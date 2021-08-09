Горе-грабители подорвались вместе с банкоматом в Верхней Пышме

Но им все же удалось унести и ноги, и деньги. Но вряд ли далеко...
Сегодня ночью двое неизвестных пробрались в "Пятерочку" в поселке Кедровое, что в Верхней Пышме Свердловской области, и не совсем удачно "вскрыли" банкомат. Преступники использовали хорошо зарекомендовавший себя в грабительском деле метод - закачали внутрь банкомата газ из баллона. Вот только в процессе что-то пошло не так, и преступники не успели вовремя отбежать, подорвавшись вместе с устройством.
На записи с камер наблюдения видно, как взрывная волна отбрасывает одного из грабителей-камикадзе на несколько метров в сторону. Второго, что находился в эпицентре взрыва, не видно из-за поднявшейся пыли, но и он каким-то образом уцелел.
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В полиции уверены, что один из преступников получил серьезную травму, и сейчас в первую очередь следят за местными больницами. Точная сумма похищенных денег пока не установлена. Но вполне возможно, что "подрывники" нанесли и себе, и магазину больший материальный ущерб, чем смогли унести денег.
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Правоохранителям пока лишь известно, что преступники скрылись на автомобиле. Когда будет установлена точная сумма украденных средств, на преступников заведут уголовное дело.
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Я знаю много чудаков, но таких тупых как эти двое не видал ни разу.
(с)
Во-первых, это два разных населённых пункта.
Во-вторых, ущерб от взрыва банкомата,думаю больший у Сбера,чём ущерб магазина.
"Минус" автору за географический кретинизм и глупость.