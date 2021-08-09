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Лето в СССР: отличные душевные снимки тех лет

Лето в СССР: отличные душевные снимки тех лет (27 фото)

Автор:
09 августа 2021 21:07
Метки: СССР   люди   страна   фотографии   
486
27
Август - последний месяц лета.
Вроде еще лето, но с другой стороны осень уже наступает на пятки.
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Метки: СССР   люди   страна   фотографии   
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2  комментария
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13k
Booka1a 2 часа назад
опаньки, глянул на календарь, уже реально август, причем треть прошла(
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35k
figny 23 минуты назад
"как быстро сгорает короткое лето ..."
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