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Странный дом, выставленный на продажу, стал мемом

Странный дом, выставленный на продажу, стал мемом (32 фото)

Автор:
31 октября 2020 17:12
Сообщество : Криминал
Метки: Странная история   краденое   криминал   криминальный мем   преступления   склад награбленного   странный дом   удивительное рядом   
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32
Этот дом в Кентукки, построенный в 1970 году, был выставлен на продажу за $379 000. Но покупатели, которые пытались рассмотреть его поближе, сначала озадачивались, а потом пугались. Только полиция сумела разгадать тайну странного дома.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Странная история   краденое   криминал   криминальный мем   преступления   склад награбленного   странный дом   удивительное рядом   
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9  комментариев
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18k
Matrosskin Час назад
Твою мать, я уж думал к концу статьи найдут гроб Дракулы или на худой конец - звездолёт серых человечков.... Ну как так то, а ?
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1k
Mellivora 14 минут назад
Дом как дом,прибраться только надо.
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27k
Peacemaker1873 Полчаса назад
В Америке отменили гаражные распродажи? Там на этом хламе цену дома отбить можно. Ещё и вагон порнухи бонусом.
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2k
Дмитрий Маликов 36 минут назад
Это не туалет на двоих, это унитаз и биде.
Это не туалет на двоих, это унитаз и биде.
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3k
Тамара 36 минут назад
Бубута Бох. Начало.

Бубута Бох. Начало.
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10k
Taximaxi 55 минут назад
Напоминает покупателя моей квартиры, который докопался до того, что остается мебель и не сделан евроремонт. Сказал ему,что завтра решу вопрос. Квартиру продал в этот же вечер другому,который купил не раздумывая. Утром было много визга и стонов,что дешевая квартира ушла из под носа. Не жлобствуйте господа. Дом очень приличный . Купил бы с удовольствием.
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3k
Сергей 58 минут назад
Я б купил..
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44k
Albert GER Час назад
погуглил где эти кентуки воще.
получил еще информацию:

Название Кентукки происходит от индейского названия одноимённой реки. По одной из версий, выражение означает «Тёмная и кровавая территория охоты»

не поеду туда.
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25k
Игорь Час назад
Стены как стены, потолки низковаты по нашим меркам. То что все засрано хламом - решаемо. Это они еще не видели квартир после маразматичных стариков. Когда последний ремонт делался 50 лет назад, а хлам никогда не выбрасывается, потому что вдруг может пригодиться.
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