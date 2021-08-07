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Советское благополучие в объективе Михаила Грачева

Советское благополучие в объективе Михаила Грачева (29 фото)

Автор:
07 августа 2021 20:46
Метки: СССР   интересно   люди   страна   фотографии   
376
29
Михаил Грачев (1916–2011) был фотографом журналов «Наши достижения», «Советский Союз», газет «Известия» и «Вечерняя Москва». В «Известия» он попал в 1936 году по рекомендации сестры Ленина Марии Ульяновой и вскоре стал заведующим фотолабораторией газеты. Прославился своими репортажами о повседневной советской жизни.
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Метки: СССР   интересно   люди   страна   фотографии   
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4  комментария
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567k
Alexey Berestenko 6 часов назад
Это конечно красиво, но в эти времена - 1933-1939гг у моей мамы пятеро братьев и сестер умерли от голода, и это в Краснодарском крае....
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567k
Alexey Berestenko 5 часов назад
Минусаторам - у моей бабушки Насти было 9 детей, из них пятеро умерли от голода в 33-39 годах, муж и старший сын пропали без вести под Сталинградом. Во время войны она подобрала и спасла от смерти двух девочек, которым и двух лет не было. Прожила в землянке с 1942 по 1972 год, потом ей дали комнату в саманном (т.е. из коровьего говна и палок) бараке 1932г постройки, котором прожила до 1972г. Моя мама, 1935г рождения первый раз мыло взяла в руки в 1949г, когда поступила учиться в педагогическое училище в Ставрополе. В школу мама ходила по-очереди через день со старшей сестрой - у них была одна пара обуви на двоих....
А в музыкальную школу, авиамодельный кружок, библиотеку и выездной детский садик мама с сестрой в своей Коммуне им. В.И. Ленина, Павловского района, Краснодарского края не ходили, не знаю почему...
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Alexey Berestenko 5 часов назад
Им не повезло! Они в другом СССР жили....
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