15 человек, у которых отпуск не задался

3673
16
Иногда, когда ваши чемоданы упакованы, паспорт в кармане, а билеты на самолет в руках, вы чувствуете, что в отпуске что-то пойдет не так. В конце концов вы попытаетесь вспомнить, выключили ли вы утюг дома или понимаете, что забыли зарядное устройство для телефона. Но есть люди, которые не хотят поддаваться пессимизму, а решают взглянуть на свой подпорченный отпуск с долей иронии, и делятся с окружающими своими ошибками.
×
Я застряла в лифте аэропорта, ремонтная бригада приедет через 30 минут. Похоже я не успею на самолёт
Вид на океан очень впечатляющий
У нас сломалась машина. Мы в растерянности
Поездка не получилась романтичной
Идея путешествия на фургоне потерпела фиаско
Источник:
Ссылки по теме:
- Фотограф воссоздает лица знаменитых людей прошлого при помощи нейросети
- 16 фото о том, как в этом году разгулялась стихия
- Мужчина отпилил гениталии декоративному быку
- Запертая на 25 лет: история Бланш Монье
- Британец попытался угнать авто с тремя детьми на заднем сиденье
Метки: Делятся люди не задался окружающие отпуск ошибки пессимизм
26
Понравилось26
Новости партнёров
Справедливости ради - море же видно...