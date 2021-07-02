В Турции обнаружилась долгожительница, о которой не знает Книга рекордов Гиннесса

400
5
Турецкие СМИ сообщили о том, что жительница г. Амасья по имени Секер Арслан 27 июня отметила свое 119-летие (правда, родственники ошиблись и водрузили на торт цифру 120). В подтверждение опубликовано ее удостоверение личности - бабуля родилась в 1902 году. Таким образом, она автоматически становится самым старым человеком в мире на сегодняшний момент, спустив с пьедестала японку Кане Танака - та на полгода младше.
×
Судя по удостоверению личности, Секер Арслан родилась 27 июня 1902 года и сейчас ей 119 лет.
У женщины шестеро детей и 12 внуков. Похоже, она унаследовала свое долголетие от матери - та, по рассказам, дожила до 110 лет.
Дочь Секер говорит, что долголетие может быть связано с употреблением в пищу натуральных продуктов - масла, меда, сыра. "Масло, мед и сыр всегда были на столе. Раньше мама сама заквашивала йогурт. На завтрак ест вареное яйцо", - рассказала дочь долгожительницы, Серап Юексель. Она также добавила, что у матери болезнь Альцгеймера, но других заболеваний нет.
По словам Юексель, ее мать сожалеет только о том, что у нее еще нет правнуков, которых можно было бы добавить в свое генеалогическое древо. Она живет с дочерью, зятем и двумя внуками.
У женщины шестеро детей и 12 внуков. Похоже, она унаследовала свое долголетие от матери - та, по рассказам, дожила до 110 лет.
Дочь Секер говорит, что долголетие может быть связано с употреблением в пищу натуральных продуктов - масла, меда, сыра. "Масло, мед и сыр всегда были на столе. Раньше мама сама заквашивала йогурт. На завтрак ест вареное яйцо", - рассказала дочь долгожительницы, Серап Юексель. Она также добавила, что у матери болезнь Альцгеймера, но других заболеваний нет.
По словам Юексель, ее мать сожалеет только о том, что у нее еще нет правнуков, которых можно было бы добавить в свое генеалогическое древо. Она живет с дочерью, зятем и двумя внуками.
Семья испугалась, когда шесть месяцев назад Серап заразилась Covid-19, но она приняла все меры, чтобы мать была защищена от смертельного вируса. И, к счастью, это сработало - коронавирус обошел пожилую женщину стороной.
Секер Арслан поблагодарила свою семью на праздновании дня рождения. Она провела большую часть своего особенного дня в молитвах, вспоминая факты из своей долгой жизни... Только подумать: эта женщина пережила Первую мировую войну, пандемию испанского гриппа, падение Османской империи, Вторую мировую войну, холодную войну, а теперь живет в эпоху пандемии коронавируса.
Секер Арслан поблагодарила свою семью на праздновании дня рождения. Она провела большую часть своего особенного дня в молитвах, вспоминая факты из своей долгой жизни... Только подумать: эта женщина пережила Первую мировую войну, пандемию испанского гриппа, падение Османской империи, Вторую мировую войну, холодную войну, а теперь живет в эпоху пандемии коронавируса.
Местные власти решили, что Секер Арслан должна претендовать на титул старейшего из ныне живущих людей, ведь она старше действующей рекордсменки Кане Танака из Японии (на фото Танака в 2020 году). Танака родилась на шесть месяцев позже, 2 января 1903 года.
Если возраст Секер Арслан будет официально подтвержден, она возглавит список сверхдолгожителей - людей старше 110 лет.
Самым старым человеком, когда-либо зарегистрированным в этом списке, была француженка Жанна Кальман, которая прожила 122 года - с 21 февраля 1875-го по 4 августа 1997-го.
Если возраст Секер Арслан будет официально подтвержден, она возглавит список сверхдолгожителей - людей старше 110 лет.
Самым старым человеком, когда-либо зарегистрированным в этом списке, была француженка Жанна Кальман, которая прожила 122 года - с 21 февраля 1875-го по 4 августа 1997-го.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- В Ботсване найден третий по величине в мире алмаз
- Скончалась самая старая жительница Европы
- Самая старая женщина в Британии открыла секрет своего долголетия
- Умер самый старый мужчина в мире
- Японская долгожительница отметила 117-летие
Метки: Самый старый человек Турция долгожители долгожительница рекорд рекордсмен долгожитель турчанка
15
Понравилось15
Новости партнёров
Там и до сих пор не все и читать то умеют. А документы выдают по принципу - когда родился? А когда в горах снег шёл. Ну ладно, запишем 1902г...
Папа рассказывает - его друг был чеченец Аби. Работали вместе.
Чеченцев позже нас в Казахстан привезли. Аби говорит - вот мой брат Заур умный был, когда привезли документов не было. сказал шо он на 15 лет старше. Ему так и паспорт в Казахстане и выдали. Теперь он пенсионер, а мне ещё 10 лет работать, а я его старше на 12 лет))
Я их обоих знал, и дядю Аби и дядю Заура.