Горе-грабители подорвались вместе с банкоматом в Верхней Пышме

Сегодня ночью двое неизвестных пробрались в "Пятерочку" в поселке Кедровое, что в Верхней Пышме Свердловской области, и не совсем удачно "вскрыли" банкомат. Преступники использовали хорошо зарекомендовавший себя в грабительском деле метод - закачали внутрь банкомата газ из баллона. Вот только в процессе что-то пошло не так, и преступники не успели вовремя отбежать, подорвавшись вместе с устройством.





На записи с камер наблюдения видно, как взрывная волна отбрасывает одного из грабителей-камикадзе на несколько метров в сторону. Второго, что находился в эпицентре взрыва, не видно из-за поднявшейся пыли, но и он каким-то образом уцелел.