Ретро-гиганты: скульптуры динозавров 1930-х годов

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Это сейчас создают гигантских динозавров-трансформеров, которые двигаются, издают звуки и громко рычат так, что становится жутковато - а в 1960-х годах, например, тоже делали скульптуры динозавров, но выглядели они скромнее. На этих ретро-снимках фотографа Роберта Джексона - скульптуры динозавров из прошлого.
Раньше скульптуры динозавров выглядели не так, как сегодня - однако, их размеры и детали также впечатляли. На этих снимках американского фотографа Роберта Джексона - скульптуры динозавров со всей территории США в разные годы. Большинство из них находились в парке Рапид-Сити, штат Южная Дакота, открытом в 1936 году. Многие из них были сделаны скульптором Эмметом Салливаном.
Эммет Салливан (1887-1970) создал пять динозавров в Парке динозавров Рапид-Сити - это стало его первым масштабным проектом. Кроме того, скульптор утверждал, что он работал на горе Рашмор, создавая знаменитый барельеф с портретами четырёх президентов США.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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