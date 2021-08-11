В Волжском мужчина избил пассажира маршрутки за разговор по телефону

10 августа около 8 часов вечера волжанин возвращался в маршрутке домой. По его словам, ему пришлось ответить на звонок по работе. Видимо, этот разговор чем-то не понравился одному из пассажиров, который стал цепляться к парню, а затем и вовсе набросился на него с кулаками.

Сестра молодого человека, как и другие пассажиры маршрутки, подтвердили, что общественный порядок говорящий не нарушал, разговаривал негромко. Чем именно не угодил волжанин своему оппоненту, не ясно. Однако факт остается фактом: парень получил три удара, что и было после засвидетельствовано в травмопункте, а затем - в полиции. К сожалению, он плохо запомнил драчуна и не смог назвать его особые приметы.