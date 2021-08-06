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И как только я смог выжить в то время? Во время моего детства при СССР

И как только я смог выжить в то время? Во время моего детства при СССР (22 фото)

Автор:
06 августа 2021 13:58
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: СССР   детство   сатира   счастье   
1124
22
Небольшой сатирический рассказ о Нашем Детстве, в красках нынешних понятий и потока грязи в сми.
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Метки: СССР   детство   сатира   счастье   
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4k
ron 3 часа назад
Я пошел во второй класс, и мои родители переехали в район новостроек. Еще раз, для тех, кто не вчитался - НОВОСТРОЕК! Представляете банду 8-10-летних пацанов на стройке? Там же можно играть ВО ВСЁ!!! Нас хотя и гоняли, но редко. Можно было прыгать с 3-го этажа в кучу керамзита, можно было резать телефонный кабель и плести человечков и ручки! Можно было играть в войнушку команду на команду, а можно вместе одной командой мочить воображаемых врагов! А по осени в котлованах можно было кататься на плотах!
Мдем-с, это вам не тиктоки снимать.

))
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124
Thomsen 50 минут назад
Ну, через 30 лет нынешние пубертаты будут распускать розовые сопли про своё детство и ныть, что 'было лучше, мы были классчными, не то, что нынешние...'
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124
Thomsen Час назад
Блин, после прочтения заголовка 'увидел' фото с ребятишками возле циркулярки....
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49k
smakido Час назад
Автору спасибо, до слез!....
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4k
Ыукп Час назад
Самый лучший батут.

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11k
uutb 2 часа назад
А, крапива? Крапиву забыли!
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22k
Сибиряк 2 часа назад
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15k
Пумба 2 часа назад
Летние каникулы у деда в деревне. Подработка на колхозном току: сушка и погрузка зерна в уборочную. На фото мои друзья детства, я снимал. Работали все. И никто не умер.
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40k
Александр 2 часа назад
Да уж выживали как могли - заморенные всем, только вот почему то все были здоровы как лоси - ни дрыщей, ни жиробасов, ни аллергиков ни асматиков - может полпроцента и было больных детей - это была редкость, не то что в сказочном сейчас
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1k
ФЫВАПРОЛ 2 часа назад
Не поклонник Пугачевой. Песня классная.
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15k
Татьяна Юсова 3 часа назад
Я буквально недавно рассказывала внучке, что не помню в школе уборщиц. Нет, они конечно были, кто-то же мыл туалеты, столовую, рекреации (школьные коридоры), но не помню.
Мы сами мыли свой класс, был график дежурства, по 2 или 3 человека. После уроков мальчики приносили воду, поднимали стулья, вытирали доску, а девочки обычно мыли полы. И так было с 4-го класса (сейчас это 5 класс).
А старшеклассники ещё и в начальных классах мыли полы.
А раз в2 месяца была генеральная уборка в школе, когда оттирали стены, подоконники, полы, не только в классах, но и в коридорах.
И обязательные субботники – осенью мели, гребли листья, зимой долбили лед, откапывали снег, весной сажали деревья, кусты, цветы.

И никто никогда не заикался, что нельзя эксплуатировать детский труд.
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385
Дедуля Татьяна Юсова 17 минут назад
Как говорил Матроскин, совместный труд объединяет!
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15k
albedo 3 часа назад
Я помню: 9-10 класс.
Один день в неделю учеба в Учебно-производственном комбинате.
Меня учили на "слесарь механо-сборочных работ".
Летом "практика" на заводе.
Но я научился работать с гаечными ключами, с металлом.
Потом институт - стройотряды.
Научился монтировать железнодорожные пути, специальность "путеец 2 разряда".
Мосты на железной дороге красил.
До этого уроки труда в школе: собирали табуретки, делали металлические коробочки, учили рабоать руками.

А сейчас дети и гвоздя забить не могут.
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2k
Дмитрий 3 часа назад
Мда(грустно)! Не в тему, но тоже про детство: сижу пару дней назад на площади, на скамейке. Мимо идут мальчик лет 7-8 и девочка лет 10-12(не принципиально, просто старше его). Проходя мимо меня разговор: Мальчик серьёзно так девочке: "И я не Антошка! Я Антон!"....Думаю: "Какой же ты "Антошка" дурак! Конечно ты ни когда не вспомнишь этого разговора, но сколько раз в жизни будешь с сожалением вспоминать, что когда то был просто "Антошкой! И все твои проблемы были в том, что тебе хотелось быть взрослым!"...
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16k
Денис 3 часа назад
Чувак, тебе 50 лет, мы поняли.
Ты чё сказать-то хотел?
Что у тебя было стрёмное детство? Да вроде нормальное, как у меня примерно.
Да, риски кругом свернуть себе шею, но это НОРМАЛЬНО для детства.
Или ты сейчас жалеешь, что тогда рисковал, а сейчас не можешь?
тогда открою тайну - ну более чем дофига во взрослом возрасте вызовов.
Сгоняй на горы. В Антарктиду, да хоть в тайге месяц поживи.
Верни детскую поэзию на новом уровне.
Я вот не прекратил быть ребёнком после взросления.
Я просто стал делать это более умно, что ли.
Чтобы не сдохнуть.
И мне искренее жаль "повзрослевших" и потерявших ребёнка в себе.
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1k
Тамара Коршунова 3 часа назад
У нас в пионерском лагере поездку на сбор черешни ещё заслужить надо было!
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