В Турции обнаружилась долгожительница, о которой не знает Книга рекордов Гиннесса

Судя по удостоверению личности, Секер Арслан родилась 27 июня 1902 года и сейчас ей 119 лет.



У женщины шестеро детей и 12 внуков. Похоже, она унаследовала свое долголетие от матери - та, по рассказам, дожила до 110 лет.



Дочь Секер говорит, что долголетие может быть связано с употреблением в пищу натуральных продуктов - масла, меда, сыра. "Масло, мед и сыр всегда были на столе. Раньше мама сама заквашивала йогурт. На завтрак ест вареное яйцо", - рассказала дочь долгожительницы, Серап Юексель. Она также добавила, что у матери болезнь Альцгеймера, но других заболеваний нет.



По словам Юексель, ее мать сожалеет только о том, что у нее еще нет правнуков, которых можно было бы добавить в свое генеалогическое древо. Она живет с дочерью, зятем и двумя внуками.