Вечерний Калейдоскоп юмора, сатиры и сарказма

17.
19.
В каком смысле не готово? Давай быстрей!) pic.twitter.com/jrcCzwdKhS— Сергей из Киева. (@SergUA63) August 7, 2021
20.
Так и живём) pic.twitter.com/roRuSV09fE— Сергей из Киева. (@SergUA63) August 7, 2021
21.
Папа плохому не научит) pic.twitter.com/DsIUCVA3dj— Сергей из Киева. (@SergUA63) August 7, 2021
22.
Засада) pic.twitter.com/QnkvBa3Tqx— Сергей из Киева. (@SergUA63) August 7, 2021
23.
На расслабоне) pic.twitter.com/tt4xWCWdCw— Сергей из Киева. (@SergUA63) August 6, 2021
31.
#БелыйЮмор pic.twitter.com/VTLcVZePPO— БЕЛЫЙ ЮМОР (@w_humor) August 4, 2021
33.
Вот так летает божья коровка 🐞 pic.twitter.com/SZe2omJJMP— Удивительный мир (@za_znayka) June 20, 2019
34.
Мимоза стыдливая разрушает стереотипы о растениях как о неподвижных существах, безразличных к событиям внешнего мира. Чтобы защититься от вредителей, мимоза складывает листочки в ответ на прикосновения. Реакция происходит на удивление быстро. pic.twitter.com/bTstOduDsA— Удивительный мир (@za_znayka) June 13, 2019
37.
Стоп, а чёрные точно мои? pic.twitter.com/vX5KsUn8RF— Юрий Алексеич (@q8uDhz9uIY3Dl65) August 3, 2021
38.
Милоты вам в ленту. 🤗🤗🤗 pic.twitter.com/SFAhegM1kJ— Алексей Серебряков (@sMgc0BsULdv7NTe) July 22, 2021
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