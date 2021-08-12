В Петербурге при ДТП от страшного удара о преграду из иномарки выскочил двигатель

Как сообщается на REN.TV, пострадавшего 52-летнего мужчину с повреждениями средней степени тяжести отправили по скорой в больницу.

На кадрах с места происшествия, видно, что легковой автомобиль, скорее всего, после заноса ударился о препятствие боковой частью кузова. Удар был такой силы, что оторвал у легковушки силовой агрегат, который отдельно от машины какое-то время дымился на дороге.