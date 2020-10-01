Сын завел маме аккаунт в Инстаграм, и теперь она дает мудрые советы

Знакомьтесь: Пранав и его мама Пунам. Эта женщина делится житейской мудростью со своими подписчиками в Инстаграме. Ну, например: "Неважно, кто напишет первым. Если вы кого-то любите, не ждите". Почитайте некоторые из ее советов - возможно, вам они понравятся.
Идея завести инстаграм-аккаунт для мамы появилась у Пранава в начале этого года, с введением карантина.
Как раз пошла такая тема в соцсетях - люди, держащие в руках таблички с разными сообщениями. Формат понравился и появилась мысль, что его мама может делиться своей житейской мудростью, используя такие таблички.
Она же все равно постоянно дает ему советы - так почему бы не делать это более масштабно?
Она же все равно постоянно дает ему советы - так почему бы не делать это более масштабно?
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После некоторого колебания Пунам согласилась попробовать себя в этой роли. "Сначала это были такие простые базовые советы - то, что обычно все мамы говорят своим детям. Есть больше овощей, теплее одеваться и т. д. А затем мы поняли, что людям нравится наш аккаунт, появились положительные отзывы, и мы постепенно начали говорить про более серьезные вещи", - рассказывают Пранав и Пунам.
"Не позволяйте никому указывать вам когда, зачем и на ком вам жениться или выходить замуж"
"По всему миру продолжала распространяться пандемия, а мы изо всех сил старались распространять улыбки и позитив".
Сообщения Poonam быстро начали привлекать внимание, и его аккаунт вырос до более чем 125 000 подписчиков.
"Если родители постоянно твердят вам об одном и том же - это нормально. Было время, когда тоже раз за разом задавали им один и тот же вопрос"
"Родители будят вас утром, потому что скучали по вам много часов подряд"
"Вам не нужно идти на компромисс в действительно важных для вас вещах"
Советы Пунам направлены на молодых людей. И для многих они действительно важны. Кто-то даже называет ее теперь своей "интернет-мамой".
"Конечно! Сделай фотографию своей еды, но помни о том, что перед едой нужно помыть руки"
"Неважно, сколько лайков получит пост - важнее бесценные улыбки, которые мы дарим тем, кто их видит", - говорит Пунам.
"Неважно, кто напишет первым. Если вы кого-то любите, не ждите"
"Это нормально, если вы не можете приготовить что-то с первого раза. Ничего страшного, если и во второй раз не получается. В третий раз убедитесь, что готовите только для себя"
"Быть иногда сбитым с толку - нормально. Мы все пытаемся понять жизнь"
Любимый пост Пунам - ее сотый пост, где она и Пранав перечислили 100 причин для счастья. "Мысль заключалась в том, чтобы продолжать искать причины для счастья, а не недостатки. На самом деле, если подумать, в этом весь смысл человеческого существования - счастье. Не так ли? И по моему опыту, я могу сказать, что счастье заключается в том, чтобы лелеять маленькие радости. Это не просто достижения или что-то материальное; это эмоции, переживания и памятные моменты".
"Есть два типа людей. Когда встречаешь первых - чувствуешь огромное счастье. Со вторыми чувствуешь счастье, когда они уходят. Решайте сами, человеком какого типа вы хотите быть"
"Я знаю, что сегодня суббота, но если вы придете домой пораньше, ваши родители будут крепче спать"
"Перезвоните маме"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Instagram блогеры житейская мудрость инстаграм-аккаунт мудрые высказывания мудрые мысли мудрые советы
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