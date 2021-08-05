FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 4818 постов • 1210 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Мать уничтожила инстаграм дочери с 1,7 миллионом подписчиков

Мать уничтожила инстаграм дочери с 1,7 миллионом подписчиков (6 фото)

Автор:
05 августа 2021 17:16
Сообщество : Истории
Метки: Нина Риос   Фернанда Роха Каннер   воспитание   дела семейные   драма блогера   история   мать и дочь   отцы и дети   
1518
6
Бразильянка Фернанда Роха Каннер уничтожила страницы дочери в Тик-токе и инстаграме, назвав свое решение "радикальным, но необходимым". Ее дочь Валентина была известна в сети как Нина Риос, и у ее страниц в соцсетях было более 1,7 миллиона подписчиков.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Нина Риос   Фернанда Роха Каннер   воспитание   дела семейные   драма блогера   история   мать и дочь   отцы и дети   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
27
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
27  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Majul 2 часа назад
Наличие инстаграмма или тик-тока в 95 случаях из 100 говорит только о том, что хозяин аккаунта имбецил. Оставшиеся 5 редчайшие исключения.
в 14 лет 2 млн. подписчиков. И кто из нее вырастет? Все верно мать сделала, может и слишком жестко, все таки подросток, такая и руки на себя наложить может, но это было нужно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
4k
Мих 9 минут назад
Аплодирую тетке!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−27
Петр Давыдов 10 минут назад
Я сейчас буду устанавливать все игры))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ВазгенСемёнович Час назад
Девочка познала тщету бытия и несправедливость этого мира ))) при желании быстро вернет подписОту, опыт есть. Если она ТП, что скорее всего, мама сделала добро. Если мелкая с коммерческой жилкой, мама принесла убытки...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
фрол фомич Час назад
Ответ прост - дочь не поделилась с матерью прибылью от рекламы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Dobrovit Час назад
Человечество стремительно деградирует...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
homerchik 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Юрий 2 часа назад
Как удалила?....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Ego sum qui sum 2 часа назад
Мама молодец, только надо было причину устранить - пойти и расхерачить к е..ням ЦОД или хотя бы штаб инстаграма
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
dima423 2 часа назад
Ой дебииилка... воспитывать раньше надо было а не в 14 лет, когда она сформировавшаяся личность, тем более которая себя сама может обеспечить материально...при этом думаю она получала со своих соц сетей больше чем ее мамаша... Я не удивлюсь если дочка теперь решительно пошлет такую "решительную" мамашу НАКУЙ и станет жить одна) Задача родителя заключается в том чтобы поддерживать своего ребенка во всех его делах, и максимум дать совет, который ребенок может принять, а может и не принять)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Денис 2 часа назад
Я не очень понимаю, то есть полтора миллиона дурачков заходили на страницу вот этой обезьянки из страны диких обезьян и смотрели на её фотки?
Просто фотки?
Полтора миллиона человек?
Если представить, что каждый из посетителей потратил пару секунд на просмотр одной фотки, то мама спасла 3 миллиона секунд человеческих жизней если акк хранил всего одну фотку.
А так как их там были тысячи, 100%, то мамаша просто сохранила несколько человеческих жизней.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
От антипрививочников до антиременщиков: люди с запасом неопровержимых аргументов От антипрививочников до антиременщиков: люди с запасом неопровержимых аргументов Сообразительная официантка спасла мальчика от издевательств Сообразительная официантка спасла мальчика от издевательств Австралийским малышам в детском саду случайно рассказали о смене пола Австралийским малышам в детском саду случайно рассказали о смене пола Отец купил киоск с мороженым, чтобы дать работу детям с синдромом Дауна Отец купил киоск с мороженым, чтобы дать работу детям с синдромом Дауна Папа-ехидна опять издевается над детьми в фотошопе Папа-ехидна опять издевается над детьми в фотошопе "Ты в кого превратился?": разговор матери с сыном о Великой Отечественной войне закончился скандалом "Ты в кого превратился?": разговор матери с сыном о Великой Отечественной войне закончился скандалом
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

354095



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20 продуктов, которые теперь используются совсем не так, как задумано
4
105
20 продуктов, которые теперь используются совсем не так, как задумано
Они убивали и калечили людей в 90-х: члены ОПГ из бандитской России
2
171
Они убивали и калечили людей в 90-х: члены ОПГ из бандитской России
﻿
#васздесьбытьнедолжно: пользователи TikTokа поддержали кампанию в адрес российских спортсменов
#васздесьбытьнедолжно: пользователи TikTokа поддержали кампанию в адрес российских...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Ещё одно доказательство что куртка не новая
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#ynews#автомир#интересное#шоу бизнес#животные#аварии#авто аварии#фотографии#дети
#Юмор#прикол#история#автомобили#дтп#люди#сша#Украина#фильм#знаменитости
#интересно#подборка#Россия#факты#картинки#кино#СССР#забавно#кот#олимпиада

На что жалуетесь?

Вернуться