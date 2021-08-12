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В Петербурге при ДТП от страшного удара о преграду из иномарки выскочил двигатель

В Петербурге при ДТП от страшного удара о преграду из иномарки выскочил двигатель (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 августа 2021 09:50
Сообщество : Аварии
Метки: Россия   авария   видео   дтп   мотор   петербург   пострадавший   удар   
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Вечером 11 августа в Северной столице на Касимовской улице произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек.

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Метки: Россия   авария   видео   дтп   мотор   петербург   пострадавший   удар   
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7  комментариев
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Сергей Полчаса назад
Отрыгнул лишнюю запчасть.придумали бы такие машины чтобы отрыгивали водятлов.
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Андрей Ы. Сергей 22 минуты назад
Это отделилась первая ступень. Жаль, что водятел на орбиту не вышел.
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1k
fraxinus 13 минут назад
расчленение?
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3k
Слава Андреев Полчаса назад
что хоть за тачка?)))) кузова сейчас на новых тачках из фольги сделаны. Вот и вырвало крепление. Обычно, когда движок вылетает. То водитель точно разговаривать не будет))))
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20k
Андрей Иванов Полчаса назад
Смотря что за иномарка. Если китаец, то удар мог быть и не такой уж и большой
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63k
Доктор Джонс 36 минут назад
Не выскочил, а катапультировался...
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