6 августа исполнилось 30 лет легендарной операции «Бегемот»: советский РПКСН запустил все свои 16 баллистических ракет сразу. Ни до, ни после ни одна подводная лодка в мире ничего подобного не выполняла.
В конце лета 1991 года была проведена едва ли не самая уникальная военно-морская операция в мире - залповая стрельба межконтинентальными баллистическим ракетами с борта подводной лодки.
Если подлодки США, действующие из районов господства ВМС США, могли спокойно отстреливать свой боекомплект в несколько залпов и потом прямо в море получать новые ракеты, то для ВМФ СССР вопрос стоял так, что значительная часть лодок вообще будет уничтожена в момент начала военных действий или перед ним. Оставшиеся будут действовать в условиях непрерывной «охоты» на них американских противолодочных сил, бороться с которыми после определенного момента окажется просто некому.
В этих условиях попытки повторять американцев и обеспечивать перезарядку ракет в море были бы малополезны. Столь же малополезными были бы попытки стрелять малыми залпами, возвращая лодку после нескольких выпущенных ракет обратно к начальным стартовым условиям (НСУ, включая «стартовый коридор» – нужную для точного пуска глубину).
Для ВМФ СССР оказалось критичным требование, которого для американцев просто не существовало – успеть точно отстрелять все ракеты по целям быстрее, чем действующие в районе патрулирования лодки американцы уничтожили бы ее. И это закладывалось в проекты наших ПЛ и их ракетных комплексов. И, разумеется, отрабатывалось на учениях.
Сначала –два по четыре
В 1969 году атомная подводная лодка К-140 проекта 667А под командованием капитана 2-го ранга Юрия Бекетова выполнила стрельбу восемью ракетами подряд. Вот что он вспоминал об этой стрельбе:
«Пустили секундомер. Старт первой, затем с интервалом в семь секунд стартуют вторая, третья и четвертая ракеты. Старт ощущается по толчкам в прочный корпус подводной лодки. Даю команду:
–Задраить крышки ракетных шахт первой «четверки» и открыть крышки шахт второй «четверки»!
На эту операцию отводится полторы минуты. Операция выполнена, готов дать команду на старт второй «четверки» ракет, но лодка начинает проваливаться за коридор стартовой глубины. Что делать? Создающаяся ситуация чревата отменой старта ракет, так как выход за пределы, установленные инструкцией для глубин стартового коридора, приводит к автоматической отмене старта и возвращению технических средств в исходное положение.
"Понимаю, что возникает нештатная ситуация: положение Инструкции по управлению подводной лодкой при пуске ракет гласит, что после старта первой «четверки» ракет подводная лодка имеет тенденцию к всплытию и ее необходимо утяжелять, то есть принимать балласт. Однако на практике –все наоборот."
"Даю команду откачивать воду из уравнительной цистерны, но понимаю, что инерционность лодки (все-таки водоизмещение около 10 тыс. тонн) большая, и мы выйдем за стартовую глубину. Приказываю увеличить скорость хода плавным добавлением до 20 оборотов каждой турбине. При этом учитываю, что стартовая скорость не должна превышать 4,25 узла. Проходят секунды, смотрю на командира дивизии, он дает знак, что все правильно. Лодка держит стартовую глубину, сбрасываем по 10 оборотов, командую: «Старт!». Стартуют последние ракеты»."
Видно, что лодка по факту дала два четырехракетных залпа – как американцы, которые никогда больше четырех ракет не отстреливали. В 1980-х американская агрессивность и ползучее сползание двух противников – СССР и США – к ядерной войне уже не оставляли шансов для такого варианта, как четырехракетные пуски.
Подготовка к пуску ракет отличается специфическими акустическими признаками, перепутать ее ни с чем нельзя. Пуск первой ракеты – тем более, лодка после этого засекается на огромном расстоянии. Если на дальности применения торпеды рыщет американская лодка-охотник, то она атакует наш ракетоносец немедленно. Тогда эти лодки ожидались у наших берегов в огромных количествах. Среди подводников и сейчас ходят слухи, что у американских командиров есть приказ топить любую нашу лодку, которая начнет выполнять эти действия в нейтральных водах и без заблаговременных сообщений об учебных стрельбах. В таких условиях отстреливаться надо быстро и точно: а как было ясно из опыта, после нескольких ракет лодка «выходит за НСУ» и стрелять после этого можно только «в молоко».
Возможность отстрела всего боекомплекта ракет по цели точно и быстро, в одном залпе, стала острой необходимостью. И впервые это было заложено в ракетных АПЛ 3-го поколения – проектов 941 и 667БДРМ.
Первый «Бегемот» комом
5 декабря 1989 года подводная лодка К-84 (сейчас К-84 «Екатеринбург») вышла на стартовую позицию в Баренцевом море. Как сегодня известно, из-за аварии ракеты в шахте пуск не получился. Лодке после этой попытки понадобился ремонт. Уже после него подлодка снова вышла на стрельбы – и опять задачу выполнить не удалось. Из текста «Википедии», более-менее точно описывающей событие:
«Первая операция была осуществлена в 1989 году лодкой К-84 (с 1999 года – К-84 «Екатеринбург»), но закончилась неудачей: за несколько минут до старта, еще при закрытых крышках шахт, из-за отказа датчиков давления не отключился «наддув ракеты», что привело к нарушению целостности баков горючего и окислителя. В результате произошло быстротекущее возгорание (не взрыв). От резкого повышения давления в шахте была вырвана крышка шахты (конструктивно заложенное «слабое звено») и произошел частичный выброс ракеты. Сорванная крышка шахты (несколько тонн), перелетев через рубку аварийно всплывшей лодки, упала на корпус над 2-м отсеком и пробила ЦГБ № 4 левого борта. В 4-м ракетном отсеке на аварийной шахте № 6 лопнули трубопроводы гидравлики.
Пожар в шахте ликвидировали погружением и прокачкой забортной водой. Был произведен аварийный слив высокотоксичного окислителя в открытое море. Экипаж при аварии ракетного оружия действовал грамотно, что и позволило избежать опасного развития событий. После срочного ремонта в Северодвинске ЦГБ № 4 и установки новой крышки шахты, в декабре этого же года лодка вновь вышла для проведения залпа оставшимися 13 ракетами (с двух был слит окислитель, одна сгорела). «Пассажиров», желающих получить награды, уже на борту не было. Однако выполнить поставленную задачу так и не удалось. Предстартовая подготовка выходила за штатные режимы».
В чем оказалась главная проблема? В выходе за начальные стартовые условия. У лодки, отстреливающей все ракеты подряд, резко изменяется масса и дифферент. Что из-за ряда причин не успевали (для полного залпа) скомпенсировать специальные системы удержания корабля в стартовом коридоре. Это была реальная проблема – получалось, что отстрелять все ракеты залпом так, чтобы попасть в цель, нельзя. Даже запущенные ракеты, но за пределами установленных условий старта, не смогут найти необходимые небесные светила для астрокоррекции и обеспечения поражения назначенных целей.
Проблему решали два года. Это была тщательная, кропотливая работа.
Пока моряки и инженеры решали все технические вопросы, связанные с лодкой, на Красноярском машиностроительном заводе готовили новые ракеты. Близился 1991 год.
Залп
Теперь план операции изменился. Из всего боекомплекта в 16 ракет боевыми, которые ушли на цель, были только две, остальные по факту являлись бросковыми макетами, которые могли только отлететь от корабля. Но это не имело значения – вне связи с тем, макетные ракеты или полноценные, лодка должна была отстреливать каждую из них с очень коротким интервалом между пусками, не выходя при этом из НСУ.
Отстреляться должна была новейшая на тот момент подлодка К-407 «Новомосковск» проекта 667БДРМ. При массовом пуске ракет водоизмещение подводной лодки резко изменяется, она становится легче. Кроме того, из-за этого возникают моменты сил относительно центра масс подводной лодки, которые приводят к появлению переменных дифферентов на нос или корму. Причем всё это происходит на скорости, на которой лодка очень плохо управляется.
Нельзя сказать, что операция прошла без сучка и задоринки. За полчаса до ее начала неожиданно пропала звукоподводная связь с надводным кораблем, который наблюдал за стрельбами. На подлодке сторожевик слышали, а на поверхности воды были в полном неведении о происходящем на глубине. По инструкции в такой ситуации вести стрельбу нельзя, все-таки мирное время, когда любой неосторожный чих может привести к непредсказуемым последствиям. Тем не менее, контр-адмирал Леонид Сальников взял ответственность на себя и разрешил стрельбу.
Со всем этим пришлось столкнуться экипажу «Новомосковска». И экипаж с честью прошел это испытание, как и корабль. Ракеты отстреливались с интервалом в восемь секунд, одна за одной, прочный корпус содрогался при старте каждой из них, но за НСУ лодка не вышла, оставаясь в пусковом коридоре, двигаясь с обеспечивающей нужную точность стрельбы скоростью. Две ракеты, которые должны были поразить цели, точно их поразили, бросковые макеты отработали штатно. В реальной войне «очередь» из реальных ракет ушла бы на цель вся – и попала бы куда надо.
Это была победа. Последняя советская победа во вроде как закончившейся, но по факту никогда не прекращавшейся холодной войне.
Уникальный во всех отношениях рекорд советских подводников так и остался непобитым - по сей день ни одному государству не удалось повторить пуск такого количества ракет за один залп с минимальным интервалом. «Очередь» из баллистических ракет «Синева», выпущенная с борта подлодки «Новомосковск» навсегда сняла вопросы об эффективности подводного флота в случае глобального противостояния и подтвердила, что межконтинентальные ракеты при необходимости могут быть доставлены прямо «под нос» противнику.
В 1998 году "Новомосковск" стал первым в мире боевым кораблем, с борта которого стартовала ракета-носитель "Штиль", выведшая на околоземную орбиту два искусственных спутника Земли — Tubsat-N и Tubsat-N1. Причем пуск носителя был осуществлен из-под воды. На следующий год был осуществлен первый пуск баллистической ракеты из географической точки Северного полюса.
Источник:
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А посмотрите ТТХ лодок и ракет. Трудно сопоставить какие огромные мощности, в какие сжатые сроки, да еще с какой точностью в этот момент работают.
Каждые семь секунд нужно компенсировать 14 тонн массы самой ракеты, да с учетом сохранения центровки (те самые дифференты как продольный, так и поперечный) - это как за семь секунд пяток пожарных машин наполнить, да еще перекачивая между ними воду...
На практике СССР-РФ доказали, что её лодки на такое рассчитаны и выдержат.
Почему не хотят другие повторять - так лодку после такого старта в профилактический ремонт, стартовый комплекс на замену однозначно. А это деньги. Но самое главное - субмарины построены, деньги вложили немалые, а вдруг не выдержит конструкция - мало того, что всю серию в утиль, да еще с ответом за потраченные впустую средства. Для компаний разработчиков и производителей - это крах.