Ретро-гиганты: скульптуры динозавров 1930-х годов

Раньше скульптуры динозавров выглядели не так, как сегодня - однако, их размеры и детали также впечатляли. На этих снимках американского фотографа Роберта Джексона - скульптуры динозавров со всей территории США в разные годы. Большинство из них находились в парке Рапид-Сити, штат Южная Дакота, открытом в 1936 году. Многие из них были сделаны скульптором Эмметом Салливаном.