Соцсети негодуют: мать разрешила двухлетней дочери разрисовать семейный Porsche

1331
4
В китайской соцсети Weibo разразилась дискуссия о современных методах воспитания детей. Одна женщина похвасталась художественным талантом своей двухлетней дочери и рассказала о том, что позволила ей разрисовать семейный автомобиль Porsche. Однако вместе поддержки получила волну критики в свой адрес.
Женщина по фамилии Мао, живущая в Ухане в провинции Хубэй, поведала в соцсети о том, что ее маленькая дочь очень любит рисовать и часто рисует дома на чертежных досках. Чтобы дать ей больший простор и стимул для творчества, мать отвела ее на автостоянку своего дома, дала смывающуюся краску и предложила использовать в качестве холста семейный автомобиль.
Девочка нарисовала на белой машине разноцветных животных, фрукты и различные узоры. Она также оставила цветные отпечатки своих ладоней на дверях автомобиля.
"Для моего ребенка рисовать на машине — новый опыт. Она просто сменила место для рисования. Она играла с удовольствием, — сказал Мао. — Porsche может быть ценным для взрослых, но для двухлетнего ребенка это обычная машина".
Позже мать с дочерью вместе отмыли машину от краски.
"Для моего ребенка рисовать на машине — новый опыт. Она просто сменила место для рисования. Она играла с удовольствием, — сказал Мао. — Porsche может быть ценным для взрослых, но для двухлетнего ребенка это обычная машина".
Позже мать с дочерью вместе отмыли машину от краски.
Многие пользователи Weibo не оценили такой педагогический подход, заявив, что позволять маленькому ребенку рисовать на такой дорогой машине — неуместно.
"А если у ребенка появится привычка рисовать на любой машине, которую она где-то увидит?" — написал один из комментаторов. "Может быть, эта девочка — одаренный художник. Но нанесение граффити на любую машину, даже на собственную, посылает неверный образовательный сигнал", — заявил другой.
Однако были и те, кто встал на сторону матери: "Что за проблема нарисовать на собственной машине? Тем, кто их критикует, должно быть, больше нечего делать". "Это креативный подход к воспитанию. Мать разом получила два преимущества: развитие интереса ребенка и уникальный опыт".
"А если у ребенка появится привычка рисовать на любой машине, которую она где-то увидит?" — написал один из комментаторов. "Может быть, эта девочка — одаренный художник. Но нанесение граффити на любую машину, даже на собственную, посылает неверный образовательный сигнал", — заявил другой.
Однако были и те, кто встал на сторону матери: "Что за проблема нарисовать на собственной машине? Тем, кто их критикует, должно быть, больше нечего делать". "Это креативный подход к воспитанию. Мать разом получила два преимущества: развитие интереса ребенка и уникальный опыт".
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Мать уничтожила инстаграм дочери с 1,7 миллионом подписчиков
- Родители отправили дочь на необитаемый остров для перевоспитания
- Папа притворился мамой, чтобы накормить младенца
- Тренер наказал подростков умыванием в унитазе: видео
- Отец нашел похищенного сына спустя 24 года поисков
Метки: Китай воспитание жизнь в Китае мать и дочь почему нет развитие ребенка родители и дети творческий подход творческое развитие
Новости партнёров
реклама
Пока ребёнок разрисовывает порше, он не лезет в действительно опасные места
в чём тут трабл?
не понимаю возмущенную кетайскую общественность!
нет, пусть кетацы дерутся с индийцами с помощью палок и камней, но чужой порш трогать нельзя... странные ценности.
2. чем дитя не тешилось, лишь бы не вешалось!
3. вполне нормально получилось...
4. гуашь и акварель можно смыть, до первой мойки или дождя...
Да ты можешь себе его позволить, НО ты должен уважать вложенный в него труд!
А еще это же надо прививать дочке, что дорогая вещица не просто так появляется из неоткуда, а создана людьми иногда положившими на её создание пол жизни.
Если я умею писАть это не говорит о том, что я буде делать это на всем что вижу!
Читаем ниже:"В китайской соцсети Weibo...."
Для незнающих Weibo-это эдакий "тик-ток" на минималках....
Какие науйх "СОЦСЕТИ",которые "НЕГОДУЮТ" ??? Автор, ты пестабол?