В Петербурге при ДТП от страшного удара о преграду из иномарки выскочил двигатель

Вечером 11 августа в Северной столице на Касимовской улице произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек.
Как сообщается на REN.TV, пострадавшего 52-летнего мужчину с повреждениями средней степени тяжести отправили по скорой в больницу.
На кадрах с места происшествия, видно, что легковой автомобиль, скорее всего, после заноса ударился о препятствие боковой частью кузова. Удар был такой силы, что оторвал у легковушки силовой агрегат, который отдельно от машины какое-то время дымился на дороге.
Источник:
Самому водителю судя по характеру повреждений транспортного средства, спасла жизнь подушка безопасности. Обстоятельства и причины ДТП уже устанавливают. Следим за результатами расследования.
Источник:
- В Москве задержали лихача, сбившего насмерть двух женщин
- Соседка пожаловалась на питона, поселившегося в питерской коммуналке
- Суд вынес приговор Эдварду Билу за совершённое им в Москве ДТП
- Сын российского чиновника накормил Теслой рыб в Подмосковье
- На Юго-Западе Москвы Jaguar подрезал и врезался в автомобиль ДПС
Понравилось21