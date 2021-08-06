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Исполнилось 30 лет легендарной операции «Бегемот»

Исполнилось 30 лет легендарной операции «Бегемот» (6 фото)

Автор:
06 августа 2021 23:24
Метки: армия   интересно   флот   
1455
6

6 августа исполнилось 30 лет легендарной операции «Бегемот»: советский РПКСН запустил все свои 16 баллистических ракет сразу. Ни до, ни после ни одна подводная лодка в мире ничего подобного не выполняла.
В конце лета 1991 года была проведена едва ли не самая уникальная военно-морская операция в мире - залповая стрельба межконтинентальными баллистическим ракетами с борта подводной лодки.

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Метки: армия   интересно   флот   
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5  комментариев
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567k
Alexey Berestenko 6 часов назад
В 1997 году моряки подводного крейсера «Северсталь» дважды, в марте (с борта ТК-13) и декабре, произвели ракетную стрельбу полным боекомплектом по программе утилизации, суммарно отстреляв 40 ракет с истёкшим сроком хранения. За эту стрельбу экипаж был признан лучшим на Северном флоте по ракетной подготовке, а командир был представлен к званию Героя России второй раз.
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1k
Карагандинская Полиграфия 5 часов назад
Как скромно звучат "У лодки, отстреливающей все ракеты подряд, резко изменяется масса и дифферент"(с), "Старт первой, затем с интервалом в семь секунд стартуют вторая, третья и четвертая ракеты. Старт ощущается по толчкам в прочный корпус подводной лодки"(с)...
А посмотрите ТТХ лодок и ракет. Трудно сопоставить какие огромные мощности, в какие сжатые сроки, да еще с какой точностью в этот момент работают.
Каждые семь секунд нужно компенсировать 14 тонн массы самой ракеты, да с учетом сохранения центровки (те самые дифференты как продольный, так и поперечный) - это как за семь секунд пяток пожарных машин наполнить, да еще перекачивая между ними воду...
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49
Юденич 7 часов назад
Что потом было с этой лодкой и экипажем после залпа всего боекомплекта? Расчитана ли подлодка на такие нагрузки? Автор не углубляэтся в такие вопросы. Может это просто глупость, которую не хочет повторять ни одно государство в мире?
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