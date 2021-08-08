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О том, что СССР был ложью и лицемерием

О том, что СССР был ложью и лицемерием (3 фото)

Автор:
08 августа 2021 11:34
Метки: СССР   история   ложь и правда   факты   
772
3
Одна милая дама написала у меня в комментах, дескать, СССР - это сплошная ложь. И лицемерие. Нам лгали и мы лгали.
Вот только я не знаю, какая же ПРАВДА сейчас? В эпоху свободного капитализма?
Раньше нам лгали, а мы верили , что ПИОНЕР - всем ребятам пример? И заставляли нас переводить старушек через дорогу? И помогать им по дому? Колоть дрова, складывать в поленницы?
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Метки: СССР   история   ложь и правда   факты   
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8  комментариев
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15k
albedo 2 часа назад
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11k
Старый оптимист 5 минут назад
Вы - правы. И дама написавшая вам, тоже - права. Точнее, она больше права, чем вы - в СССР очень любили говорить одно, а делать совсем противоположное.
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3k
ezhik 46 минут назад
врали тогда, что все будет/есть хорошо, сейчас так же. Разницы почти нет
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1k
Дмитрий 49 минут назад
Всё что нам рассказывали про коммунизм в нашей стране оказалось враньём. А всё что рассказывали про капитализм оказалось правдой..
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743
сеньор Леонсио Час назад
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1k
Будьте крепенькими и здоровенькими! 2 часа назад
Спасибо!
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1k
_♛_ 2 часа назад
Нет, нас учили.. Пытались учить. К сожалению, не научились!!!
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