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Соцсети негодуют: мать разрешила двухлетней дочери разрисовать семейный Porsche

Соцсети негодуют: мать разрешила двухлетней дочери разрисовать семейный Porsche

Автор:
15 декабря 2022 16:54
Сообщество : Жизнь
Метки: Китай   воспитание   жизнь в Китае   мать и дочь   почему нет   развитие ребенка   родители и дети   творческий подход   творческое развитие   
1331
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В китайской соцсети Weibo разразилась дискуссия о современных методах воспитания детей. Одна женщина похвасталась художественным талантом своей двухлетней дочери и рассказала о том, что позволила ей разрисовать семейный автомобиль Porsche. Однако вместе поддержки получила волну критики в свой адрес.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Китай   воспитание   жизнь в Китае   мать и дочь   почему нет   развитие ребенка   родители и дети   творческий подход   творческое развитие   
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21  комментарий
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29k
Андрей Иванов 2 часа назад
Если б я имел порше и у меня бы была малолетняя дочь, я бы тоже дал ей его разрисовать. Главное, объяснить, что рисовать можно только на нашем авто, а чужое - только их хозяева.
Пока ребёнок разрисовывает порше, он не лезет в действительно опасные места
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324
Владимир 6 минут назад
главное заголовок. Лайкодроч обыкновенный
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10k
wild cat 21 минуту назад
разрисовать порш смывающейся краской?
в чём тут трабл?
не понимаю возмущенную кетайскую общественность!
нет, пусть кетацы дерутся с индийцами с помощью палок и камней, но чужой порш трогать нельзя... странные ценности.
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15k
Vital Idol 39 минут назад
1. а, какие соцсети негодуют?! я увидел только одну.
2. чем дитя не тешилось, лишь бы не вешалось!
3. вполне нормально получилось...
4. гуашь и акварель можно смыть, до первой мойки или дождя...
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3k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 46 минут назад
Надо понимать что такой порше это прежде всего дорогой продукт автодизайнеров, конструкторов, сотен и тысяч разработчиков и уникальных специалистов.
Да ты можешь себе его позволить, НО ты должен уважать вложенный в него труд!
А еще это же надо прививать дочке, что дорогая вещица не просто так появляется из неоткуда, а создана людьми иногда положившими на её создание пол жизни.
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310
Альберт Назыров МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 15 минут назад
Машину купили, уже этим оплатив вложенный в него труд. И хозяин может делать с этой машиной что угодно.
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142
Александр 49 минут назад
че тут негодовать-то, ладно если ребенок это совершил без разрешения, тогда еще есть что обсуждать, а так только одно - родители молодцы!!! да и порш в уникальной раскраске получили) креативно!!!
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15k
Алекс 51 минуту назад
Зовите Якобеню. Интернет взорвай! Соцсети негодуют!
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15k
Алекс 52 минуты назад
А если у ребенка появится привычка рисовать на любой машине, которую она где-то увидит?
Если я умею писАть это не говорит о том, что я буде делать это на всем что вижу!
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4k
foggen2 56 минут назад
Если у меня есть какой то предмет,то какой бы цены он не стоил-моё право разрешать с ним что то делать или нет.Что своему ребёнку,что посторонним.***Понятное дело,что речь не про оружие,ножи и прочее калечащее****
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28k
Levyathan 57 минут назад
Читаем заголовок:"Соцсети негодуют"
Читаем ниже:"В китайской соцсети Weibo...."

Для незнающих Weibo-это эдакий "тик-ток" на минималках....

Какие науйх "СОЦСЕТИ",которые "НЕГОДУЮТ" ??? Автор, ты пестабол?

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2k
S__D 58 минут назад
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16k
Александр Час назад
Очередной взрыв интернетов.
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