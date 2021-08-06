В Москве случайно задержали семью каннибалов-сатанистов, которые «очищали планету»

В Москве задержали Андрея Трегубенко и Ольгу Большакову, подозреваемых в хранении запрещённых веществ. Однако, на допросе молодые люди признались в страшных преступлениях.
Эта история началась ещё в 2016 году. Андрей Трегубенко познакомился с Ольгой и влюбился в неё. Девушка была не самой лучшей невестой: с 14 лет она она начала употреблять запрещенные вещества, а в 16 перешла на тяжелые наркотики. После встречи с девушкой, Андрей тоже сильно изменился.
«Я знала, что они состоят в сатанинской группировке. Один из ее участников рассказывал, что они занимаются очисткой планеты от ненужных людей, от слабых. Но в подробности не вдавался. До этого брат не занимался сатанизмом, был байкером. Мы с мамой пытались с ним поговорить, но он просто отрекся от семьи», — рассказала сестра Андрея Ксения.
В тот же год после знакомства влюблённые убили двух человек. Первой жертвой стала Виктория Зайцева, которая была влюблена в Андрея. Девушка отправилась вместе с Ольгой и Андреем в леса Карелии, где распрощалась с жизнью.
Следующей жертвой стал Платон Степанов, который разделял взгляды молодых людей. Друзья отправились в поход, откуда Платон не вернулся.
Лишь несколько месяцев назад страшные преступления супругов были раскрыты. Их задержали по подозрению в хранении запрещённых веществ, но на допросе супруги признались в убийствах. Рассказали, что не просто расправились со Степановым и Зайцевой, но еще и расчленили их, а затем употребили в пищу. В добавок ко всему у супругов есть две дочери, который сейчас проживают с тётей.
Известно, что у преступников есть две маленькие дочери. Сейчас малышки живут с тетей. «Оля мне про свое прошлое не особо говорила. Знаю, что у нее есть мать, с которой она не общается. За детей она тоже не очень беспокоилась. Во время беременности и во время кормления грудью употребляла наркотики. Потом, когда я приехала к ним в гости, я узнала, что она еще и распространяет их», — рассказала сестра Трегубенко.
По данному делу уже проводится проверка. Товарищи преступников по оккультному клубу также задержаны. Они уверяют, что жертв может быть намного больше!
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