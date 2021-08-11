В Волжском мужчина избил пассажира маршрутки за разговор по телефону

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До чего нервные нынче пошли пассажиры! У некоторых от обычного трепа по телефону начинают чесаться кулаки.
10 августа около 8 часов вечера волжанин возвращался в маршрутке домой. По его словам, ему пришлось ответить на звонок по работе. Видимо, этот разговор чем-то не понравился одному из пассажиров, который стал цепляться к парню, а затем и вовсе набросился на него с кулаками.
Сестра молодого человека, как и другие пассажиры маршрутки, подтвердили, что общественный порядок говорящий не нарушал, разговаривал негромко. Чем именно не угодил волжанин своему оппоненту, не ясно. Однако факт остается фактом: парень получил три удара, что и было после засвидетельствовано в травмопункте, а затем - в полиции. К сожалению, он плохо запомнил драчуна и не смог назвать его особые приметы.
Сестра молодого человека, как и другие пассажиры маршрутки, подтвердили, что общественный порядок говорящий не нарушал, разговаривал негромко. Чем именно не угодил волжанин своему оппоненту, не ясно. Однако факт остается фактом: парень получил три удара, что и было после засвидетельствовано в травмопункте, а затем - в полиции. К сожалению, он плохо запомнил драчуна и не смог назвать его особые приметы.
Сестра пострадавшего просит тех, кто знает обидчика, откликнуться. "У брата болит шея, но он как спортсмен и воспитанный человек не поднял руку на этого гражданина", - поясняет она. Кстати, в соцсетях заметили, что еще неизвестно, о чем именно разговаривал пострадавший. Да и вообще, несрочный треп вполне можно отложить до выхода из маршрутки. А как считаете, уважаемые фишкяне? Как относитесь к длительным разговорам по мобильнику в общественных местах?
а ведь реально выбешивают те, кто садится в автобус чтобы полчаса по телефону трещать.— Moё☢️мнeнue (@d1977m) August 11, 2021
выбешивают как паразитными шумам своей речи, так и содержанием её, потому как стараются говорить так, чтоб все присутствующие были в курсе.
Так сядь на такси, едь и не слушай разговоры в общественном транспорте. Зачем он вообще вслух разговаривает? Люди же отдыхать едут, а он разговаривает— Демон Герман (@therealantipov) August 11, 2021
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А ты, уважаемый Вальдемар, имей ввиду, что быдловозом маршрутка становится благодаря наполнению такими как ты. Безусловно ты имеешь право разговаривать по телефону. Но в приличном обществе трындеть прилюдно считается моветоном. Очень жаль, что родители плюнули на твое воспитание и не объяснили, что такое уважение к окружающим.
Терпила- чемпион школы по шашкам?
Получается тупая деревенщина, которая бросается на граждан, это верх приличия.
Обычно правда достаточно замечание сделать и объяснить человеку, что он не в личной переговорной, а в общественном месте.
Ну а тут быдло на быдло нарвалось. Как говорится да и иух с ними.
Сидел бы там кто постарше да побольше этого пацана, этот долбоящер бы язык в жопу запихнул и молчал до своей остановки.