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Куба – не такой уж и маленький остров

Куба – не такой уж и маленький остров (8 фото)

Автор:
09 августа 2021 19:09
Метки: Размеры   география   куба   факты   
974
8
У нашего человека сформировано мнение о Кубе, как о небольшом клочке земли где-то под брюхом у США. Ну, в самом деле, не на каждой карте ее можно разглядеть, настолько она выглядит маленькой.
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Метки: Размеры   география   куба   факты   
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8  комментариев
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9k
Majul 2 часа назад
Отличный урок географии для прогуливавших уроки в школе.
От себя добавлю. От Гаваны до известного всем Варадеро ехать больше 2 часов. Это на машине. А автобусы турагентств все 4 едут.
И это расстояние грубо 1/10 общей длины острова.
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451
да пох 5 минут назад
На последнем фото так вообще пол планеты .
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40k
Прораб 58 минут назад
Жертва ЕГЭ увидела глобус?
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33k
Гёз Уленшпигель 2 часа назад
Отличная, познавательная ( сравнительная в картинках) инфа.
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−39
Zlaja ptica 2 часа назад
Автор никогда не видел глобуса и карт кроме гугл мапс?
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62k
Доктор Джонс 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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44k
doker 2 часа назад
По любому, спасибо. Знал, что не "маленькая страна", но сравнения просто поразительны!
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