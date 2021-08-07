Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Странный инструмент, который я нашел. Что это?
Ответ: "Это точилка для ножей"
2. "Красивый маленький китайский горшочек. В нем есть маленькая кочерга, небольшое отверстие сверху и он полый. Для чего такой нужен?"
Ответ: "Держатель для благовоний"
3. "Что это за раритетный инструмент?"
Ответ: "Это вариант гвоздодера, который также предназначается для вырывания скоб. В боковой рычаг можно упереться ногой, чтобы проще было вырвать"
4. "Что это за штуковина? Они есть повсюду в порту в Стокгольме"
Ответ: "Данный предмет из толстой резины не дает повредить борт судна о причал"
5. "Что за причудливая штуковина? Кто знает?"
Ответ: "Это выставочная подставка для велосипеда. Такие, как правило, используют в магазинах"
6. "Впервые вижу такой странный молоток. Для чего такой нужен?"
Ответ: "В стальную основу вставляются затычки из более мягкого материала. Используют такие молотки часто для обивки мебели. Выглядит это так:"
7. "Некий небольшой предмет. Не понимаю что это и зачем необходимо?"
Ответ: "Это деревянная бусина в форме канноли - популярного сицилийского десерта"
8. "Запечатанный стеклянный флакон с красной жидкостью внутри. Чем это может быть?"
Ответ: "Это часть очень старого рождественского освещения. Такие колбочки нагревались и внутри появлялись двигающиеся пузыри"
9. "Что это за штуковина из толстой резины?"
Ответ: "Она предназначена для отработки ударов в бейсболе. Следует только установить правильно чашу, потому что сейчас она вверх ногами. Выглядит это так:"
10. "Моя бабушка нашла это во время прогулки в траве. Что это?"
Ответ: "Это крепящийся на запястье пульт дистанционного управления видеокамеры GoPro"
11. "Увидел это на ферме. Что за металлические штуковины?"
Ответ: "Это крючки для конской упряжи"
12. "Что это и для чего?"
Ответ: "Этот прибор используют для проверки мелких деталей на различных предметах. К примеру, позволяет оценить качество печати на бумаге"
13 ."Эту антикварную штуковину я нашла среди вещей моей бабушки. Что это?"
Ответ: "Это стойка предназначена для хранения помады"
14. "Мы выловили это, когда рыбачили на озере. Чем это может быть?"
Ответ: "Это колония мшанок"
15. "Огромная штуковина, обнаруженная мною на причале. Что это?"
Ответ: "Это конвейер для дрифтерной рыболовной лодки. С его помощью поднимаются на борт сети с рыбой, не позволяя повредить ни первое, ни второе об края лодки"
16. "Среди вещей друга увидел чудную колоду карт, всего их 44 и на некоторых есть прорези. Для какой игры нужны такие карты?"
Ответ: "Судя по всему, эта колода предназначена для фокусов"
17. "Пластиковая штуковина со стержнем из нержавеющей стали, найденная мною на пляже. Что это?"
Ответ: "Это поплавок от насоса"
18. "Кусок металла родом из СССР весом в 50 грамм, что это?"
Ответ: "Это слиток олова"
19. "Помогите идентифицировать этот металлический комплект"
Ответ: "Это набор для создания духов. В колбу (слева) засыпался специальный порошочек совочком (справа), а после разбавлялся водой, которую добавляли через воронку (по центру), тщательно все перемешивали и получали парфюм"
20. "Эту конструкцию я заметил на детской площадке. Что это?"
Ответ: "В таких местах дети могут смешивать песок с водой, для создания песчаных замков"
Источник:
- Если вас достал вопрос "Как дела?", то вы зашли по адресу
- Загадки для любителей поломать голову
- 15 любопытных находок, сделанных в лесу
- Загадки для любителей пораскинуть мозгами
- Все, чего вы не знали о крематориях и кремации: развеиваем слухи и домыслы
Понравилось30