Губернатор Тюмени пояснил, почему у чиновников такие огромные премии

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"Тоже люди" - вот причина многомиллионных выплат.
На пресс-конференции губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, почему же муниципальные служащие в западно-сибирском регионе получили премии в миллионы рублей.
20 июля вышла публикация постановления главы области, согласно которому чиновникам были выделены премиальные деньги. Самые крупные получили сотрудники мэрии Тюмени (48,2 млн рублей), администрации Тюменского района (18,6 млн рублей) и Тобольска (11 млн рублей).
"Это оценка федеральным правительством эффективности работы нашего региона. Чиновники — это тоже люди, они эффективно стараются работать и должны вознаграждаться, когда их результаты оцениваются" - объяснил губернатор.
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Метки: Россия Тюмень деньги жить в россии чиновники
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Ну а работа -дураков любит
Если не платить такие зарплаты этим специалистам, их пепеманят западные компании©
Кстати, интересно узнать, как распределились премии от губернатора к рядовому сотруднику районной управы усть-задрющенска....
Сколько получил каждый в отдельности?
Ну и самое интересное: где источник?