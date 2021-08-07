Житель Нового Уренгоя намеренно устроил взрыв газа в своей квартире

По предварительной версии, мужчина пытался свести счеты с жизнью, но ему это не удалось. Он не получил даже серьезных травм.
Мощный взрыв бытового газа с последующим возгоранием произошел на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Молодежной. Погибших среди жителей нет, пострадал лишь 38-летний владелец квартиры, в которой произошел "хлопок". Его доставили в больницу с ожогами кистей рук.
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Несмотря на то, что экстренные службы быстро справились с пожаром на 50 квадратных метрах, квартира, где произошел взрыв почти полностью выгорела.
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Чудом никто серьезно не пострадал. Стены в соседних квартирах частично обрушились, пострадала обшивка дома, появились трещины. Всех жильцов подъезда (16 человек) эвакуировали.
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По одной из версий, хозяин квартиры таким необычным способом решил совершить суицид. И если информация окажется достоверной, его ожидает уголовное преследование.
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Но, зачем других подставлять ?!
То под машины кидаются, а виноват водитель. То, как этот контрацептив рваный...