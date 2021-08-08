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А. П. Чехов. Беседа пьяного с трезвым чёртом

А. П. Чехов. Беседа пьяного с трезвым чёртом (1 фото)

Автор:
08 августа 2021 13:58
Метки: литература   проза   рассказ   рассказ А. П. Чехова   
302
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«Беседа пьяного с трезвым чертом» - небольшой рассказ А. П. Чехова, впервые опубликованный в 1886 г.

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Метки: литература   проза   рассказ   рассказ А. П. Чехова   
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