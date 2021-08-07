История по-настоящему сумасшедшего рекорда

Мало кто знает, но абсолютный рекорд по продолжительности полета установлен на самолете Cessna 172.
Самолет взлетел 4 декабря 1958 года с аэродрома Мак-Карран вблизи Лас-Вегаса и приземлился на том же аэродроме 5 февраля 1959 года, пробыв в воздухе больше ДВУХ МЕСЯЦЕВ! А именно 64 дня, 22 часа и 19 минут. Пилотировали самолет Боб Тим и Джон Кук.
Боб Тим работал механиком в гостинице Hacienda. Во время Второй мировой войны летал на бомбардировщиках, был опытным пилотом и фанатом полетов. Он убедил хозяина гостиницы Уорена Бэйли вложить в этот проект $100 000. Боб собирался установить рекорд, а Уорен решил, что полет на самолете с именем гостиницы, нарисованном на фюзеляже, сделает ему отличную рекламу.
Тим купил самолет N9172B, налетавший 1500 часов с двигателем, наработавшим 450 часов. Подготовка к полету заняла около года. В частности, внизу фюзеляжа был установлен бак на 360 литров, установлены электронасосы, перекачивающие топливо в основные баки, резервные ручные насосы, изменена проводка топливных магистралей, установлен второй маслофильтр, маслобак и система трубопроводов, позволяющая менять масло и фильтр прямо в полете, без остановки двигателя, был установлен автопилот.
Continental в порядке рекламы предоставил для полета новый двигатель, но три первых полета, каждый из которых был заявкой на рекорд, по разным причинам закончились неудачей. Каждый полет длился не более 17 дней. В частности, причиной неудачи третьего полета был прогоревший выпускной клапан. Тим был очень расстроен техническими неполадками. К тому же, с момента установки нового двигателя они налетали около 1200 часов. Выхода не было, и старый двигатель с наработкой в 450 часов установили заново.
В процессе испортились отношения со вторым пилотом. Тим заменил его на Джона Кука, пилота и механика. Кроме того, что он выполнял часть своих обязанностей по пилотированию, он регулярно становился на вспомогательную платформу, закрепленную к шасси самолета, и протирал лобовое стекло. Особенно он любил это делать, когда рядом пролетал самолет с журналистами, делавшими фотографии для очередных новостей.
Итак, 4 декабря 1958 года в 3 часа 52 минуты после полудня самолет взлетел с аэродрома Мак-Каран с Бобом Тимон и Джимом Куком на борту. От авиационных властей США было получено разрешение на эксплуатацию самолета с массой, превышающей максимальную взлетную массу на 180 кг.
Общий запас топлива составлял около 540 литров. Самолет заправляли дважды в день с движущегося рядом автомобиля. Всего было произведено около 130 заправок. С это же машины периодически подкрашивали колеса самолета белой краской, чтобы предотвратить тайные ночные посадки.
Повар гостиницы готовил еду для пилотов из самых лучших продуктов. Сервировка была, однако, гораздо менее изысканна – еда нарезалось мелкими кусками, и утрамбовывалась в термосы. Каждые два дня они получали воду, полотенца и мыло. В самолете, кстати, была установлена небольшая раковина для умывания.
На 39 день полета сломался генератор. С этого момента все топливо из дополнительного бака перекачивалось ручным насосом. На самолете был установлен дополнительный генератор, приводимый в движение ветром, однако его мощность была ограничена.
23 января прежний мировой рекорд был превзойден. Они достигли своей цели, но решили продолжать полет так долго, как только смогут.
Кук писал: «Мы потеряли генератор, тахометр, автопилот, отопитель кабины, посадочный свет, указатель уровня топлива в дополнительном баке, электрический топливный насос и лебедку». Время делало свое дело. Двигатель был изношен настолько, что с трудом набирал высоту после очередной дозаправки. 7 февраля 1959 года N9172B вернулась на аэродром Мак-Каран.
Самолет установили в гостинице и он оставался там на протяжении нескольких лет. Когда интерес публики к самому продолжительному в мире полету стал угасать, самолет был продан новому владельцу в Канаду.
Тим вернулся к работе в гостинице. Уйдя на пенсию, он часто вспоминал свой полет. Он умер в 1978 году, так и не узнав, где находится самолет, на котором он совершил самый важный в своей жизни полет. Поисками самолета занялся его сын Стив. Стиву удалось найти самолет на одной из ферм в Канаде и вернуть его обратно в Лас-Вегас в 1988 году. В 1992 году его приобрел авиационный музей Говарда Кэнона для своей постоянной экспозиции. Сегодня N9172B можно увидеть прикрепленным к потолку в зоне получения багажа в аэропорту Мак-Карен.
Джим Кук продолжил свою карьеру пилота. Он ушел из жизни в 1995 году, когда ему было 70.
Гостиница Хасенда была снесена в 1996 году, чтобы расчистить место для постройки гостиницы Mandalay Bay.
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