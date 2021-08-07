История по-настоящему сумасшедшего рекорда

Общий запас топлива составлял около 540 литров. Самолет заправляли дважды в день с движущегося рядом автомобиля. Всего было произведено около 130 заправок. С это же машины периодически подкрашивали колеса самолета белой краской, чтобы предотвратить тайные ночные посадки.

Повар гостиницы готовил еду для пилотов из самых лучших продуктов. Сервировка была, однако, гораздо менее изысканна – еда нарезалось мелкими кусками, и утрамбовывалась в термосы. Каждые два дня они получали воду, полотенца и мыло. В самолете, кстати, была установлена небольшая раковина для умывания.





На 39 день полета сломался генератор. С этого момента все топливо из дополнительного бака перекачивалось ручным насосом. На самолете был установлен дополнительный генератор, приводимый в движение ветром, однако его мощность была ограничена.





23 января прежний мировой рекорд был превзойден. Они достигли своей цели, но решили продолжать полет так долго, как только смогут.