Странный дом, выставленный на продажу, стал мемом

И вот, наконец, особо настойчивые пользователи откопали разгадку. Оказывается, в 2014 году хозяева дома были арестованы за то, что организовали в нем склад краденых вещей. При этом краденого было так много, что полицейские, по большей части, так и не смогли установить. что откуда взялось и кому принадлежало раньше. Отбыв не такой уж большой срок по доказанным эпизодам, хозяева дома, отец и сын Кертисы вышли на свободу, а имущество, хранившееся у них дома, тем временем окончательно перестало быть нужным кому бы то ни было, даже полиции. Скорее всего, если дело все же дойдет до продажи дома, оно останется в нагрузку будущему владельцу. Хотя пока желающих стать владельцами странного дома почему-то не видно.