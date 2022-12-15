Соцсети негодуют: мать разрешила двухлетней дочери разрисовать семейный Porsche

Многие пользователи Weibo не оценили такой педагогический подход, заявив, что позволять маленькому ребенку рисовать на такой дорогой машине — неуместно.



"А если у ребенка появится привычка рисовать на любой машине, которую она где-то увидит?" — написал один из комментаторов. "Может быть, эта девочка — одаренный художник. Но нанесение граффити на любую машину, даже на собственную, посылает неверный образовательный сигнал", — заявил другой.



Однако были и те, кто встал на сторону матери: "Что за проблема нарисовать на собственной машине? Тем, кто их критикует, должно быть, больше нечего делать". "Это креативный подход к воспитанию. Мать разом получила два преимущества: развитие интереса ребенка и уникальный опыт".