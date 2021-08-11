FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Политика 2575 постов • 869 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Политика 
«Жирная свинья, старый осёл!»: экс-посол Азербайджана оскорбил русских в ответе Жириновскому

«Жирная свинья, старый осёл!»: экс-посол Азербайджана оскорбил русских в ответе Жириновскому (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 августа 2021 17:38
Сообщество : Политика
Метки: 360подмосковье   Владимир Жириновский   азербайджан   жириновский   конфликт   политика   
838
1
1
Грубой тирадой разразился бывший чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияр Вагабзаде. Так он отреагировал на высказывание Владимира Жириновского, который заявил, что в его стране царит диктатура, а территорию Российской империи подарил иранский шах.

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Политика"
Метки: 360подмосковье   Владимир Жириновский   азербайджан   жириновский   конфликт   политика   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
42
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
42  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
Vazari 2 часа назад
Погодите... Этот, который "заде", сказал Жириновскому, что он и его нация воняют, как свинья. Причем тут русские??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
340
КакогоХу 9 минут назад
Этот Подхвост Взаде нехороший человек, редиска
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Бендер Сгибатель Родригес 10 минут назад
Какой-то овцеёп меня не может оскорбить. Мало ли какая шавка на меня тявкает, зачем мне прислушиваться? Прислушиваться нужно к уважаемым людям, а не тем, у кого хер в ослином говне.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sergius SPb 13 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sergius SPb 14 минут назад
Еврей Жириновский получил тычок.
Всю жизнь мелет языком и все ему сходит с рук.
А тут попался такой же клоун из Азер..на и накакал Жириновского.
И оскорбленный Ж сразу спрятался за государство.
Ах,да,клоун-то еще сказал "русские свиньи"....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Свирепый Бамбр 23 минуты назад
Меня одного интересует вопрос - зачем этот азербот нюхал свиней и жирика?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Григорий 24 минуты назад
Навальный любит говорить вместо Я МЫ. Ловко приплюсовывая к своим хотелкам вирутальные миллионы россиян. А я совсем не с ним.
Так и здесь - оскорбили конкретного человека, вот он пусть и переживает. Но насколько мы помним Вольфовича ему это как в глаза божья роса. Не надо приплетать сюда оскорбленный народ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Диагноз 54 минуты назад
Куда катится этот мир??? Политики и государственные деятели, на общедоступных ресурсах, выражаются как алкаши, бухнувшие за гаражами ине поделившие что то между собой...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
Опиум для народа Час назад
А где он русских-то оскорбил?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Alex Час назад
Этот потомок потной обезьяны себя в зеркало-то видел? Жирный как свинья.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Игорь Хомченко Час назад
Иногда у бывших братьев, как бы они себя не сдерживали, братская любовь срывает все оковы и барьеры. И тогда мы может читать и слышать - как на самом деле они относятся к нам. И это не маргинал какой, а образованный гражданин.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Hunde Beißer2 Час назад
Так это Израилю нужно дико обидеться!Он таки сказал нация а не страна!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
Нанук Паналык 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Антон 2 часа назад
Разжигаем?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 19)
Показать ещё
Грудь растет с каждым годом. Девушка рассказала о жизни с гигантомастией (6 фото) Грудь растет с каждым годом. Девушка рассказала о жизни с гигантомастией (6 фото) "Спасите нас!": жена сотрудника ДПС, убившего азербайджанца, записала видеообращение к Путину "Спасите нас!": жена сотрудника ДПС, убившего азербайджанца, записала видеообращение к Путину Президент Турции проклял Австрию за поднятые флаги Израиля на правительственном здании Президент Турции проклял Австрию за поднятые флаги Израиля на правительственном здании Эскалация продолжается: Израиль отчитался о крупнейшей операции против исламистов Эскалация продолжается: Израиль отчитался о крупнейшей операции против исламистов "Вези меня в Югорск, петух!": В ХМАО пассажирка такси подралась с водителем "Вези меня в Югорск, петух!": В ХМАО пассажирка такси подралась с водителем «Мы действовали законно»: Лукашенко прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair «Мы действовали законно»: Лукашенко прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair
Vossen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

693431



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
22 по-настоящему крупных штуковины
3
55
22 по-настоящему крупных штуковины
Интересные факты о фильме "Враг мой"
3
114
Интересные факты о фильме "Враг мой"
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Владельцы земли русской
1
13
Владельцы земли русской
25 инстаграм-блогеров, богатству которых можно только позавидовать
1
44
25 инстаграм-блогеров, богатству которых можно только позавидовать
Грудь растет с каждым годом. Девушка рассказала о жизни с гигантомастией (6 фото)
Грудь растет с каждым годом. Девушка рассказала о жизни с гигантомастией (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#картинки#подборка#аварии#приколы#познавательно#автомир#забавно
#Юмор#животные#прикол#кино#интересное#авто аварии#СССР#автомобили#фильм#спорт
#факты#Россия#история#новости#дтп#ynews#сша#фотографии#актеры#природа

На что жалуетесь?

Вернуться