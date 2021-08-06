И как только я смог выжить в то время? Во время моего детства при СССР

Представьте себе, как начиналось утро ребенка в то самое далекое время «При СССР», когда меня полусонного везли через весь город в детский сад. Очень хорошо, что этот садик находился рядом с работой моей мамы. Утром она меня заводила в группу, а вечером…. Да вот вечером уже как придется! Или оставался ночевать в группе, в садике до следующего счастливого момента, когда заберут домой, или мог отец поздно вечером приехать из командировки и забрать домой. И вот оно утро. Садик. Нас рассаживают за столы и подают страшную кашу манную или гречневую, заправленную сливочным маслом. Это сегодня мы узнали из интернета, что такие каши являются бомбой замедленного действия для нашего здоровья. Что это очень вредно!



А когда в обед давали суп, в котором плавала картошка, капуста, лук. Теперь «специалисты» в один голос твердят, что все эти овощи должны быть приготовлены на пару. Что все это бесполезно было!



А макарошки на второе с котлетой! Я до сегодняшнего дня обожаю макароны в любом их виде. С подливой! С маслом! С котлетами! А это означает, что детей кормили склизкими макаронами. Слизь оседала в желудках маленьких граждан и не переваривалась, а только наносила вред растущему организму. Особенно надо было отличать в тот момент макароны изготовленные из твердых или нет сортов пшеницы. Ведь глютен из пшеницы не переваривается детским организмом. Вы только представьте, как нас тогда травили глютеном!



А еще на полдник давали молоко! Это вообще ни в какие ворота медицинские и диетические не может лезть! Это было обыкновенное молоко, от обыкновенной коровы! А надо безлактозное молоко давать детям!