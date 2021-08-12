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Губернатор Тюмени пояснил, почему у чиновников такие огромные премии

Губернатор Тюмени пояснил, почему у чиновников такие огромные премии (3 фото)

Автор:
12 августа 2021 18:47
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Тюмень   деньги   жить в россии   чиновники   
1442
3
"Тоже люди" - вот причина многомиллионных выплат.

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Метки: Россия   Тюмень   деньги   жить в россии   чиновники   
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13  комментариев
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3k
Феликс Дзержинский 59 минут назад
Физический труд в стране обесценен. Упыри чиновники, выплачивают себе многомиллионные премии из карманов людей труда, а людям прописывают МРОТ, от которого скоро люди труда вымрут.
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10k
goraccio Минуту назад
На какое количество народа поделили бабки? И в каком соотношении? А то цифры удивительные, а вот как и на скольких они поделены - неизвестно. Я более чем уверен, что рядовой работник канцелярии получил 2 тысячи премии. А вот возмущение и ненависть народные волной накроют и такого работника канцелярии, который по факту беднее, чем многие возмущенные.
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5k
Свирепый Бамбр Полчаса назад
Тут есть тюменцы? Вы оценили "старания" чиновников? Вам там поездато стало жить?
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1k
Гур 36 минут назад
Классика: не бережешь ты себя, всё о народе думаешь...
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8k
Андрей А 37 минут назад
Все чинуши давно поняли, что за воровство сейчас не сажают и есть уникальная возможность обеспечить себя на несколько поколений вперед.
Ну а работа -дураков любит
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−47
Zlaja ptica 38 минут назад
Да знаем мы.

Если не платить такие зарплаты этим специалистам, их пепеманят западные компании©

Кстати, интересно узнать, как распределились премии от губернатора к рядовому сотруднику районной управы усть-задрющенска....
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10k
Сергей 38 минут назад
Это суммы на одного чиновника? Или на несколько?
Сколько получил каждый в отдельности?
Ну и самое интересное: где источник?
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3k
Иван 46 минут назад
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359
КакогоХу 47 минут назад
А я думал сова
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−19
ВольномуВоля 58 минут назад
А если б не они, это сделали бы солдаты НАТО ;)))))))))
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1k
DrKlizmi 59 минут назад
А у нас в Крыму сотрудники "Крымэнерго"(рядовые),которые принимали участие в ликвидации последствий стихии в Ялте,получили почетные грамоты. Не,ну а чо? Про нерядовых сотрудников не могу сказать,не знаю.
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508
Миша Час назад
Премии фигня, вы ещё у чиновников откаты не считали.
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