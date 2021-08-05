Мать уничтожила инстаграм дочери с 1,7 миллионом подписчиков

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Бразильянка Фернанда Роха Каннер уничтожила страницы дочери в Тик-токе и инстаграме, назвав свое решение "радикальным, но необходимым". Ее дочь Валентина была известна в сети как Нина Риос, и у ее страниц в соцсетях было более 1,7 миллиона подписчиков.
Мать 14-летней блогерши из Бразилии удалила учетные записи своей дочери в социальных сетях, назвав Тик-ток и инстаграм «нездоровыми». Фернанда Роша Каннер заявила, что не хочет, чтобы ее дочь Валентина судила себя только по онлайн-отзывам. Валентина, известная в сети как Нина Риос, между тем, имела более 1,7 миллиона подписчиков в своих аккаунтах в Тик-токе и инстаграме.
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Фернанда заявила, что роль матери не сводится к тому, чтобы «быть ребенку другом», а предусматривает еще и воспитание, но признала, что Валентина, вероятно, поймет это только задним числом. «Я думаю, что даже для взрослого, и уж тем более для подростка вредно основывать свою самооценку исключительно на отзывах из интернета», - сказала она.
«Девочке достаточно сложно понять себя в 14 лет, - заявила Фернанда. - А когда рядом незримо присутствуют два миллиона человек, которых ты никогда в жизни не видела, но думаешь что онитебя знают, это еще более опасно. Так легко потерять себя».
По словам Фернанды, она поняла, что пришло время удалить учетные записи дочери, когда она «вошла на ее страницу и увидела 30 одинаковых селфи и столько же дурацких коротких танцев, которые может изобразить каждый». решении, она сказала: «Радикально, да. Но необходимо».
По словам Фернанды, она поняла, что пришло время удалить учетные записи дочери, когда она «вошла на ее страницу и увидела 30 одинаковых селфи и столько же дурацких коротких танцев, которые может изобразить каждый». решении, она сказала: «Радикально, да. Но необходимо».
Фернанда добавила, что не хочет, чтобы Валентина «росла, считая себя сетевым персонажем». «Я не хочу, чтобы она рекламировала одежду из легковоспламеняющегося полиэстера, произведенную в Китае, - говорит решительная мать. - Я не хочу, чтобы моя замечательная дочь каждый день танцевала, как дрессированный бабуин. Поколение, для которого это считается славой, - потерянное поколение».
Фернанда рассказала, что другие матери безоговорочно одобрили ее поступок, в то время как подростки называли ее «эгоисткой».
Фернанда рассказала, что другие матери безоговорочно одобрили ее поступок, в то время как подростки называли ее «эгоисткой».
Валентина, говоря о решении мамы удалить ее учетную запись, рассказала: «Конечно, я была не рада. Я очень рассердилась». Она не знает, вернется ли в социальные сети, и вообще не уверена, вернется ли. «Я решу это потом, - говорит она. - На данный момент я не хочу возвращаться. Это будет сложно и только усугубит ситуацию».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Нина Риос Фернанда Роха Каннер воспитание дела семейные драма блогера история мать и дочь отцы и дети
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в 14 лет 2 млн. подписчиков. И кто из нее вырастет? Все верно мать сделала, может и слишком жестко, все таки подросток, такая и руки на себя наложить может, но это было нужно.
Просто фотки?
Полтора миллиона человек?
Если представить, что каждый из посетителей потратил пару секунд на просмотр одной фотки, то мама спасла 3 миллиона секунд человеческих жизней если акк хранил всего одну фотку.
А так как их там были тысячи, 100%, то мамаша просто сохранила несколько человеческих жизней.
В интернете более чем много нужной инфы и главное - индексированный поиск этой информации.
Ну и другое, например, общение.
То есть как технология, как репозиторий и как средство обмена инфой - супер.
Но вот эти фотки еды, или "инстаграм" - это же блевотина полная.
Я просто, как и Вы, не зареган в инсте и прочих.
Если люди хотят тратить свою жизнь на это - ради Бога.