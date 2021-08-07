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Вечерний Калейдоскоп юмора, сатиры и сарказма

Вечерний Калейдоскоп юмора, сатиры и сарказма (38 фото + 1 видео)

Автор:
07 августа 2021 18:19
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: Разное   картинки   позитив   фото   
1955
38
1
Обычные ситуации в нашей суматошной жизни мы всегда стараемся обюморить, так проще жить!

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Метки: Разное   картинки   позитив   фото   
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insaider 2 часа назад
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LedorubTroszkogo Автор поста 21 минуту назад
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АнтонПолднев Час назад
Как говорили в пору моей юности - "В такую пасть только х и класть"
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так себе
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