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Ретро-гиганты: скульптуры динозавров 1930-х годов

Ретро-гиганты: скульптуры динозавров 1930-х годов (17 фото)

Автор:
21 мая 2021 20:12
Сообщество : ФотоМир
Метки: Скульптуры   винтаж   динозавр   динозавры   ретро   ретро фото   статуи   фото   
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Это сейчас создают гигантских динозавров-трансформеров, которые двигаются, издают звуки и громко рычат так, что становится жутковато - а в 1960-х годах, например, тоже делали скульптуры динозавров, но выглядели они скромнее. На этих ретро-снимках фотографа Роберта Джексона - скульптуры динозавров из прошлого.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Скульптуры   винтаж   динозавр   динозавры   ретро   ретро фото   статуи   фото   
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