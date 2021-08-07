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25 инстаграм-блогеров, богатству которых можно только позавидовать

25 инстаграм-блогеров, богатству которых можно только позавидовать (26 фото)

Автор:
07 августа 2021 09:50
Сообщество : Истории
Метки: Instagram   блогеры   блоги   богатство   золотые детки   истори   истории в картинкаг   смотрите и завидуйте   
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Глядя на блогеров, которые похваляются своим богатством, нельзя не поразиться из бесцеремонности и безвкусию. А может, это просто зависть? Решайте сами!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Instagram   блогеры   блоги   богатство   золотые детки   истори   истории в картинкаг   смотрите и завидуйте   
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Николай Ващенко 6 минут назад
Кто эти люди?)
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