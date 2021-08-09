Рассказываю, где доставали мясо в СССР простые граждане

Кроме этого была развита система ОРСов или отделов рабочего снабжения. То есть при каждом заводе или предприятии были структуры, которые занимались продуктовым или товарным снабжением своих работников. Это был еще один канал появления мяса на столах советских граждан.



Конечно же имелся еще колхозный рынок в каждом таком городке, где всегда можно было купить мяса по столь обычной ныне рыночной цене. К примеру, в наших местах мясо на рынке продавалось по 5 рублей за килограмм, а где-то еще дешевле. И если семья была нормальная, работящая, а не запойные алкоголики, то не было никаких проблем покупать мясо на рынке. Многие так и делали и не парились.



Но, к примеру, наша семья сроду не покупала мяса на рынке. Однако это не значит, что мы жили без мяса. Тут нельзя забывать, что население таких городков процентов на 90 состояло из вчерашних сельских жителей -- горожан в первом-втором поколении, которые переехали в город из окрестных сел и деревень.



Наша семья была именно такой, а потому мясо, а также масло, сметану и яйца мы получали от своих родственников в деревне -- бабушки и дедушки. Естественно, каждое лето мы детьми проводили в деревне, помогая с им с огородом и сенокосом. Зато ели настоящую, здоровую еду, зная откуда и каким трудом она нам достается.



Обобщая сказанное. В СССР всё было устроено логично в рамках плановой экономики с элементами рыночной. Тем больше город -- тем лучше там снабжение в магазинах госторговли. Не выращивать же горожанам поросят на балконе своей 9-ти этажки? В провинции и в городах поменьше с мясом по госцене всё было гораздо хуже, но всегда была альтернатива в виде своего подсобного хозяйства, рынка или прямых связей с деревней.



А вот в селах и деревнях мясо в магазинах не видел никто в СССР. Но это не значит, что там не ели мяса -- его как раз ели больше, чем в городах, но оно было своим.



Что касается "изобилия" мяса сейчас, то оно главным образом прилавочное: в магазинах все лежит, а вот купить для многих проблема. В объективной реальности же Росстата, мы догнали советские показатели по потреблению мяса только недавно: