга, так и полноценно. И всё это они делают в полёте. Фрегаты в поисках пищи могут неделями летать над океаном. Для посадки на воду их крылья плохо приспособлены, с земли они тоже взлетать не могут. Так что фрегаты в основном летают и иногда сидят на деревьях. Обычно фрегаты спят по семь часов. Кружа над океаном, фрегаты спят чуть больше 40 минут в сутки. В таком режиме они могут существовать 1-2 недели. Как им это удаётся, учёные пока не узнали.
Красный горловой мешок, который можно увидеть на фото выше, нужен самцам для привлечения самок. Чем больше мешок, тем больше вероятность найти спутницу жизни. Самка отвечает самцу согласием, потеревшись головой о красное горло самца.
Учёные провели любопытный эксперимент над сороками. Птиц посадили в большую клетку разделённую сетчатой перегородкой на три части. Сорокам в одной половине давали много жуков, вторую группу сорок кормили чуть-чуть, а остальным ничего не давали. И вот птицы стали делиться едой через перегородку. Причём самки кормили только сорок, которые от голода начинали попрошайничать, бить по сетке клювом. А самцы делились со всеми, как только у них появлялась еда. Таким образом они зарабатывали себе авторитет.
В мире сурикатов чем толще самка, тем привлекательнее. А ещё у них матриархат, поэтому в семейной группе правит самая толстая и самая злая самка, которая может постоять на себя. Взобравшись на вершину власти, самка будет внимательно следить за фигурами других самок и начнёт усиленно питаться, если вдруг кому-то удастся располнеть до королевских размеров. Только главная самка и выбранный ею самец могут приносить потомство. Если другая самка в группе забеременеет, то её либо выгонят, либо убьют.
Источник:
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