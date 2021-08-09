Куба – не такой уж и маленький остров

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У нашего человека сформировано мнение о Кубе, как о небольшом клочке земли где-то под брюхом у США. Ну, в самом деле, не на каждой карте ее можно разглядеть, настолько она выглядит маленькой.
А между тем, "скромные размеры Кубы" – это, своего рода, иллюзия. Давайте сравним этот остров с некоторыми другими географическими объектами, чтобы оценить его истинные габариты.
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Для начала определимся, что нельзя просто "вырезать" Кубу из одного кусочка карты и перенести ее на другой без изменения размера. То есть вот так сделать не получится:
Привычная нам карта мира имеет переменный масштаб. Чем ближе к экватору, тем карта как бы "сжимается". Чем ближе к полюсам, тем она сильнее "растягивается".
Этим-то и объясняются скоромные размеры Кубы на карте – она расположена близко к экватору (порядка 2000 км) и потому выглядит такой маленькой.
На самом же деле, этот остров – 16-й в мире по площади. 105 000 квадратных километров – это больше такого острова, как Исландия, например.
Или взять, допустим, Россию. Наш самый большой остров – Сахалин. Он реально большой. Почти в 2 раза больше Московской области. Так вот, реальное соотношение Сахалина и Кубы выглядит так:
Этим-то и объясняются скоромные размеры Кубы на карте – она расположена близко к экватору (порядка 2000 км) и потому выглядит такой маленькой.
На самом же деле, этот остров – 16-й в мире по площади. 105 000 квадратных километров – это больше такого острова, как Исландия, например.
Или взять, допустим, Россию. Наш самый большой остров – Сахалин. Он реально большой. Почти в 2 раза больше Московской области. Так вот, реальное соотношение Сахалина и Кубы выглядит так:
Как видим, Куба примерно в 1,5 раза больше Сахалина. И почти в 4 раза больше Крыма, кстати говоря.
Куба настолько огромна, что она перекрыла бы все Черное море, растянувшись от Болгарии до Грузии. Свыше 1100 километров – таково расстояние между ее крайними точками.
Если бы один край Кубы находился в Москве, то другой дотянулся бы до Перми:
Если бы один край Кубы находился в Москве, то другой дотянулся бы до Перми:
От Москвы город Пермь расположен дальше Н.Новгорода, Казани и даже Ижевска
В Европе расположено 46 стран. И если бы Куба оказалась 47-й страной континента, то она заняла бы 17 строчку, обогнав 30 конкурентов.
В Европе расположено 46 стран. И если бы Куба оказалась 47-й страной континента, то она заняла бы 17 строчку, обогнав 30 конкурентов.
Позади остались бы Швейцария, Чехия, Австрия и даже Болгария. К слову сказать, это мы описываем именно остров Куба. Если же считать государство Куба, то оно еще на 5000 км2 больше, так как занимает несколько сотен островов.
Короче говоря, не такая уж у нее и крохотная территория. По европейским меркам – так вообще даже выше среднего.
Если же Кубу угораздило бы оказаться в Ледовитом океане, то оттуда она бы грозно глядела на весь мира в виде холодного северного колосса:
Короче говоря, не такая уж у нее и крохотная территория. По европейским меркам – так вообще даже выше среднего.
Если же Кубу угораздило бы оказаться в Ледовитом океане, то оттуда она бы грозно глядела на весь мира в виде холодного северного колосса:
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Такая вот интересная география. Буду рад вашему лайку, если статья понравилась. А на этом все. Спасибо за Ваше внимание и до связи!
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От себя добавлю. От Гаваны до известного всем Варадеро ехать больше 2 часов. Это на машине. А автобусы турагентств все 4 едут.
И это расстояние грубо 1/10 общей длины острова.