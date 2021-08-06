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В Москве случайно задержали семью каннибалов-сатанистов, которые «очищали планету»

В Москве случайно задержали семью каннибалов-сатанистов, которые «очищали планету» (2 фото)

Автор:
06 августа 2021 12:42
Сообщество : Истории
Метки: Москва   интересное   каннибалы   сатанисты   убиства   фото   
2720
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В Москве задержали Андрея Трегубенко и Ольгу Большакову, подозреваемых в хранении запрещённых веществ. Однако, на допросе молодые люди признались в страшных преступлениях.

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Метки: Москва   интересное   каннибалы   сатанисты   убиства   фото   
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547
Электрик Час назад
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2k
NIS 6 минут назад
Скажи мне что ты ешь - и я скажу кто ты ...
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7k
djinn 10 минут назад
мне интересно как уполномоченные органы кропотливо искали погибших? Два человека за год из одного круга общения исчезают при схожих обстоятельствах- ни камер, ни свидетелей- ничего
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17k
Vital Idol 23 минуты назад
Им западло было с бабка и по помойка раться...
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11k
Евгений Полчаса назад
тут даже цыгане прифигели.
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322
Олег 37 минут назад
Да ладно, что за 3,14здец происходит.
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−16
apqurhf 38 минут назад
ну, судя по тому, что по факту исчезновения двух человек из окружения этой пары полиция ничего не накопала, и информация об убийствах всплыла случайно, то они и правда были ненужными.
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5k
shelezyaka Час назад
"когда я приехала к ним в гости, я узнала, что она еще и распространяет их" - да тут и к "тёте", вопросов не мало.
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2k
leto2016 Час назад
И в чем проблема закрыть границу наркоте? Да меня посади лет на десять в кресло управляющего госконтроллем я в деталях операцию разработаю. А тут за 20лет без потрясений и войн не могут в стране отдельный вопрос решить.
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9k
harlamov Час назад
Блин, как эти чурки задолбали. Совсем озверели. Выслать их надо на хер... Пусть на родине людей едят. Ааа... стоп. Какая-то нестыковка. Самый популярный коммент на фишках, вдруг неожиданно не подходит к данному случаю. Увы, без плюсов сегодня))
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