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20 нарядов невесты в классическом свадебном стиле 1990-х годов

20 нарядов невесты в классическом свадебном стиле 1990-х годов (21 фото)

Автор:
12 августа 2021 15:27
Метки: 90-е   как это было   мода   платье невесты   свадебная мода   свадебное платье   
147
21
1990-е были эпохой, когда минималистичный дизайн постепенно начинал входить в моду, но свадебные платья все еще оставались очень торжественными и пышными, со множеством украшений, аппликаций, кружева и складок, многослойными юбками, блестящими тканями, шлейфами и непременной фатой.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 90-е   как это было   мода   платье невесты   свадебная мода   свадебное платье   
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Елена Букреева 4 минуты назад
В детстве все это мне казалось красивым )
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