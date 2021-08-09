Куба – не такой уж и маленький остров

Привычная нам карта мира имеет переменный масштаб. Чем ближе к экватору, тем карта как бы "сжимается". Чем ближе к полюсам, тем она сильнее "растягивается".



Этим-то и объясняются скоромные размеры Кубы на карте – она расположена близко к экватору (порядка 2000 км) и потому выглядит такой маленькой.



На самом же деле, этот остров – 16-й в мире по площади. 105 000 квадратных километров – это больше такого острова, как Исландия, например.

Или взять, допустим, Россию. Наш самый большой остров – Сахалин. Он реально большой. Почти в 2 раза больше Московской области. Так вот, реальное соотношение Сахалина и Кубы выглядит так: