Исполнилось 30 лет легендарной операции «Бегемот»

Залп

Теперь план операции изменился. Из всего боекомплекта в 16 ракет боевыми, которые ушли на цель, были только две, остальные по факту являлись бросковыми макетами, которые могли только отлететь от корабля. Но это не имело значения – вне связи с тем, макетные ракеты или полноценные, лодка должна была отстреливать каждую из них с очень коротким интервалом между пусками, не выходя при этом из НСУ.



Отстреляться должна была новейшая на тот момент подлодка К-407 «Новомосковск» проекта 667БДРМ. При массовом пуске ракет водоизмещение подводной лодки резко изменяется, она становится легче. Кроме того, из-за этого возникают моменты сил относительно центра масс подводной лодки, которые приводят к появлению переменных дифферентов на нос или корму. Причем всё это происходит на скорости, на которой лодка очень плохо управляется.



Нельзя сказать, что операция прошла без сучка и задоринки. За полчаса до ее начала неожиданно пропала звукоподводная связь с надводным кораблем, который наблюдал за стрельбами. На подлодке сторожевик слышали, а на поверхности воды были в полном неведении о происходящем на глубине. По инструкции в такой ситуации вести стрельбу нельзя, все-таки мирное время, когда любой неосторожный чих может привести к непредсказуемым последствиям. Тем не менее, контр-адмирал Леонид Сальников взял ответственность на себя и разрешил стрельбу.



Со всем этим пришлось столкнуться экипажу «Новомосковска». И экипаж с честью прошел это испытание, как и корабль. Ракеты отстреливались с интервалом в восемь секунд, одна за одной, прочный корпус содрогался при старте каждой из них, но за НСУ лодка не вышла, оставаясь в пусковом коридоре, двигаясь с обеспечивающей нужную точность стрельбы скоростью. Две ракеты, которые должны были поразить цели, точно их поразили, бросковые макеты отработали штатно. В реальной войне «очередь» из реальных ракет ушла бы на цель вся – и попала бы куда надо.



Это была победа. Последняя советская победа во вроде как закончившейся, но по факту никогда не прекращавшейся холодной войне.