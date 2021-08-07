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Житель Нового Уренгоя намеренно устроил взрыв газа в своей квартире

Житель Нового Уренгоя намеренно устроил взрыв газа в своей квартире (1 фото + 3 видео)

Автор:
07 августа 2021 15:34
Сообщество : Жить в России
Метки: ГАЗ   Новый Уренгой   взрыв   видео   мчс   
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По предварительной версии, мужчина пытался свести счеты с жизнью, но ему это не удалось. Он не получил даже серьезных травм.

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Метки: ГАЗ   Новый Уренгой   взрыв   видео   мчс   
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5k
kleyman 2 часа назад
Почему-то напомнило.
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2k
foggen2 Час назад
Сказочный долбоящер.Надоело жить-сходи в лес и скорми себя медведям.Людям то зачем мешать?
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11k
Серёга@ Час назад
Удивляют такие "люди". Хочешь сдохнуть? Иди утопись ! Можешь отравиться, или вены вскрой.
Но, зачем других подставлять ?!
То под машины кидаются, а виноват водитель. То, как этот контрацептив рваный...
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226
Knives22 2 часа назад
Вот он, этот коварный тип гражданской наружности!

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10k
Александр 2 часа назад
Идиот.
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