О том, что СССР был ложью и лицемерием

772
3
Одна милая дама написала у меня в комментах, дескать, СССР - это сплошная ложь. И лицемерие. Нам лгали и мы лгали.
Вот только я не знаю, какая же ПРАВДА сейчас? В эпоху свободного капитализма?
Раньше нам лгали, а мы верили , что ПИОНЕР - всем ребятам пример? И заставляли нас переводить старушек через дорогу? И помогать им по дому? Колоть дрова, складывать в поленницы?
Вот только я не знаю, какая же ПРАВДА сейчас? В эпоху свободного капитализма?
Раньше нам лгали, а мы верили , что ПИОНЕР - всем ребятам пример? И заставляли нас переводить старушек через дорогу? И помогать им по дому? Колоть дрова, складывать в поленницы?
Сейчас мы , наконец, обрели правду и поняли, что старушки - это биомусор и нормальный юнец должен выгнать их из квартиры и занять свободное пространство сам? По настоящей правде?
У меня даже есть примеры такого неполживого отношения - со мной во Всеволожске живут мои дальние родственники - блокадники. Которых неполживая внучка выгнала из их собственной квартиры, предварительно измолотив до синяков. Хорошо, что пустовал гостевой домик - да и мне с ними хорошо.
А соседи по питерской квартире отвезли своего родственника- ветерана в психо-неврологический интернат. При полной памяти. Чтобы квартиру не занимал. И подписать дарственную заставили. И все это по правде?
У меня даже есть примеры такого неполживого отношения - со мной во Всеволожске живут мои дальние родственники - блокадники. Которых неполживая внучка выгнала из их собственной квартиры, предварительно измолотив до синяков. Хорошо, что пустовал гостевой домик - да и мне с ними хорошо.
А соседи по питерской квартире отвезли своего родственника- ветерана в психо-неврологический интернат. При полной памяти. Чтобы квартиру не занимал. И подписать дарственную заставили. И все это по правде?
×
В Союзе такое было НЕВОЗМОЖНО. Потому что боялись осуждения. Которое , конечно же, было лицемерно и лживо.
Так объясните мне , в чем ложь была в Союзе? Что рассказывали по ТВ о звериной сущности капитализма? А разве у него другая суть - всеобщей любви и братства?
То есть ложь мы скинули, голая правда осталась? нам внушали, что человек - это звучит гордо.
А на самом деле - по правде - человек - это мразь? Что сейчас объясняют со страниц СМИ , в фильмах и театральных пьесах?
Раньше мы лживо любили свою Родину, а теперь готовы предать все и всех? Правдиво?
Так объясните мне , в чем ложь была в Союзе? Что рассказывали по ТВ о звериной сущности капитализма? А разве у него другая суть - всеобщей любви и братства?
То есть ложь мы скинули, голая правда осталась? нам внушали, что человек - это звучит гордо.
А на самом деле - по правде - человек - это мразь? Что сейчас объясняют со страниц СМИ , в фильмах и театральных пьесах?
Раньше мы лживо любили свою Родину, а теперь готовы предать все и всех? Правдиво?
Вот честно сказать, если такая правда по мнению моей визави - пусть лучше она в ней остается. Я бы хотел ЛОЖЬ СССР.
А в принципе все это печально. Когда видишь вполне умную даму, грамотно пишущую и понимаешь, что у нее в голове уже смогли подменить понятия - добра и зла, лжи и правды, белого и черного..
Нам лгали.. Нет, нас учили.. Пытались учить. К сожалению, человек он всегда человек. Добрый и злой, воровитый или честный, умный или дурак. Но тогда - в Союзе - были четкие и грамотные нравственные РАМКИ. За которые заходить было некомфортно.
Сейчас этого нет - и разнузданность мелкого и запашистого "я" - вместо коллективизма - преврашает когда-то умную и светлую жизнь в помойку.
Хотя для кого-то и жизнь на помойке - правда. Для него.
А в принципе все это печально. Когда видишь вполне умную даму, грамотно пишущую и понимаешь, что у нее в голове уже смогли подменить понятия - добра и зла, лжи и правды, белого и черного..
Нам лгали.. Нет, нас учили.. Пытались учить. К сожалению, человек он всегда человек. Добрый и злой, воровитый или честный, умный или дурак. Но тогда - в Союзе - были четкие и грамотные нравственные РАМКИ. За которые заходить было некомфортно.
Сейчас этого нет - и разнузданность мелкого и запашистого "я" - вместо коллективизма - преврашает когда-то умную и светлую жизнь в помойку.
Хотя для кого-то и жизнь на помойке - правда. Для него.
Ингвар Коротков
Источник:
Еще крутые истории!
- Истории про богатых и их причуды
- Короткие истории и случаи из жизни
- В Техасе "задержали" бесцеремонного аллигатора
- 30+ генетических мутаций - не опасных, но удивительных
- Почему острохохлые синицы "воруют" шерсть животных
Метки: СССР история ложь и правда факты
65
Понравилось65
Новости партнёров