Сын завел маме аккаунт в Инстаграм, и теперь она дает мудрые советы

Любимый пост Пунам - ее сотый пост, где она и Пранав перечислили 100 причин для счастья. "Мысль заключалась в том, чтобы продолжать искать причины для счастья, а не недостатки. На самом деле, если подумать, в этом весь смысл человеческого существования - счастье. Не так ли? И по моему опыту, я могу сказать, что счастье заключается в том, чтобы лелеять маленькие радости. Это не просто достижения или что-то материальное; это эмоции, переживания и памятные моменты".