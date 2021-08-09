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Рассказываю, где доставали мясо в СССР простые граждане

Рассказываю, где доставали мясо в СССР простые граждане (4 фото)

Автор:
09 августа 2021 18:46
Метки: СССР   история   мясо   продукты   факты   
561
4
Стоит мне написать что-нибудь объективное про СССР, как тут же появляется кто-нибудь с заявлением, что, мол, он жил в СССР в небольшом городе и мяса сроду не видел. А все, кто утверждают обратное - врут.
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Метки: СССР   история   мясо   продукты   факты   
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20k
Андрей Иванов 2 часа назад
Мясо продавалось в магазинах. Другое дело, что на вырезки и "тонкий край" надо было "попасть". Долго не залёживалось, а местами и продавалось из-под полы (с наценкой, понятно дело). Также свободно продавалось на рынках, только там стоило гораздо дороже, что многих категорически не устраивало. При этом цена не была не подъёмной, но в советской психологии "наши люди в булочную на такси не ездят"
В сельских регионах почти не продавали, так там никто и не спрашивал. Не то чтоб совсем, но почти.
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27k
lem02 38 секунд назад
"...Стоит мне написать что-нибудь объективное про СССР..." во как! Автор сам себе и оценку поставил. "Пишу только объективное"! А все ко с ним не согласен - не объективно пишут? Дальше и читать не стал. Автор выдумал себе страну. И теперь на неё активно мастурбирует.
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−16
Дмитрий Иванов 12 минут назад
Реально какой-то стокгольмский синдром у некоторых. Люди упорно пытаются оправдать советских преступников, которые уничтожали и грабили русский народ. А типа вот можно было извернуться, договориться, завязать знакомство с мясником и иногда мяска поесть.
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307
Алексей Давыдов Полчаса назад
лучше про сейчас расскажите!!))) Все мясо и птица сетевиков колотое и накачанное! Мы городские уже и забыли почему грудка в курице называется "белое мясо"!))) Жрем химическое говно и довольны!)
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216
Сергей Сергеев 50 минут назад
Где-где, в Москве! Всё Нечерноземье либо в Москву, либо в Ленинград.
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12k
Андрей Ватрушкин Час назад
Загадка: Длинное, зеленое, много рук, много ног, пахнет колбасой.
Забайкалье, начало 70-х. Чтобы что-то было поесть в семье служащих из 4-х человек, детей-детсадовцев посылали в рабочую столовую за супом с бидончиком, родителям было стыдно идти за супом. В магазинах райцентра кроме зеленого чая, лука и консервированных кальмаров пожрать, грубо говоря, ничего не было.
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33k
Гёз Уленшпигель Час назад
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84
Михайло Потапыч Час назад
На моей памяти, с мясом было очень плохо. Такого мяса, чтобы просто бросить на сковородку и поджарить не было почти совсем. Нужно было искать, договариваться, просить, и то, оно почему-то было хуже нынешнего. В обычной рознице можно было купить разве что комок жил. Он годился на котлеты или в суп. Седло барашка или говяжья вырезка, да и свиная шея были абсолютным космосом. По-настоящему доступны были куры - синие птицы, их можно было купить почти всегда. Причем, разделывать куру на части как сейчас тогда никому бы в голову не пришло. Нужно на компанию десяток крыльев - купи пять кур. Хотя и по частям их не жарили особо. Хочешь гуся на новый год, начинай искать в октябре. Заплатишь три цены и останешься должен ответную услугу.
Обычный пролетарский общепит тогда находился в промежутке от "есть можно" до "есть невозможно", но мясные блюда, действительно, были в наличии. В ресторанном ресторане я так и не побывал.
Место действия - Ленинград, эпоха гонки на лафетах. Ближе к кончине Союза было все хуже и хуже.
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3k
RALEXXX 2 часа назад
В Москве мясо было. Можно было постоять в очереди и купить. Но в основном это были "суповые наборы. С множеством костей и т.д.
Я обычно заходил с заднего крыльца к знакомым мясникам и они нарубали мне вырезку, баранью ногу и другие достойные вещи. Но платил я им не по 2 рубля за кг, а по 2.50. Брал я сразу много и им было выгодно. У меня была отдельная морозилка "Минск", куда я всё купленное затаривал и как минимум месяц по поводу мяса не парился.
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10k
Denissg 2 часа назад
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20k
Виталий Касандров 2 часа назад
В основном по воскресеньям на колхозном рынке -свежее утреннего забоя . Да частично от родственников в деревне но к праздникам или по случаю забоя осенью . Ну еще кооперативные магазины . Магазины охотторга или как они там назывались .Это сейчас сайгак в красной книге а в 70х - 90 коп кг . Ну и если мясо и колбаса были реальным дефицитом то кальмары. морской окунь, ледяная и проч ныне деликатес (за исключением крабов в 70 е дефицит) в любом магазине в любом кол-ве за копейки
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48k
parallax 2 часа назад
Так и было. Синие куры в магазине появлялись регулярно. Ещё кости суповые иногда выбрасывали. А вот "живого" мяса в продаже не помню.
Родственники зимой иногда присылали говядину посылкой из деревни. Но был риск получить порченый продукт, если посылка долго лежала в отопляемом помещении.
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17k
Татьяна Юсова 2 часа назад
До того, как появился дефицит тотально всех продуктов в 90-х годах, мясо на прилавках было.
Если у кого был знакомый рубщик мяса при магазине или продавец, то можно было выбрать любой кусок.
В открытой же продаже мясо всегда компоновали.
Например, выбираешь ты кусок говяжьей мякоти на котлеты, тебе обязательно добавят какую-нибудь косточку.
К постному кусочку свинины всегда прикладывали кусок сала от живота. Пропорции были примерно 70% на 30% - хороший кусок и довесок.
Не помню, чтобы кто-то возмущался. Всегда можно было попросить продавца заменить довесок на какой-нибудь другой.
Но ничего не выбрасывалось, всё шло в еду. Косточки потом в первое, сало на зажарку или перекручивали в котлеты.
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3k
aleksander 3 часа назад
Кто-то ещё хочет обратно в прошлое, где даже обычное мясо надо «доставать»?
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216
Сергей Сергеев aleksander 47 минут назад
Покупает мужик собачатину, замечает щепки в мясе.
- Почему щепки?
- Собачатина третьего сорта рубится вместе с будкой.
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