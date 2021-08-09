Лето в СССР: отличные душевные снимки тех лет

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Август - последний месяц лета.
Вроде еще лето, но с другой стороны осень уже наступает на пятки.
Вроде еще лето, но с другой стороны осень уже наступает на пятки.
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Метки: СССР люди страна фотографии
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