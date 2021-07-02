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В Турции обнаружилась долгожительница, о которой не знает Книга рекордов Гиннесса

В Турции обнаружилась долгожительница, о которой не знает Книга рекордов Гиннесса (5 фото)

Автор:
02 июля 2021 14:20
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Самый старый человек   Турция   долгожители   долгожительница   рекорд   рекордсмен долгожитель   турчанка   
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Турецкие СМИ сообщили о том, что жительница г. Амасья по имени Секер Арслан 27 июня отметила свое 119-летие (правда, родственники ошиблись и водрузили на торт цифру 120). В подтверждение опубликовано ее удостоверение личности - бабуля родилась в 1902 году. Таким образом, она автоматически становится самым старым человеком в мире на сегодняшний момент, спустив с пьедестала японку Кане Танака - та на полгода младше.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Самый старый человек   Турция   долгожители   долгожительница   рекорд   рекордсмен долгожитель   турчанка   
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5  комментариев
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46k
Albert GER Час назад
Нашли кого слушать - турков!))))
Там и до сих пор не все и читать то умеют. А документы выдают по принципу - когда родился? А когда в горах снег шёл. Ну ладно, запишем 1902г...

Папа рассказывает - его друг был чеченец Аби. Работали вместе.
Чеченцев позже нас в Казахстан привезли. Аби говорит - вот мой брат Заур умный был, когда привезли документов не было. сказал шо он на 15 лет старше. Ему так и паспорт в Казахстане и выдали. Теперь он пенсионер, а мне ещё 10 лет работать, а я его старше на 12 лет))
Я их обоих знал, и дядю Аби и дядю Заура.
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Вах! Эта туркобабка застала резню армян в 1915, резню греков в 1922, резню киприотов в 1974, резню курдов в 70х. Можно сказать, бабка является живой историей турецкой цивилизации.
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