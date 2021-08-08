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В Минобороны Украины побеседуют с легкоатлеткой после фото с Ласицкене

В Минобороны Украины побеседуют с легкоатлеткой после фото с Ласицкене (2 фото)

Автор:
08 августа 2021 18:30
Метки: общество   спорт   токио   
434
2

Минобороны Украины проведет беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая сфотографировалась на Олимпиаде с россиянкой Марией Ласицкене после турнира по прыжкам в высоту. Об этом сообщила замглавы ведомства Анна Маляр.

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Метки: общество   спорт   токио   
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17  комментариев
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3k
Dmitry_61rus 2 часа назад
Ведь на время олимпийский игр даже войны останавливали! А тут травить спортсменку собрались. Ну не уроды... Оставлю политическую составляющую на потом.
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2k
Дмитрий 22 минуты назад
Ну ладно товарищи=господа россияне! Ну война и война! Кто от нас играет? Что значить "опять не явились русские"? Хохлы уже 7 лет с нами воюют, в это же время борются за то, что бы мы транзит им не перекрыли(хотя по логике вещей должны были его сами "врагам" перекрыть, а трубопровод в местах 10 взорвать, что б даже не думали восстанавливать), а от нас даже роты не послали до сих пор! Безответственно товарищи! Безответственно! "Противник" ждёт, приготовил туалеты уже, а вы даже роты не послали? Стыдно товарищи! Стыдно должно быть, что с таким "непониманием" относитесь уже 7 лет!
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17k
KOSTELLO 48 минут назад
«Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война"

По этому поводу, вспоминается уже бородатый анекдот:

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9k
Сергей Гурковский 49 минут назад
Молодцы девчата!
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16k
Александр Сучков Час назад
Во все времена на время провидения олимпийских игр останавливали войны, было перемирие в любых конфликтах. Но нет- хохлозадое правительство думает, что они великие и могущественные и что им всё пофиг, ублюдки! Салоеды, оставьте спортсменов в покое!
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5k
КремлеКот Час назад
"...продолжается российско-украинская война..."
Что-то я не слышал чтобы Украина объявила войну России. И наоборот.
Эти идиоты живут в каком-то своём мирке, что, впрочем, не удивительно для душевнобольных.
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56k
Андрей Час назад
Спорт вне политики, поэтому младшему лейтенанту ВСУ Ярославе Магучих - увольняться и переезжать в Россию. Иначе затравят и заставят прилюдно отречься от себя.
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4k
Vetal Monah 2 часа назад
Ломаченко буквально затравили из-за политической позиции украинского боксёра, а также его религиозные убеждения, так как Ломаченко убежденный сторонник УПЦ (МП) и противник войны на Донбассе.
Травле со стороны украинских националистов подвергся 12-летний мальчик Максим Ткачук, одержавший победу сразу в трех номинациях престижного песенного конкурса Stars of the Albion в Лондоне, но исполнивший «Смуглянку». Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко были включены в базу данных сайта «Миротворец» их обвинили в «отрицании российской агрессии, участии в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях, манипуляции общественно значимой информацией» и называли «противниками независимости украинского православия от контроля России».
Чемпион Олимпийских игр 2016 года Верняев, принесший Украине одну из двух золотых медалей на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро получал угрозы из-за совместных фотографий с российскими коллегами, с которыми поддерживает профессиональные отношения.«Мне нечего сказать, честно. Я не буду ничего говорить столько всего наслушался по этой теме. Не буду ничего говорить, потому что что ни скажешь все будет не так. Мне просто очень жаль, что я не могу взять и поехать в Донецк. Мне жаль, что много людей от этого страдает, страна страдает это мне жаль»

Читать далее: https://ukraina.ru/news/20200503/1027601375.htmlhttps://ukraina.ru/news/20200503/1027601375.html
Читать далее: https://ukraina.ru/exclusive/20201019/1029311083.htmlhttps://ukraina.ru/exclusive/20201019/1029311083.html
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41k
Элек Мек 2 часа назад
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173
阿鋒 2 часа назад
Это у Маляр в башке война, покой ей только снится :)
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154k
LedorubTroszkogo 2 часа назад
Тег- политика.
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1.7M
Иван Кемеров 3 часа назад
Сержант и капитан...

Дорогие мои, из девятнадцатилетней украинской спортсменки Ярославы Магучих такой же сержант ВСУ , как из Марии Ласицкене капитан Российской Армии.

Это люди мира, тренируются вдали от своих стран,участвуют в соревнованиях вместе. Эмоции, радость успеха. Нет, млять, надо доепаться до мышей, вот слов нет. Видимо, у них хорошие личные отношения.

Комментарии доставляют и дают благодатную почву для того, что бы в сборной России или ОКР появилась еще одна прыгунья экстра класса.

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