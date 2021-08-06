И как только я смог выжить в то время? Во время моего детства при СССР

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Небольшой сатирический рассказ о Нашем Детстве, в красках нынешних понятий и потока грязи в сми.
Представьте себе, как начиналось утро ребенка в то самое далекое время «При СССР», когда меня полусонного везли через весь город в детский сад. Очень хорошо, что этот садик находился рядом с работой моей мамы. Утром она меня заводила в группу, а вечером…. Да вот вечером уже как придется! Или оставался ночевать в группе, в садике до следующего счастливого момента, когда заберут домой, или мог отец поздно вечером приехать из командировки и забрать домой. И вот оно утро. Садик. Нас рассаживают за столы и подают страшную кашу манную или гречневую, заправленную сливочным маслом. Это сегодня мы узнали из интернета, что такие каши являются бомбой замедленного действия для нашего здоровья. Что это очень вредно!
А когда в обед давали суп, в котором плавала картошка, капуста, лук. Теперь «специалисты» в один голос твердят, что все эти овощи должны быть приготовлены на пару. Что все это бесполезно было!
А макарошки на второе с котлетой! Я до сегодняшнего дня обожаю макароны в любом их виде. С подливой! С маслом! С котлетами! А это означает, что детей кормили склизкими макаронами. Слизь оседала в желудках маленьких граждан и не переваривалась, а только наносила вред растущему организму. Особенно надо было отличать в тот момент макароны изготовленные из твердых или нет сортов пшеницы. Ведь глютен из пшеницы не переваривается детским организмом. Вы только представьте, как нас тогда травили глютеном!
А еще на полдник давали молоко! Это вообще ни в какие ворота медицинские и диетические не может лезть! Это было обыкновенное молоко, от обыкновенной коровы! А надо безлактозное молоко давать детям!
А когда в обед давали суп, в котором плавала картошка, капуста, лук. Теперь «специалисты» в один голос твердят, что все эти овощи должны быть приготовлены на пару. Что все это бесполезно было!
А макарошки на второе с котлетой! Я до сегодняшнего дня обожаю макароны в любом их виде. С подливой! С маслом! С котлетами! А это означает, что детей кормили склизкими макаронами. Слизь оседала в желудках маленьких граждан и не переваривалась, а только наносила вред растущему организму. Особенно надо было отличать в тот момент макароны изготовленные из твердых или нет сортов пшеницы. Ведь глютен из пшеницы не переваривается детским организмом. Вы только представьте, как нас тогда травили глютеном!
А еще на полдник давали молоко! Это вообще ни в какие ворота медицинские и диетические не может лезть! Это было обыкновенное молоко, от обыкновенной коровы! А надо безлактозное молоко давать детям!
Как только заболеешь мать меня всегда мучала и издевалась тем, что давала горячее молоко с маслом! Да еще кто-то ее надоумил добавлять в эту смесь мёд! Мама считала, что я быстрее выздороветь должен! А ведь от этой слизи все насморки и получаются!
Родители каждый год издевались надо мной и заставляли работать. В летний период времени мы жили у бабки. У нее был собственный двор и сад. Было около двадцати только деревьев вишни.
И вот лето! Жара! А мне приходиться собирать эту вишню. Закинув крючок на макушку дерева и нагнув его, с бидоном на шее начинаешь эту вишню собирать. На этом издевательства родительские не оканчивались! Потом все это перекачивало в банки. Компот и варенье.
И если бы только вишня. Начиналось с вишни, потом яблоки, груши.
Земля, на которой отец выращивал помидоры и огурцы. А потом все это в банки!
Постоянный недосып и постоянно на солнце. Все время надо работать и работать!
А однажды себе палец чуть не смолол в мясорубке. Перерабатывали помидоры. Так старался, что в жернова попал палец. И получились помидоры с «мясом».
А как издевались в школе надо мной и моими сверстниками!!! Собирали макулатуру. Ходили по домам и выпрашивали старые газеты и журналы. Книги у людей, чтобы учителя нас не ругали. Спасибо родителям, которые за нас выполняли план по сдаче металлолома! А как мы собирали сено!!! Надо было собрать 20 килограмм этого сена! Не хватало в колхозах сена! Представляете!
Родители каждый год издевались надо мной и заставляли работать. В летний период времени мы жили у бабки. У нее был собственный двор и сад. Было около двадцати только деревьев вишни.
И вот лето! Жара! А мне приходиться собирать эту вишню. Закинув крючок на макушку дерева и нагнув его, с бидоном на шее начинаешь эту вишню собирать. На этом издевательства родительские не оканчивались! Потом все это перекачивало в банки. Компот и варенье.
И если бы только вишня. Начиналось с вишни, потом яблоки, груши.
Земля, на которой отец выращивал помидоры и огурцы. А потом все это в банки!
Постоянный недосып и постоянно на солнце. Все время надо работать и работать!
А однажды себе палец чуть не смолол в мясорубке. Перерабатывали помидоры. Так старался, что в жернова попал палец. И получились помидоры с «мясом».
А как издевались в школе надо мной и моими сверстниками!!! Собирали макулатуру. Ходили по домам и выпрашивали старые газеты и журналы. Книги у людей, чтобы учителя нас не ругали. Спасибо родителям, которые за нас выполняли план по сдаче металлолома! А как мы собирали сено!!! Надо было собрать 20 килограмм этого сена! Не хватало в колхозах сена! Представляете!
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А в выпускных классах возили в колхоз собирать сахарную свеклу. Утром к школе подгоняли автобусы Икарусы комфортабельные и нас везли в поле. Собирали свеклу в кучи и обрезали у нее ботву. Рабский труд в поле. Правда мы радовались всему этому.
Весь этот рассказ навеян комментариями к моим рассказам: Факты об СССР, которые умалчиваются и отправляются в подвал любого блога, журнала или интернет-издания и Понял почему не могу писать плохо о детстве в СССР. Расскажу и вам Люди с таким остервенением пишут, как им было плохо! Как над ними издевались и не давали свободы! Восьмилетнему ребенку не давали свободы!?? Вот поэтому и возник этот рассказ в шуточной форме о том, как все издевались надо мной в моем прекрасном детстве! Как хорошо, что родители смогли меня приучить к труду! А какой строй в это время был меня меньше всего волновает! Детство должно быть радостным и запоминающим!
Наши выкрутасы
А мы сами в своём советском детстве, что только не вытворяли:
по стройкам как кузнечики прыгали;
с третьего этажа в снежный сугроб вниз сигали;
палками друг друга колотили (помню как район на район стенка на стенку пошёл: был забор и НЕТ забора, но у каждого зато штакетник был в руке);
камнями кидались;
дробиной стреляли;
карбид взрывали;
гудрон жевали;
баллончики от всякой ерунды в открытый огонь бросали (да-да, кидали всё в костёр, что могла сильно-сильно бабахнуть);
стёкла колотили;
на льдинах во время ледохода катались;
по деревьям лазали как обезьяны, играя в казаки-разбойники;
лягушек соломинкой надували;
на автомобилях ездили без всяких там ремней безопасности и детских кресел;
пили газировку из одного стакана из автомата;
во время разных эпидемий не носили никаких защитных масок и перчаток;
коленки свои разбивали (но, прикладывали к ним подорожник - самое лучшее лекарство в мире от ран и царапин (!));
металл таскали, чтобы в школу сдать в металлолом, чтобы класс был на 1 месте по сдаче...
А мы сами в своём советском детстве, что только не вытворяли:
по стройкам как кузнечики прыгали;
с третьего этажа в снежный сугроб вниз сигали;
палками друг друга колотили (помню как район на район стенка на стенку пошёл: был забор и НЕТ забора, но у каждого зато штакетник был в руке);
камнями кидались;
дробиной стреляли;
карбид взрывали;
гудрон жевали;
баллончики от всякой ерунды в открытый огонь бросали (да-да, кидали всё в костёр, что могла сильно-сильно бабахнуть);
стёкла колотили;
на льдинах во время ледохода катались;
по деревьям лазали как обезьяны, играя в казаки-разбойники;
лягушек соломинкой надували;
на автомобилях ездили без всяких там ремней безопасности и детских кресел;
пили газировку из одного стакана из автомата;
во время разных эпидемий не носили никаких защитных масок и перчаток;
коленки свои разбивали (но, прикладывали к ним подорожник - самое лучшее лекарство в мире от ран и царапин (!));
металл таскали, чтобы в школу сдать в металлолом, чтобы класс был на 1 месте по сдаче...
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Мдем-с, это вам не тиктоки снимать.
))
Мы сами мыли свой класс, был график дежурства, по 2 или 3 человека. После уроков мальчики приносили воду, поднимали стулья, вытирали доску, а девочки обычно мыли полы. И так было с 4-го класса (сейчас это 5 класс).
А старшеклассники ещё и в начальных классах мыли полы.
А раз в2 месяца была генеральная уборка в школе, когда оттирали стены, подоконники, полы, не только в классах, но и в коридорах.
И обязательные субботники – осенью мели, гребли листья, зимой долбили лед, откапывали снег, весной сажали деревья, кусты, цветы.
И никто никогда не заикался, что нельзя эксплуатировать детский труд.
Конечно, после уроков хотелось быстрее сбежать из школы, кому домой, кому гулять, кому на тренировку или в музыкальную школу. Но мы воспринимали эту уборку, как должное, а не как какую-то дополнительную нагрузку.
Один день в неделю учеба в Учебно-производственном комбинате.
Меня учили на "слесарь механо-сборочных работ".
Летом "практика" на заводе.
Но я научился работать с гаечными ключами, с металлом.
Потом институт - стройотряды.
Научился монтировать железнодорожные пути, специальность "путеец 2 разряда".
Мосты на железной дороге красил.
До этого уроки труда в школе: собирали табуретки, делали металлические коробочки, учили рабоать руками.
А сейчас дети и гвоздя забить не могут.
Ты чё сказать-то хотел?
Что у тебя было стрёмное детство? Да вроде нормальное, как у меня примерно.
Да, риски кругом свернуть себе шею, но это НОРМАЛЬНО для детства.
Или ты сейчас жалеешь, что тогда рисковал, а сейчас не можешь?
тогда открою тайну - ну более чем дофига во взрослом возрасте вызовов.
Сгоняй на горы. В Антарктиду, да хоть в тайге месяц поживи.
Верни детскую поэзию на новом уровне.
Я вот не прекратил быть ребёнком после взросления.
Я просто стал делать это более умно, что ли.
Чтобы не сдохнуть.
И мне искренее жаль "повзрослевших" и потерявших ребёнка в себе.
В след. раз в начале своего сообщения пишите, пожалуйста, что это был саркастический выпад.