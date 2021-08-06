В Москве случайно задержали семью каннибалов-сатанистов, которые «очищали планету»

Эта история началась ещё в 2016 году. Андрей Трегубенко познакомился с Ольгой и влюбился в неё. Девушка была не самой лучшей невестой: с 14 лет она она начала употреблять запрещенные вещества, а в 16 перешла на тяжелые наркотики. После встречи с девушкой, Андрей тоже сильно изменился.

«Я знала, что они состоят в сатанинской группировке. Один из ее участников рассказывал, что они занимаются очисткой планеты от ненужных людей, от слабых. Но в подробности не вдавался. До этого брат не занимался сатанизмом, был байкером. Мы с мамой пытались с ним поговорить, но он просто отрекся от семьи», — рассказала сестра Андрея Ксения.

В тот же год после знакомства влюблённые убили двух человек. Первой жертвой стала Виктория Зайцева, которая была влюблена в Андрея. Девушка отправилась вместе с Ольгой и Андреем в леса Карелии, где распрощалась с жизнью.

Следующей жертвой стал Платон Степанов, который разделял взгляды молодых людей. Друзья отправились в поход, откуда Платон не вернулся.