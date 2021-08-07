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История по-настоящему сумасшедшего рекорда

История по-настоящему сумасшедшего рекорда (5 фото)

Автор:
07 августа 2021 06:55
Метки: Боб Тим   рекорд   самолет   
279
5

Мало кто знает, но абсолютный рекорд по продолжительности полета установлен на самолете Cessna 172.
Самолет взлетел 4 декабря 1958 года с аэродрома Мак-Карран вблизи Лас-Вегаса и приземлился на том же аэродроме 5 февраля 1959 года, пробыв в воздухе больше ДВУХ МЕСЯЦЕВ! А именно 64 дня, 22 часа и 19 минут. Пилотировали самолет Боб Тим и Джон Кук.

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Метки: Боб Тим   рекорд   самолет   
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