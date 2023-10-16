25 примеров отличного дизайна

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В основе действительно хорошего дизайна лежит философия совмещения красоты и функциональности. В сабреддите DesignPorn собрано множество замечательных дизайнерских идей и их воплощений, радующих глаз и доставляющих наслаждение истинным ценителям прекрасного.
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9. Дверная защелка, которая одновременно служит подставкой под смартфон или сумочку, в общественном туалете, Япония
15. Скульптура немецкого скульптора Карла-Хеннинга Зееманна, выполняющая роль перил. Установлена в 1981 году в районе Швабиш-Холл
20. «Болезнь Альцгеймера забирает память кусочек за кусочком. Помогите победить в этом сражении»
21. Изображение рекламы японского фильма напечатано на двух сторонах газеты, и полную картину можно увидеть на просвет
Источник: — переведено специально для fishki.net
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