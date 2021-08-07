15 человек, у которых отпуск не задался

Иногда, когда ваши чемоданы упакованы, паспорт в кармане, а билеты на самолет в руках, вы чувствуете, что в отпуске что-то пойдет не так. В конце концов вы попытаетесь вспомнить, выключили ли вы утюг дома или понимаете, что забыли зарядное устройство для телефона. Но есть люди, которые не хотят поддаваться пессимизму, а решают взглянуть на свой подпорченный отпуск с долей иронии, и делятся с окружающими своими ошибками.