Рассказываю, где доставали мясо в СССР простые граждане

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Стоит мне написать что-нибудь объективное про СССР, как тут же появляется кто-нибудь с заявлением, что, мол, он жил в СССР в небольшом городе и мяса сроду не видел. А все, кто утверждают обратное - врут.
Так уж случилось, что я сам родом из небольшого советского города численностью примерно 40-50 тыс. человек, а потому прекрасно знаю жизнь в таких городках на своем опыте. И хочу сказать, что в таких городах, если это никакой-нибудь "секретный ящик", действительно не было в магазинах госторговли мяса. Колбасу, к примеру, выбрасывали раз в неделю, а мясо напрочь отсутствовало, как класс. Но это не значит, что жители таких городов годами не видели мяса и не ели его.
Как все было на самом деле, я и попробую рассказать. Во-первых, не нужно забывать про систему общепита, который в СССР был развит повсеместно и советские люди, начиная с яслей и детского сада и заканчивая рабочими и служащими обедали практически ежедневно, кроме выходных. А в столовых всегда были мясные блюда. Это первый канал потребления животных белков советским человеком.
Как все было на самом деле, я и попробую рассказать. Во-первых, не нужно забывать про систему общепита, который в СССР был развит повсеместно и советские люди, начиная с яслей и детского сада и заканчивая рабочими и служащими обедали практически ежедневно, кроме выходных. А в столовых всегда были мясные блюда. Это первый канал потребления животных белков советским человеком.
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Кроме столовых были т.н. кулинарии, где тоже можно было купить мясные или рыбные полуфабрикаты.
Плюс в нашем городе было несколько точек кооперативной торговли, где можно было купить мясо и колбасу по кооперативной цене. Примерно так это выглядело:
Плюс в нашем городе было несколько точек кооперативной торговли, где можно было купить мясо и колбасу по кооперативной цене. Примерно так это выглядело:
Кроме этого была развита система ОРСов или отделов рабочего снабжения. То есть при каждом заводе или предприятии были структуры, которые занимались продуктовым или товарным снабжением своих работников. Это был еще один канал появления мяса на столах советских граждан.
Конечно же имелся еще колхозный рынок в каждом таком городке, где всегда можно было купить мяса по столь обычной ныне рыночной цене. К примеру, в наших местах мясо на рынке продавалось по 5 рублей за килограмм, а где-то еще дешевле. И если семья была нормальная, работящая, а не запойные алкоголики, то не было никаких проблем покупать мясо на рынке. Многие так и делали и не парились.
Но, к примеру, наша семья сроду не покупала мяса на рынке. Однако это не значит, что мы жили без мяса. Тут нельзя забывать, что население таких городков процентов на 90 состояло из вчерашних сельских жителей -- горожан в первом-втором поколении, которые переехали в город из окрестных сел и деревень.
Наша семья была именно такой, а потому мясо, а также масло, сметану и яйца мы получали от своих родственников в деревне -- бабушки и дедушки. Естественно, каждое лето мы детьми проводили в деревне, помогая с им с огородом и сенокосом. Зато ели настоящую, здоровую еду, зная откуда и каким трудом она нам достается.
Обобщая сказанное. В СССР всё было устроено логично в рамках плановой экономики с элементами рыночной. Тем больше город -- тем лучше там снабжение в магазинах госторговли. Не выращивать же горожанам поросят на балконе своей 9-ти этажки? В провинции и в городах поменьше с мясом по госцене всё было гораздо хуже, но всегда была альтернатива в виде своего подсобного хозяйства, рынка или прямых связей с деревней.
А вот в селах и деревнях мясо в магазинах не видел никто в СССР. Но это не значит, что там не ели мяса -- его как раз ели больше, чем в городах, но оно было своим.
Что касается "изобилия" мяса сейчас, то оно главным образом прилавочное: в магазинах все лежит, а вот купить для многих проблема. В объективной реальности же Росстата, мы догнали советские показатели по потреблению мяса только недавно:
Конечно же имелся еще колхозный рынок в каждом таком городке, где всегда можно было купить мяса по столь обычной ныне рыночной цене. К примеру, в наших местах мясо на рынке продавалось по 5 рублей за килограмм, а где-то еще дешевле. И если семья была нормальная, работящая, а не запойные алкоголики, то не было никаких проблем покупать мясо на рынке. Многие так и делали и не парились.
Но, к примеру, наша семья сроду не покупала мяса на рынке. Однако это не значит, что мы жили без мяса. Тут нельзя забывать, что население таких городков процентов на 90 состояло из вчерашних сельских жителей -- горожан в первом-втором поколении, которые переехали в город из окрестных сел и деревень.
Наша семья была именно такой, а потому мясо, а также масло, сметану и яйца мы получали от своих родственников в деревне -- бабушки и дедушки. Естественно, каждое лето мы детьми проводили в деревне, помогая с им с огородом и сенокосом. Зато ели настоящую, здоровую еду, зная откуда и каким трудом она нам достается.
Обобщая сказанное. В СССР всё было устроено логично в рамках плановой экономики с элементами рыночной. Тем больше город -- тем лучше там снабжение в магазинах госторговли. Не выращивать же горожанам поросят на балконе своей 9-ти этажки? В провинции и в городах поменьше с мясом по госцене всё было гораздо хуже, но всегда была альтернатива в виде своего подсобного хозяйства, рынка или прямых связей с деревней.
А вот в селах и деревнях мясо в магазинах не видел никто в СССР. Но это не значит, что там не ели мяса -- его как раз ели больше, чем в городах, но оно было своим.
Что касается "изобилия" мяса сейчас, то оно главным образом прилавочное: в магазинах все лежит, а вот купить для многих проблема. В объективной реальности же Росстата, мы догнали советские показатели по потреблению мяса только недавно:
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Такие вот факты, а не субъективные воспоминания. Но можете поделится и ими, т.к. СССР был большой и везде было по-разному.
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В сельских регионах почти не продавали, так там никто и не спрашивал. Не то чтоб совсем, но почти.
Забайкалье, начало 70-х. Чтобы что-то было поесть в семье служащих из 4-х человек, детей-детсадовцев посылали в рабочую столовую за супом с бидончиком, родителям было стыдно идти за супом. В магазинах райцентра кроме зеленого чая, лука и консервированных кальмаров пожрать, грубо говоря, ничего не было.
Обычный пролетарский общепит тогда находился в промежутке от "есть можно" до "есть невозможно", но мясные блюда, действительно, были в наличии. В ресторанном ресторане я так и не побывал.
Место действия - Ленинград, эпоха гонки на лафетах. Ближе к кончине Союза было все хуже и хуже.
Я обычно заходил с заднего крыльца к знакомым мясникам и они нарубали мне вырезку, баранью ногу и другие достойные вещи. Но платил я им не по 2 рубля за кг, а по 2.50. Брал я сразу много и им было выгодно. У меня была отдельная морозилка "Минск", куда я всё купленное затаривал и как минимум месяц по поводу мяса не парился.
Хорошо хоть за колбасой в златоглавую теперь ехать не надо.
Родственники зимой иногда присылали говядину посылкой из деревни. Но был риск получить порченый продукт, если посылка долго лежала в отопляемом помещении.
Если у кого был знакомый рубщик мяса при магазине или продавец, то можно было выбрать любой кусок.
В открытой же продаже мясо всегда компоновали.
Например, выбираешь ты кусок говяжьей мякоти на котлеты, тебе обязательно добавят какую-нибудь косточку.
К постному кусочку свинины всегда прикладывали кусок сала от живота. Пропорции были примерно 70% на 30% - хороший кусок и довесок.
Не помню, чтобы кто-то возмущался. Всегда можно было попросить продавца заменить довесок на какой-нибудь другой.
Но ничего не выбрасывалось, всё шло в еду. Косточки потом в первое, сало на зажарку или перекручивали в котлеты.
В сельской местности и малых городах система кооперативной торговли была основной, что снабжала население мясом. Именно в коопторг, а не в колхоз сельские жители стремились сдавать своё мясо. И это неудивительно, ведь закупочные и отпускные цены в коопторге были выше государственных.
А члены потребительского общества потом имели возможность приобрести дефицитную бытовую технику, телевизоры, стиральные машинки и даже автомобили.
Если товар неходовой, то и просто продавали. Я себе там польский костюм на свадьбу покупал. Не забуду...
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Совершенно верно.
Мне молдаванин рассказывал - он сдал виноматериал и купил Жигули.
На сданный виноматериал.
По 50 копеек за литр сдавал.
Сидят русский, француз и итальянец.
Француз: у нас перед тем как убить корову дают ей послушать классическую музыку. Мясо потом такое вкусное..
Итальянец: у нас перед тем как убить корову, её кормят отборной травой. Мясо потом такое нежное..
Русский: у нас в магазин прийдешь, там только рога да копыта. Что их, взрывают чтоли?
- Почему щепки?
- Собачатина третьего сорта рубится вместе с будкой.