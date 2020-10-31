Странный дом, выставленный на продажу, стал мемом

Этот дом в Кентукки, построенный в 1970 году, был выставлен на продажу за $379 000. Но покупатели, которые пытались рассмотреть его поближе, сначала озадачивались, а потом пугались. Только полиция сумела разгадать тайну странного дома.
Снаружи это - обычный дом, но если продавец пригласит вас внутрь, вы почувствуете, что оказались в каком-то безумном ужастике.
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Нет, точно какой-то тайный штаб. Еще и темные плотные занавески на окнах, хотя в полуподвальном помещении всегда темновато...
Ванна спрятана в глубине подвала. Поскольку раньше в доме располагалась церковь, в соцсетях предполагали, что это - бывшая крестильная купель.
Ни вентиляции, ни окон... при обычно высоком уровне влажности в ванной плесень в доме неизбежна.
Кто-то в интернете на основании опубликованных фотографий попытался нарисовать план дома. Получилось пугающе.
Горы аппаратов для очистки и полировки DVD-дисков породили новую волну домыслов - в основном, криминального свойства.
По крайней мере, с голоду тут не умрешь. Кое-кто утверждал, что этот поднос с соусами и садостями - единственная по-настоящему человеческая вещь в доме.
При попытке построить 3D-модель дома в специализированной программе получилось нечто чудовищное.
Кто-то из интернет-пользователей отыскал на многочисленных снимках стакан с чем-то, подозрительно напоминающим кровь.
Если присмотреться и попробовать объективно оценить масштабы помещений - окажется, что подвал действительно поражает своими размерами.
В библиотеке - столь же огромной и захламленной, как и все здесь, - внимание пользователей привлекла книга под названием "Наркотики" ("Drugs").
И вот, наконец, особо настойчивые пользователи откопали разгадку. Оказывается, в 2014 году хозяева дома были арестованы за то, что организовали в нем склад краденых вещей. При этом краденого было так много, что полицейские, по большей части, так и не смогли установить. что откуда взялось и кому принадлежало раньше. Отбыв не такой уж большой срок по доказанным эпизодам, хозяева дома, отец и сын Кертисы вышли на свободу, а имущество, хранившееся у них дома, тем временем окончательно перестало быть нужным кому бы то ни было, даже полиции. Скорее всего, если дело все же дойдет до продажи дома, оно останется в нагрузку будущему владельцу. Хотя пока желающих стать владельцами странного дома почему-то не видно.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Название Кентукки происходит от индейского названия одноимённой реки. По одной из версий, выражение означает «Тёмная и кровавая территория охоты»
не поеду туда.