В Минобороны Украины побеседуют с легкоатлеткой после фото с Ласицкене

Минобороны Украины проведет беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая сфотографировалась на Олимпиаде с россиянкой Марией Ласицкене после турнира по прыжкам в высоту. Об этом сообщила замглавы ведомства Анна Маляр.
Она указала, что упомянутый снимок «вызвал бурную реакцию в обществе» и подтвердила, что получившая бронзу спортсменка является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность», — заявила она, предупредив, что такие традиционные снимки спортсменов могут быть использованы «врагом».
Вместе с тем представитель оборонного ведомства призвала прекратить травлю спортсменки в соцсетях и дождаться ее объяснений. «Сразу после ее возвращения (из Токио) у меня назначена встреча. Сообщу результаты беседы», — добавила она.
Ласицкене выиграла соревнования с результатом 2,04 метра. Второй стала австралийка Никола Макдермотт, Магучих — третьей. После победы украинские легкоатлетки (в соревнованиях также принимали участие Ирина Геращенко и Юлия Левченко) поздравили россиянку с титулом, а Ласицкене и Магучих сделали несколько совместных снимков. Некоторые украинские СМИ, а также националисты раскритиковали фото, радикалы начали оставлять оскорбительные комментарии в Facebook спортсменки.
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По этому поводу, вспоминается уже бородатый анекдот:
Что-то я не слышал чтобы Украина объявила войну России. И наоборот.
Эти идиоты живут в каком-то своём мирке, что, впрочем, не удивительно для душевнобольных.
Травле со стороны украинских националистов подвергся 12-летний мальчик Максим Ткачук, одержавший победу сразу в трех номинациях престижного песенного конкурса Stars of the Albion в Лондоне, но исполнивший «Смуглянку». Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко были включены в базу данных сайта «Миротворец» их обвинили в «отрицании российской агрессии, участии в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях, манипуляции общественно значимой информацией» и называли «противниками независимости украинского православия от контроля России».
Чемпион Олимпийских игр 2016 года Верняев, принесший Украине одну из двух золотых медалей на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро получал угрозы из-за совместных фотографий с российскими коллегами, с которыми поддерживает профессиональные отношения.«Мне нечего сказать, честно. Я не буду ничего говорить столько всего наслушался по этой теме. Не буду ничего говорить, потому что что ни скажешь все будет не так. Мне просто очень жаль, что я не могу взять и поехать в Донецк. Мне жаль, что много людей от этого страдает, страна страдает это мне жаль»
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Дорогие мои, из девятнадцатилетней украинской спортсменки Ярославы Магучих такой же сержант ВСУ , как из Марии Ласицкене капитан Российской Армии.
Это люди мира, тренируются вдали от своих стран,участвуют в соревнованиях вместе. Эмоции, радость успеха. Нет, млять, надо доепаться до мышей, вот слов нет. Видимо, у них хорошие личные отношения.
Комментарии доставляют и дают благодатную почву для того, что бы в сборной России или ОКР появилась еще одна прыгунья экстра класса.