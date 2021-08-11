«Жирная свинья, старый осёл!»: экс-посол Азербайджана оскорбил русских в ответе Жириновскому

838
1
1
Грубой тирадой разразился бывший чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияр Вагабзаде. Так он отреагировал на высказывание Владимира Жириновского, который заявил, что в его стране царит диктатура, а территорию Российской империи подарил иранский шах.
Но кроме того Исфандияр Вагабзаде оскорбил и всех россиян. Лидер ЛДПР призвал главу Азербайджана возбудить против бывшего посла уголовное дело.
Источник:
Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
- «Мы действовали законно»: Лукашенко прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair
- "Спасите нас!": жена сотрудника ДПС, убившего азербайджанца, записала видеообращение к Путину
- "Вези меня в Югорск, петух!": В ХМАО пассажирка такси подралась с водителем
- Президент Турции проклял Австрию за поднятые флаги Израиля на правительственном здании
- "Это показуха!": бабушка из Истры отчитала Жириновского и не взяла предложенные ей деньги
29
Понравилось29
Новости партнёров
Всю жизнь мелет языком и все ему сходит с рук.
А тут попался такой же клоун из Азер..на и накакал Жириновского.
И оскорбленный Ж сразу спрятался за государство.
Ах,да,клоун-то еще сказал "русские свиньи"....
Так и здесь - оскорбили конкретного человека, вот он пусть и переживает. Но насколько мы помним Вольфовича ему это как в глаза божья роса. Не надо приплетать сюда оскорбленный народ.
МИД превратился в ШОУ.
Шоу ( англицизм от show ) или представление, показ - мероприятие развлекательного характера, демонстрирующееся публике и имеющее постановочный характер...
Вот ты написал "сват - хохол".
Но ведь такой национальности нет. Есть украинцы.
И тут же ты пишешь, что твой лучший друг - еврей. Почему ты не пишешь "лучший друг - жид"?
Никого не хочу оскорблять, было время, сам нахлебался. Просто интересно