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25 примеров отличного дизайна

25 примеров отличного дизайна

Автор:
16 октября 2023 13:12
Сообщество : Картинка дня
Метки: дизайн   дизайнерские идеи   красивое   креативность   креативные вещи   продуктовый дизайн   реклама   хороший дизайн   
2755
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В основе действительно хорошего дизайна лежит философия совмещения красоты и функциональности. В сабреддите DesignPorn собрано множество замечательных дизайнерских идей и их воплощений, радующих глаз и доставляющих наслаждение истинным ценителям прекрасного.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   дизайнерские идеи   красивое   креативность   креативные вещи   продуктовый дизайн   реклама   хороший дизайн   
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7  комментариев
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5k
Дмитрий ! 2 часа назад
Не зря едят свой хлеб.
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8k
Puans-on 8 минут назад
Комментарий к фото
На вилы Сатаны похоже.
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3k
Яков Полчаса назад
Печати стран, куда вторгались англо-саксы?
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25k
Михаил Сметанкин 36 минут назад
Это не оригинальный дизайн. Так делали древние викинги, когда приплывали на берега Англии, ибо лодки им уже были не нужны, а вот жилища - нужны.
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10k
kirpal 45 минут назад
Побаяню:
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9k
Trenzel2003 Час назад
Реклама макдака, упс, АДА.
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