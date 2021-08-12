20 нарядов невесты в классическом свадебном стиле 1990-х годов

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1990-е были эпохой, когда минималистичный дизайн постепенно начинал входить в моду, но свадебные платья все еще оставались очень торжественными и пышными, со множеством украшений, аппликаций, кружева и складок, многослойными юбками, блестящими тканями, шлейфами и непременной фатой.
Взгляните на эти красивые фотографии и вы сразу вспомните, как хотели выглядеть почти все невесты в начале 1990-х годов!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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