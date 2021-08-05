Мать уничтожила инстаграм дочери с 1,7 миллионом подписчиков

«Девочке достаточно сложно понять себя в 14 лет, - заявила Фернанда. - А когда рядом незримо присутствуют два миллиона человек, которых ты никогда в жизни не видела, но думаешь что онитебя знают, это еще более опасно. Так легко потерять себя».

По словам Фернанды, она поняла, что пришло время удалить учетные записи дочери, когда она «вошла на ее страницу и увидела 30 одинаковых селфи и столько же дурацких коротких танцев, которые может изобразить каждый». решении, она сказала: «Радикально, да. Но необходимо».