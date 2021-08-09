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Тук-тук: тест по фильму "Достучаться до небес"

Тук-тук: тест по фильму "Достучаться до небес"

Автор:
09 августа 2021 09:28
Сообщество : Кино
Метки: достучаться до небес   кино   кинотесты   тесты по немецким фильмам   тесты по фильмам девяностых   фильмы   
1420
1
Данный тест смогут пройти лишь те, кто хотя бы дважды пересматривал эту культовую картину.
Какую "тачку" два гангстера должны были оставить во дворе Кёртиса?
Какую "тачку" два гангстера должны были оставить во дворе Кёртиса?
Toyota 2000 GT
Jaguar E-type
Mercedes-Benz 230 SL
Как звали этих самых двух гангстеров, которые должны были перегнать авто?
Как звали этих самых двух гангстеров, которые должны были перегнать авто?
Магомет и Ганс
Абдул и Хэнк
Мустафа и Юрген
Где главные герои обнаружили ключи от автомобиля?
Где главные герои обнаружили ключи от автомобиля?
В кармане пиджака одного из гангстеров
На приборной панели
В замке зажигания
За солнцезащитным козырьком
Одного из двух обречённых главных героев сыграл Тиль Швайгер. Как звали второго актёра?
Одного из двух обречённых главных героев сыграл Тиль Швайгер. Как звали второго актёра?
Ян Йозеф Лиферс
Кристоф Вальц
Гедеон Буркхард
Как звали персонажа, которого сыграл Тиль Швайгер?
Как звали персонажа, которого сыграл Тиль Швайгер?
Андреас Гомель
Мартин Брест
Матиас Пинск
Где главные герои взяли текилу в больнице?
Где главные герои взяли текилу в больнице?
Нашли в тумбочке
Обнаружили в столовой
Бутылку принесла медсестра
Какое первое желание было указано в "предсмертном списке" персонажа, которого сыграл Тиль Швайгер?
Какое первое желание было указано в "предсмертном списке" персонажа, которого сыграл Тиль Швайгер?
Он хотел купить Кадиллак для своей мамы
Он хотел выпить самое дорогое вино
Он хотел полетать на самолёте
А какое желание под номером 1 было у персонажа, которого сыграл Ян Йозеф Лиферс?
А какое желание под номером 1 было у персонажа, которого сыграл Ян Йозеф Лиферс?
Угнать полицейский вертолёт
Переспать сразу с двумя девушками
Прочитать книгу "Война и мир"

Вы правильно ответили на 0 вопросов из 8, осталось 8 вопросов.

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Метки: достучаться до небес   кино   кинотесты   тесты по немецким фильмам   тесты по фильмам девяностых   фильмы   
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14  комментариев
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28k
a.fey 39 минут назад
Вообще тест не проходил. Потому что кину не смотрел. Стоит посмотреть?
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22k
Ваня Минуту назад
8... фильм на ура...
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8k
Dmitry 7 минут назад
Забыл где нашлись ключи))). 7 из 8.
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9k
kaboza 8 минут назад
7\8 фильм супер, особо когда недогангстер бананом получил))
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3k
Федя Хитрый 12 минут назад
8 из 8. Очень хороший фильм.
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9k
MMH 16 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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22k
SerGProS 23 минуты назад
С именами/фамилиями вообще никак, а вот по сюжету все норм. Хороший фильм.
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83k
Феофан 24 минуты назад
Обожаю этот фильм!
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9k
Majul Полчаса назад
Из 8 вопросов ответили верно на 7. Этот фильм, ставший классикой кинематографа, вы знаете отлично. Какие вопросы поставили вас в тупик? Если не сложно, поделитесь фильмами в комментариях, которые вы пересматривали несколько раз?

Ошибся только с ключами от машины. Все остальное просто было.

Один из лучших фильмов за все времена. Умных фильмов, а не пиу-пиу про зомби/пришельцев/мстителей/супергероев/любая подобная хрень.
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3k
umorist 41 минуту назад
Давно не пересматривал, но на все вопросы ответил верно. Фильм супер
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−2
sky123321 Час назад
#Bannon
#DrLiMengYan1
#闫丽梦
#郭文贵
#班农
#LiMengYan
#COVID19
#YanLiMeng
#亚裔歧视
#Ethnicity
#CCP
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