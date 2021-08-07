Советское благополучие в объективе Михаила Грачева

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Михаил Грачев (1916–2011) был фотографом журналов «Наши достижения», «Советский Союз», газет «Известия» и «Вечерняя Москва». В «Известия» он попал в 1936 году по рекомендации сестры Ленина Марии Ульяновой и вскоре стал заведующим фотолабораторией газеты. Прославился своими репортажами о повседневной советской жизни.
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Метки: СССР интересно люди страна фотографии
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