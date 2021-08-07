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Отдельный дисциплинарный батальон

Отдельный дисциплинарный батальон (9 фото)

Автор:
07 августа 2021 16:31
Метки: армия   жизнь   экскурсия   
915
9
В просторечии употребляется сокращение — дисбат; солдатский жаргон — дизель.
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Метки: армия   жизнь   экскурсия   
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13  комментариев
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4k
Parus59 2 часа назад
Где же автор галифе раздобыл? Я служил 1978-1980 и то не захватил.
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7k
Serjio 5 минут назад
Условные рефлексы они такие. Если в детстве не выработались, то приходится так вырабатывать.
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11k
Кархародон 7 минут назад
Курсант ударил товарища и попал на дизель. Там же, на дизеле, ефрейтор бьёт бывшего курсанта (это по какому уставу?) - и это почему-то норма.
А потом эти ефрейторы идут в ОМОН и прочие структуры, где дубасят гражданских, т.к. уверены, что закон не для них.
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20k
Альберт 18 минут назад
Хорошо написано.
Смачно.
Как сам увидел.
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2k
Владимир 23 минуты назад
а я служил в стройбате...и не жалею об этом!
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81k
Taras Kozalupko Полчаса назад
Вернулся я как-то с очень длинной командировки, с конца 94-го года до лета 95-го, а мне таки и "радость" в подразделении трое после дизеля дослуживают. Подсиропили в части, пока отца командира не было

В дисбате метода такая, служат там, как правило полсрока, если не борзота упоротая.
Потом, переводят в часть дослуживать.
Если все нормально служит, то подают на удо и срок дисбата засчитывают.
Идёшь на дембель со своим призывом.
Тогда 2 года служили.
Ну беседую с этими ребятами с дизеля, они мне - мы хотим служить и пойти на удо.
Я им - ну мешать вам не буду.
Были одними из лучших бойцов за мою службу, что встречал

Мне потом ещё направляли с дисбата, кэп выдал, нах их по полку распылять, пусть в одном месте служат, раз прижились. Сделали мне "дисбат"

Одно только положительное - я караул отбил, большие их от нас не было. Им наряды можно было нести только без оружия.
Всем оформил удо. Ушли в срок и чистыми.
Но в армии лучше вести себя хорошо и в дисбат не попадать.
Така вот ху#ня малята
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2k
Дмитрий 38 минут назад
Их уже почти и не осталось то в России почти. Дисбатов то.
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534
Старичок 59 минут назад
дизель-не сахар. у нас, в 91-м, был бегунок прибалтийский из дизеля. в акурат, когда те объявили свою независимость. неуспел границу пересечь. был похож на свеклу.
печальное зрелище.
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6k
Василий Час назад
Такое ощущение, что писал какой то безграмотный...
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12k
Юрий Николаевич 2 часа назад
Ну е ли убрать злобных псов и добавить погоны, то похоже на школу прапорщиков.
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34k
Alex 2 часа назад
А вот так на дизеле прессуют особо оборзевших (видео 18+)
Ссылка youtu.be
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