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Непроходимый тест по фильму "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

Непроходимый тест по фильму "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

Автор:
12 августа 2021 08:20
Сообщество : Кино
Метки: Тесты   кавказская пленница   кинотесты   тест   тесты по советским фильмам   тесты по фильмам Леонида Гайдая   тесты по фильмам шестидесятых   
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Этот тест был создан для очень внимательных людей, которые способны замечать незначительные детали. Если вы смотрели Кавказскую пленницу хотя бы 10 раз, то, возможно, у вас есть шанс пройти этот тест.
"Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого..." Продолжите фразу
"Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого..." Продолжите фразу
Дрындулета
Пылесоса
Утюга
В каком году родился Шурик?
В каком году родился Шурик?
1939
1940
1942
1946
Папку какого цвета на седьмой минуте фильма товарищ Саахов бросил в автомобиль?
Папку какого цвета на седьмой минуте фильма товарищ Саахов бросил в автомобиль?
Зелёного
Серого
Синего
Красного
Кем работал товарищ Саахов?
Кем работал товарищ Саахов?
Заведующий Райкомхозом
Главой сельского поселения
Секретарём районной администрации
Сколько Джабраил просил баранов за свою племянницу?
Сколько Джабраил просил баранов за свою племянницу?
25
26
35
50
Сколько брали за одно занятие Трус, Балбес и Бывалый?
Сколько брали за одно занятие Трус, Балбес и Бывалый?
50 копеек
1 рубль
3 рубля
5 рублей
Кого по заверениям Балбеса жених украл в соседнем районе?
Кого по заверениям Балбеса жених украл в соседнем районе?
Члена партии
Сразу трёх невест
Председателя Райкомхоза
Коня вместо невесты
В какую психиатрическую больницу упекли Шурика?
В какую психиатрическую больницу упекли Шурика?
№1
№2
№3
№4
Нина объявила голодовку и сказала, что позволит войти в комнату только этому человеку:
Нина объявила голодовку и сказала, что позволит войти в комнату только этому человеку:
Милиционеру
Прокурору
Товарищу Саахову
Шурику

Вы правильно ответили на 0 вопросов из 9, осталось 9 вопросов.

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Метки: Тесты   кавказская пленница   кинотесты   тест   тесты по советским фильмам   тесты по фильмам Леонида Гайдая   тесты по фильмам шестидесятых   
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28k
АнтонПолднев 46 минут назад
Мда... Пора пересмотреть
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25k
Е-Лена 44 секунды назад
Две ошибки у меня. ЫЫЫ Год рождения Шурика (ткнула в 1939) - и число баранов. Посчитала Джабраила на 10 баранов более жадным. )))))
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28k
Aleks Минуту назад
На папке спалился...
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Cornho 10 минут назад
8 из 9. Знал всё, кроме номера психбольницы.
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Fara Zolkin 14 минут назад
9 из 9, два вопроса наугад, год рождения Шурика и цвет папки.
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Sanar 17 минут назад
С годом рождения Шурика облажался, а так всё помню)
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Лёха Полчаса назад
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9k
Alexander 44 минуты назад
9 из 9
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