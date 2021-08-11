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В Волжском мужчина избил пассажира маршрутки за разговор по телефону

В Волжском мужчина избил пассажира маршрутки за разговор по телефону (4 фото)

Автор:
11 августа 2021 15:13
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Волгоградская область   Волжский   Телефон   драка   маршрутка   разговор по телефону   
879
4
До чего нервные нынче пошли пассажиры! У некоторых от обычного трепа по телефону начинают чесаться кулаки.

Источник:

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Метки: Волгоградская область   Волжский   Телефон   драка   маршрутка   разговор по телефону   
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615
Вальдемар Час назад
Я имею право говорить о чем угодно в этом быдловозе, и пусть молится любой кто посмеет поспорить.
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15k
Serg2001 10 минут назад
Вот странно. Живём всё лучше и лучше. А бытовой агрессии в людях наоборот всё больше и больше. Парадокс.
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6k
Мистер Фикс 10 минут назад
Стараюсь разговаривать очень кратко и по необходимости (доставка, встреча). Но чаще не отвечаю, не все разговоры для чужих ушей)
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7k
КОСТЯН 13 минут назад
Я никогда не треплюсь по телефону в транспорте... Ненавижу когда кто то греет уши
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56k
Нанук Паналык 13 минут назад
"У брата болит шея, но он как спортсмен и воспитанный человек не поднял руку на этого гражданина",

Терпила- чемпион школы по шашкам?
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5k
Александр 13 минут назад
Вспомнилось: еду как-то во львовском троллейбусе и один чувак говорит по телефону. судя по говору с востока Украины и разговор достаточно приблатнённый, типа "забей ему стрелку" "это не по понятиям" и в таком духе. Сидящие в салоне рагули по виду возмущены, мол понаехали "беженцы"но молчат. Потом чувак закончил говорить и на таком чистом украинском с галицким акцентом спрашивает обращаясь к пассажирам: "Выбачте шановни, наступна зупынка Днистерскька?" Рагулям было что рассказать дома, да и я запомнил)))
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3k
Brataxe 15 минут назад
Короли маршруточные едут. Разговор им мешает.
Получается тупая деревенщина, которая бросается на граждан, это верх приличия.
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2k
Буратино Полчаса назад
да-да-да, задолбали эти болтуны во весь голос. Как-то ехала на работу с утра в весьма полном автобусе, в общем все пассажиры с интересом слушали, как некоему ФИО (были озвучены), работающему в организации (тоже озвучена была неоднократно) вырезали геморрой (чес слово, может, по этому так в память вся история и запала).
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344
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
В целом объяснять, что либо с этим быдланам смысла нет. Они слов не понимают, хотя разговаривать научились.
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20k
Андрей Иванов 37 минут назад
Это самозащита в чистом виде
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23k
Батончик с маком 37 минут назад
Особенно бесит когда телефон держат как блюдце с чаем и орут на громкой связи.
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5k
Алексей 38 минут назад
Очень понимаю нападавшего. Порой зайдет какое-то областное чудо, с тремя классами образования церковно-приходской школы и давай на весь автобус обсуждать на специфическом говоре кто у него в семье недавно вышел, а кто только успел сесть, как правильно огурцы в банку закатывать и прочее.
Обычно правда достаточно замечание сделать и объяснить человеку, что он не в личной переговорной, а в общественном месте.
Ну а тут быдло на быдло нарвалось. Как говорится да и иух с ними.
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56k
Андрей 50 минут назад
Просто разговор по телефону не должен вызывать каких-то отрицательных эмоций - если это не видеоразговор на тему "...а ты что?...а она что?...иди ты?!..." в течении всего маршрута и на весь салон. За такое иногда хочется выкинуть говорившего из транспорта вместе с телефоном.
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8k
vit Час назад
Конченный неудовлетворенный жизнью подкаблучник, решивший перед своей бабой вы*бнуться. Только забыл что подкаблучник, ибо от бабы тут же услышал "Муля, не нервируй меня!".
Сидел бы там кто постарше да побольше этого пацана, этот долбоящер бы язык в жопу запихнул и молчал до своей остановки.
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