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Горе-грабители подорвались вместе с банкоматом в Верхней Пышме

Горе-грабители подорвались вместе с банкоматом в Верхней Пышме (1 фото + 2 видео)

Автор:
09 августа 2021 13:16
Сообщество : Криминал
Метки: банкомат   взрыв   видео   воровство   полиция   пятерочка   свердловская область   
1898
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Но им все же удалось унести и ноги, и деньги. Но вряд ли далеко...

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Метки: банкомат   взрыв   видео   воровство   полиция   пятерочка   свердловская область   
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13  комментариев
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1k
Леонид Кубарев 2 часа назад
Ты знаешь этих Чудаков? Эрл?
Я знаю много чудаков, но таких тупых как эти двое не видал ни разу.
(с)
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30k
turyst 4 секунды назад
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338
Сигизмунд Лазаревич 24 минуты назад
странные люди. Зачем взрывать, если открыть проще и быстрее.
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931
Ustas Tirex 50 минут назад
А двери не замыкаются ?
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1k
Лёха 53 минуты назад
"в поселке Кедровое, что в Верхней Пышме"
Во-первых, это два разных населённых пункта.
Во-вторых, ущерб от взрыва банкомата,думаю больший у Сбера,чём ущерб магазина.
"Минус" автору за географический кретинизм и глупость.
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13k
Sergej Lehr Час назад
Как скучно я живу...
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−6
гжегош цыбуля Час назад
это росия, детка
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1k
saturn 2 часа назад
Унесли ноги в буквальном смысле :))
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500
Миша 2 часа назад
По такой записи долго искать будут. Вроде не настолько бедные, чтобы на нормальных камерах наблюдения экономить. Скупой платит дважды.
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155
Змій Горинич 2 часа назад
Это какой-то челлендж начался?
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54k
Igor 2 часа назад
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8k
Vacony 2 часа назад
бахнуло знатно.. странно что там кто то вообще на ноги встал ...
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28k
Fat Lynx 2 часа назад
Вот что происходит, когда пытаешься что-то сделать по видосам из ютуба
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