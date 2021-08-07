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Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (23 фото)

Автор:
07 августа 2021 22:07
Метки: вопросы   находки   ответы   
734
23

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

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Метки: вопросы   находки   ответы   
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uutb 3 часа назад
Комментарий к фото
Мусат называется.
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