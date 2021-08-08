О том, что СССР был ложью и лицемерием

Вот честно сказать, если такая правда по мнению моей визави - пусть лучше она в ней остается. Я бы хотел ЛОЖЬ СССР.



А в принципе все это печально. Когда видишь вполне умную даму, грамотно пишущую и понимаешь, что у нее в голове уже смогли подменить понятия - добра и зла, лжи и правды, белого и черного..



Нам лгали.. Нет, нас учили.. Пытались учить. К сожалению, человек он всегда человек. Добрый и злой, воровитый или честный, умный или дурак. Но тогда - в Союзе - были четкие и грамотные нравственные РАМКИ. За которые заходить было некомфортно.



Сейчас этого нет - и разнузданность мелкого и запашистого "я" - вместо коллективизма - преврашает когда-то умную и светлую жизнь в помойку.



Хотя для кого-то и жизнь на помойке - правда. Для него.