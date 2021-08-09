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Массовая драка со стрельбой произошла в Татарстане

Массовая драка со стрельбой произошла в Татарстане (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 августа 2021 18:23
Метки: 360подмосковье   Нижнекамск   Татарстан   видео   драка   разборки   
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В Нижнекамске празднование Дня Рождения обернулось потасовкой со стрельбой. Всё началось с того, что несколько жителей Пермского края пили спиртное и громко смеялись. Было уже поздно и жильцы дома попросили компанию не шуметь. Но те лишь проигнорировали просьбу.

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Метки: 360подмосковье   Нижнекамск   Татарстан   видео   драка   разборки   
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7  комментариев
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2k
Дмитрий 2 часа назад
Господа не сошлись во мнении татарской и пермской кухонь! Господа спорили что вкуснее: Посикунчики или Эчпочмаки...К большому сожалению этот вопрос так и не был решён, т.к. обсуждение выло прервано сотрудниками полиции.
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5k
Борис Карабанов 42 минуты назад
Самое интересное, что хуже всех придется владельцу травмата, даже если он практически остановил конфликт и никому его выстрелы не представляли угрозы.
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11k
Михалыч Час назад
А не надо пить с кем ни попадя... Только проверенные люди. А лучше вообще не пить.
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18k
С.В. 2 часа назад
Бухают все
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5k
Свирепый Бамбр 3 часа назад
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