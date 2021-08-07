FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 3063 поста • 1070 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
15 человек, у которых отпуск не задался

15 человек, у которых отпуск не задался (16 фото)

Автор:
07 августа 2021 21:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Делятся   люди   не задался   окружающие   отпуск   ошибки   пессимизм   
3673
16

Иногда, когда ваши чемоданы упакованы, паспорт в кармане, а билеты на самолет в руках, вы чувствуете, что в отпуске что-то пойдет не так. В конце концов вы попытаетесь вспомнить, выключили ли вы утюг дома или понимаете, что забыли зарядное устройство для телефона. Но есть люди, которые не хотят поддаваться пессимизму, а решают взглянуть на свой подпорченный отпуск с долей иронии, и делятся с окружающими своими ошибками.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Делятся   люди   не задался   окружающие   отпуск   ошибки   пессимизм   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
18
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
BenderRodriguez 2 часа назад
В Венеции, как многие отмечают, романтики совсем немного!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 8)
415
Dmitri 11 минут назад
"Мне обещали вид на море из окна номера"
Справедливости ради - море же видно...


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
turyst 50 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
turyst 51 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
turyst 52 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
VPJ Час назад
Тадж-Махал - самая лучшая фотография.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
Похабыч 2 часа назад
Кто-то хорошо отдохнул..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Акушерка повторила снимок 42-летней давности и поразила всех своим видом (3 фото) Акушерка повторила снимок 42-летней давности и поразила всех своим видом (3 фото) Фотограф воссоздает лица знаменитых людей прошлого при помощи нейросети Фотограф воссоздает лица знаменитых людей прошлого при помощи нейросети Британец попытался угнать авто с тремя детьми на заднем сиденье Британец попытался угнать авто с тремя детьми на заднем сиденье Женщине грозит год тюрьмы за съемку медведя Женщине грозит год тюрьмы за съемку медведя Люди, которые нас раздражают Люди, которые нас раздражают Мужчина отпилил гениталии декоративному быку Мужчина отпилил гениталии декоративному быку
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

190109



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
15 эксклюзивных вещей из Японии, которые уже давно пора перенять
1
102
15 эксклюзивных вещей из Японии, которые уже давно пора перенять
Губернатор Миссури&nbsp;помиловал супругов, направивших оружие на демонстрантов BLM
3
205
Губернатор Миссури помиловал супругов, направивших оружие на демонстрантов BLM
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Больные на голову
1
11
Больные на голову
Секреты хорошего летнего клева
0
5
Секреты хорошего летнего клева
Защищенный смартфон Nokia XR20 проверили на ремонтопригодность (видео)
Защищенный смартфон Nokia XR20 проверили на ремонтопригодность (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Ещё одно доказательство что куртка не новая
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#кино#СССР#олимпиада#в мире#спорт#аварии#сарказм#автомир
#Юмор#факты#картинки#прикол#фотографии#автомобили#интересное#позитив#сша#страна
#интересно#животные#ynews#подборка#Россия#дтп#фильм#приколы#авто аварии#роль

На что жалуетесь?

Вернуться