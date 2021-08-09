Массовая драка со стрельбой произошла в Татарстане

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В Нижнекамске празднование Дня Рождения обернулось потасовкой со стрельбой. Всё началось с того, что несколько жителей Пермского края пили спиртное и громко смеялись. Было уже поздно и жильцы дома попросили компанию не шуметь. Но те лишь проигнорировали просьбу.
Неподалёку местные жители отмечали День Рождения. Они услышали крики жильцов и поспешили на помощь. Пермяки и нижнекамцы не смогли друг с другом договориться и начали драться. Внезапно один из гостей республики достал травматический пистолет и стал стрелять в воздух. На крики и стрельбу приехали полицейские. Они задержали всех участников драки. Дебоширам грозит крупный штраф.
Авторский пост
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