FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 2790 постов • 1602 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 
Сын завел маме аккаунт в Инстаграм, и теперь она дает мудрые советы

Сын завел маме аккаунт в Инстаграм, и теперь она дает мудрые советы (15 фото)

Автор:
01 октября 2020 15:17
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Instagram   блогеры   житейская мудрость   инстаграм-аккаунт   мудрые высказывания   мудрые мысли   мудрые советы   
186
15
Знакомьтесь: Пранав и его мама Пунам. Эта женщина делится житейской мудростью со своими подписчиками в Инстаграме. Ну, например: "Неважно, кто напишет первым. Если вы кого-то любите, не ждите". Почитайте некоторые из ее советов - возможно, вам они понравятся.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Смешные комментарии и картинки из соц. сетей"
Метки: Instagram   блогеры   житейская мудрость   инстаграм-аккаунт   мудрые высказывания   мудрые мысли   мудрые советы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
55k
Опиум для народа 2 часа назад
Банальность выдавать за мудрость-это модно всегда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
251
Остап Ива́нович. 2 часа назад
Сын завел маме аккаунт в Инстаграм, и теперь она дает мудрые советы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Девочка, певшая "Кукушку". Что стало с Ярославой Дегтяревой из "Голоса" (11 фото+видео) Девочка, певшая "Кукушку". Что стало с Ярославой Дегтяревой из "Голоса" (11 фото+видео) Блогеры подали заявление в полицию на Ольгу Бузову Блогеры подали заявление в полицию на Ольгу Бузову Пекарь покоряет Инстаграм дизайнерским домашним хлебом Пекарь покоряет Инстаграм дизайнерским домашним хлебом Креативные селфи Питера Уилборга Креативные селфи Питера Уилборга Инстаграммеры, которые решили выступить против расизма, но ошиблись с гримом Инстаграммеры, которые решили выступить против расизма, но ошиблись с гримом 30 оголтелых инстаграммеров, готовых на всё ради удачного снимка 30 оголтелых инстаграммеров, готовых на всё ради удачного снимка
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

443862



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Я поняла — за меня люди": выигравшая выборы уборщица вступит в должность первого октября
2
169
"Я поняла — за меня люди": выигравшая выборы уборщица вступит в должность первого октября
Молодость и зрелость
9
173
Молодость и зрелость
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Как избавиться от зубной боли: рецепты народной медицины и лекарственные препараты
3
5
Как избавиться от зубной боли: рецепты народной медицины и лекарственные препараты
В "Ростехе" разработали устройство, который позволяет "сидеть" стоя
0
45
В "Ростехе" разработали устройство, который позволяет "сидеть" стоя
Девочка, певшая "Кукушку". Что стало с Ярославой Дегтяревой из "Голоса" (11 фото+видео)
Девочка, певшая "Кукушку". Что стало с Ярославой Дегтяревой из "Голоса" (11 фото+видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#прикол#авария#люди#разное#Душевное#истории#подборка#актеры
#факты#история#животные#дтп#СССР#природа#прикольные#картинки#позитив#дети
#интересно#интересное#россия#кино#авто авария#путешествия#искусство#москва#авария дня#китай

На что жалуетесь?

Вернуться