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Этот тест был создан для очень внимательных людей, которые способны замечать незначительные детали. Если вы смотрели Кавказскую пленницу хотя бы 10 раз, то, возможно, у вас есть шанс пройти этот тест.
Вы правильно ответили на 0 вопросов из 9, осталось 9 вопросов.
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