В Минобороны Украины побеседуют с легкоатлеткой после фото с Ласицкене

Вместе с тем представитель оборонного ведомства призвала прекратить травлю спортсменки в соцсетях и дождаться ее объяснений. «Сразу после ее возвращения (из Токио) у меня назначена встреча. Сообщу результаты беседы», — добавила она.

Ласицкене выиграла соревнования с результатом 2,04 метра. Второй стала австралийка Никола Макдермотт, Магучих — третьей. После победы украинские легкоатлетки (в соревнованиях также принимали участие Ирина Геращенко и Юлия Левченко) поздравили россиянку с титулом, а Ласицкене и Магучих сделали несколько совместных снимков. Некоторые украинские СМИ, а также националисты раскритиковали фото, радикалы начали оставлять оскорбительные комментарии в Facebook спортсменки.